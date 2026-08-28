/रोबोट व्हॅक्यूमने पत्नीचं अफेअर उघड केलं; केस जिंकूनही पतीला जेलची शिक्षा, भरावा लागणार मोठा दंड

Taiwan Adultery Robot Vacuum Revelation News: पत्नीच्या विवाहबाह्य संबंधांचा संशय आल्यानंतर एका पतीने चक्क रोबोट व्हॅक्यूम क्लीनरच्या मदतीने सत्य समोर आणलं. या प्रकरणात त्याने पत्नी आणि तिच्या प्रियकराविरोधात दाखल केलेला दिवाणी खटला जिंकला. मात्र, त्याच पुराव्यामुळे पुढे तो स्वतःच कायद्याच्या कचाट्यात सापडला आणि त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
तैवानमधील या जोडप्याचं लग्न 2021 मध्ये झालं होतं. दोघंही अधूनमधून कुटुंबासोबत त्यांच्या हॉलिडे होममध्ये जात असत. सप्टेंबर 2023 मध्ये अशाच एका भेटीदरम्यान पतीला घरात वापरलेला एक अनोळखी टूथब्रश आढळला. या घटनेनंतर त्याचा संशय बळावला. त्याने हॉलिडे होमच्या पार्किंग परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं. त्यात एक अनोळखी पुरुष दिसला. विशेष म्हणजे, हा व्यक्ती यापूर्वीही त्याच्या पत्नीला त्या ठिकाणी सोडण्यासाठी आल्याचं त्याच्या लक्षात आलं.
काही महिन्यांनंतर पतीने हॉलिडे होममध्ये असलेल्या रोबोट व्हॅक्यूम क्लीनरचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. हा साधा व्हॅक्यूम नव्हता. त्यात कॅमेरा आणि ऑडिओ-व्हिडिओ सुविधा होती, ज्यामुळे मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून घरातील दृश्यं पाहता येत होती. पतीने दूरवरून व्हॅक्यूम क्लीनर सुरू केला. त्याचा लाइव्ह फीड पाहताना त्याला पत्नी एका पुरुषासोबत अत्यंत जवळच्या अवस्थेत दिसली. हे दृश्य पाहून त्याला मोठा धक्का बसला. त्याने संतापाच्या भरात काही करण्याऐवजी त्या फुटेजची नोंद करून ती जतन केली. पुढे हेच रेकॉर्डिंग त्याने न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केलं.
पत्नीने वैवाहिक नात्याशी संबंधित जबाबदाऱ्यांचा भंग केल्याचा आरोप करत पतीने तिच्यासह संबंधित पुरुषाविरोधात न्यायालयात दावा दाखल केला. त्याने नुकसानभरपाई म्हणून सुमारे 20 लाख न्यू तैवान डॉलर मागितले. न्यायालयाने सादर केलेले पुरावे पाहिल्यानंतर पत्नी आणि त्या पुरुषातील संबंध केवळ मैत्रीपुरते मर्यादित नसल्याचं मान्य केलं. परिणामी, दोघांनाही पतीला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले. पतीला वाटलं की अखेर त्याला न्याय मिळाला. मात्र, प्रकरण इथेच संपलं नाही.
आपली खासगी क्षणांची परवानगीशिवाय गुप्तपणे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आल्याचा आरोप पत्नीने केला. तिच्या मते, पतीने तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन केलं होतं. पतीने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितलं की, पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध उघड करण्यासाठीच त्याने हे रेकॉर्डिंग केलं होतं. शिवाय, पहिल्या खटल्यात हे फुटेज पुरावा म्हणून न्यायालयाने स्वीकारलं होतं, त्यामुळे ते बेकायदेशीर कसं ठरू शकतं, असा त्याचा युक्तिवाद होता. मात्र, न्यायालयाने त्याची ही भूमिका मान्य केली नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की वैवाहिक नात्यातील कर्तव्यांचं पालन करणं महत्त्वाचं असलं, तरी त्यामुळे एखाद्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. पत्नीने अशा प्रकारच्या रेकॉर्डिंगसाठी कोणतीही परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे तिच्या खासगी क्षणांचं गुप्तपणे चित्रीकरण करणं हा स्वतंत्रपणे कायद्याचा भंग असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. अखेर पत्नीचं अफेअर उघड करण्यासाठी वापरलेला पुरावाच पतीसाठी अडचणीचा ठरला.
या प्रकरणात न्यायालयाने पतीला पाच महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्याच्यावर 1.5 लाख न्यू ताइवान डॉलरचा दंडही ठोठावण्यात आला. न्यायालयाने त्याला भविष्यात अशा प्रकारचं कृत्य पुन्हा केल्यास आणखी कठोर शिक्षा होऊ शकते, असा इशाराही दिला. तैवानच्या कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी क्षणांचं त्याच्या परवानगीशिवाय गुप्तपणे रेकॉर्डिंग करणं हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. अशा प्रकरणात तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 3 लाख न्यू ताइवान डॉलरपर्यंत दंड होऊ शकतो.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठी विडंबना म्हणजे पत्नीच्या विवाहबाह्य संबंधांचा पुरावा मिळवून पतीने पहिला खटला जिंकला, पण तो पुरावा मिळवण्याची पद्धतच त्याच्यासाठी गुन्हा ठरली.