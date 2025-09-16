English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जगातील सर्वात उंच रेल्वे स्टेशन; चारही बाजूने बर्फाने वेढलेले पर्वत आणि... इथं ट्रेनमधून उतरण्यास मनाई

चीनमध्ये जगातील सर्वात उंच रेल्वे स्थानक आहे. या रेल्वे स्थानकावर प्रवास करताना प्रवाशांना विमानाप्रमाणे ऑक्सिजन उपलब्ध करुन दिला जातो. 

वनिता कांबळे | Sep 16, 2025
Tanggula Mountain Railway Station : रेल्वे प्रवास हा नेहमीच रोमांचकारी असतो. असाच एक प्रवास चीनमधील तिबेटमध्ये आहे. जिथे ट्रेन ढगांमधून धावते. या स्टेशनचे नाव टांगुला रेल्वे स्टेशन आहे. हे जगातील सर्वात उंच रेल्वे स्टेशन आहे. हे स्टेशन जमिनीपासून 5,068 मीटर उंचीवर आहे आणि तिथे पोहोचणे हा अभियांत्रिकीचा एक महान चमत्कार आहे.
हा रेल्वे प्रवास फक्त एक प्रवास नाही तर इतक्या उंचीवर रेल्वे लाईन टाकण्याचे स्वप्न साकार करणाऱ्या माणसाच्या धाडसाची आणि इच्छाशक्तीची कहाणी आहे. हे रेल्वे स्थानक आधुनिक अभियांत्रिकीचा एक चमत्कार आहे.  2006 मध्ये किंघाई- तिबेट रेल्वे मार्गाचा भाग म्हणून तंगुला स्टेशन बांधण्यात आले. हा मार्ग किंघाई प्रांतातील शिनिंग शहरापासून तिबेटची राजधानी ल्हासा पर्यंत जाते. 

1956 किलोमीटर लांबीची ही मार्गिका बांधताना अभियंत्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले. यामध्ये अति थंडी, ऑक्सिजनची कमतरता आणि गोठलेली माती (पर्माफ्रॉस्ट) यासारख्या समस्यांचा समावेश होता, ज्या ओलांडणे अशक्य वाटत होते. परंतु अभियंत्यांनी या सर्व आव्हानांवर मात केली आणि हा चमत्कार केला. टांगुला स्टेशनची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे येथे एकही रेल्वे कर्मचारी कार्यरत नाही. हे रेल्वे स्थानक फक्त एक तांत्रिक थांबा म्हणून बनवले गेले आहे, जिथे प्रवासी उतरू शकत नाहीत किंवा ट्रेनमध्ये चढू शकत नाहीत. हे स्टेशन बर्फाच्छादित शिखरे आणि सर्व बाजूंनी हिरवीगार गवताळ जमीन यांनी वेढलेले आहे, ज्यामुळे ते खूप शांत आणि सुंदर दिसते. त्याची खास गोष्ट म्हणजे येथे गर्दी किंवा आवाज नाही, जेणेकरून प्रवासी फक्त निसर्गाच्या सौंदर्याचा आनंद घेऊ शकतील.

जरी प्रवाशांना या स्थानकावर उतरता येत नसले तरी याचा अर्थ असा नाही की त्यांना हे ठिकाण अनुभवता येणार नाही. जेव्हा ट्रेन टांगुला स्थानकावरून जाते तेव्हा प्रवाशांना स्टेशन आणि त्याच्या सभोवतालचे विहंगम दृश्य पाहण्याची संधी मिळते. या प्रवासाचे वैशिष्ट्य म्हणजे इतक्या उंचीवर ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे प्रवाशांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून गाड्यांमध्ये ऑक्सिजन पुरवठ्याची सुविधा देखील देण्यात आली आहे. टांगुला रेल्वे स्टेशन आणि ही संपूर्ण रेल्वे लाईन माणसाच्या अदम्य धाडसाचे प्रतीक आहे, जी अशक्य गोष्टीला शक्य करू शकते. जरी येथे पाऊल ठेवणे शक्य नसले तरी, या मार्गावरून जाणे हा एक संस्मरणीय अनुभव आहे, जो कायमचा लक्षात राहील.

FAQ

1. टांगुला रेल्वे स्टेशन काय आहे?
टांगुला रेल्वे स्टेशन हे जगातील सर्वात उंच रेल्वे स्टेशन आहे, जे चीनमधील तिबेटमध्ये जमिनीपासून 5,068 मीटर उंचीवर आहे. हे किंघाई-तिबेट रेल्वे मार्गाचा भाग आहे.

2. टांगुला रेल्वे स्टेशन कधी बांधले गेले?
 टांगुला रेल्वे स्टेशन 2006 मध्ये किंघाई-तिबेट रेल्वे मार्गाचा भाग म्हणून बांधले गेले.

3. किंघाई-तिबेट रेल्वे मार्ग किती लांब आहे आणि तो कोणत्या ठिकाणांना जोडतो?
हा रेल्वे मार्ग 1,956 किलोमीटर लांब आहे आणि किंघाई प्रांतातील शिनिंग शहरापासून तिबेटची राजधानी ल्हासा येथपर्यंत जातो.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

