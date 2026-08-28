Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /रोबोट व्हॅक्यूमने पत्नीचं अफेअर उघड केलं; केस जिंकूनही पतीला जेलची शिक्षा, भरावा लागणार मोठा दंड

रोबोट व्हॅक्यूमने पत्नीचं अफेअर उघड केलं; केस जिंकूनही पतीला जेलची शिक्षा, भरावा लागणार मोठा दंड

Taiwan Adultery Case News: रोबोट व्हॅक्यूम क्लीनरच्या मदतीने पतीने पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध उघडकीस आणले, त्याने खटला जिंकला खरा, पण तरीही त्याला तुरुंगात जावे लागले आणि भला मोठा दंड भरावा लागला.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 28, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:55 AM IST
रोबोट व्हॅक्यूमने पत्नीचं अफेअर उघड केलं; केस जिंकूनही पतीला जेलची शिक्षा, भरावा लागणार मोठा दंड
Image Credit: Image Created by AI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
गणेशभक्तांसाठी ‘मोदी एक्स्प्रेस’; ९ आणि ११ सप्टेंबरला दादरहून कोकणात धावणार
2
3
4
5