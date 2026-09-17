/धक्कादायक! तरुणाकडून तब्बल 80 जणांची हत्या; पोलिसांसमोर दिली कबुली, पकडलं तेव्हा महिलांच्या कपड्यात...

एका तरुणाने तब्बल 80 हत्या केल्याची कबुली दिली आहे. पोलिसांनी या संशयित सीरियल किलरला अटक केली आहे. आरोपी महिलेचा वेष धारण करून पोलिसांपासून वाचण्याचा प्रयत्न करत असताना त्याला अटक करण्यात आली. ब्राझीलमध्ये ही घटना घडली आहे. Record R7 ने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका खळबळजनक व्हिडिओमध्ये, ईशान्य ब्राझीलमधील पराइबा राज्यात (Paraiba state, northeastern Brazil) एका नाट्यमय छाप्यादरम्यान 33 वर्षीय जोरलान अल्वेस दा सिल्वा (Jorlan Alves da Silva) याला पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी अटक केली तेव्हा त्याने पट्टेदार ड्रेस आणि लांब काळ्या केसांचा विग घातला होता. पोलिसांनी विग काढला तेव्हा तो हसत होता.
ओ ग्लोबो'च्या वृत्तानुसार, 33 वर्षीय सिल्वाने महिलांचे सँडल्स आणि गडद रंगाचा चष्मा घातला होता. तसंच नखंही रंगवली होती. त्याच्याकडे 2 वर्षांचे एक मूलही होते. तो त्या मुलासोबत नेमका कसा होता, याचा तपास पोलीस करत आहेत.
वृत्तांनुसार, सुरक्षा दलांनी याआधी आरोपी आणि त्याच्या कथित साथीदारांनी वापरलेले वाहन पाहिले आणि अडवले. त्यातील एकाला अटक करण्यात आली, मात्र सिल्वा कसातरी तिथून पळून जाण्यात यशस्वी झाला.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, जोर्लन हा एक 'सिरीयल किलर' (मालिका-हत्यारा) असल्याचा संशय आहे. त्याने केवळ गेल्या तीन महिन्यांत संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांसाठी किमान 15 हत्या केल्या आहेत. चौकशीदरम्यान, त्याने आतापर्यंत एकूण 80 जणांची हत्या केल्याची कबुली दिल्याचे वृत्त आहे.
सिव्हिल पोलिसांचे डिटेक्टिव्ह डग्लस गार्सिया (Detective Douglas Garcia of the Civil Police) यांच्या माहितीनुसार, त्याने वयाच्या 13 व्या वर्षी पहिली हत्या केल्याची आणि त्यानंतरच्या काळात विविध गुन्ह्यांसाठी पाच ते सहा वर्षे तुरुंगात घालवल्याची कबुली दिली आहे. यावर्षी मे महिन्याच्या अखेरीस त्याची तुरुंगातून सुटका झाली होती.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, तपास सुरू असलेल्या प्रकरणांपैकी एक म्हणजे 1 ऑगस्ट रोजी रिओ टिंटो येथे दोन व्यावसायिकांची झालेली दुहेरी हत्या आहे. डिटेक्टिव्ह गार्सिया यांनी सांगितले की, जोरलानने अधिकाऱ्यांना एका मृतदेहाच्या दफनस्थळाची अचूक दिशा दाखवली. तथापि, त्याने 80 हत्या केल्याचा दावा अद्याप तपासाधीन आहे.
जर हे खरे असेल, तर जोर्लान हा ब्राझीलच्या इतिहासातील सर्वात जास्त हत्या करणारा सलग हत्या करणारा मारेकरी ठरेल. त्याच्या आधी 'ब्राझिलियन डेक्स्टर' म्हणून ओळखला जाणारा पेद्रो रॉड्रिग्स फिल्हो (Pedro Rodrigues Filho) होता, ज्याला ७१ हत्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते, परंतु त्याने 100 हून अधिक हत्या केल्याचा दावा केला होता.