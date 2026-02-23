English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Tariff Impact: टॅरिफमुळे कंपन्यांवर ओढावलं मरण, अमेरिकेतील कंपन्या धडाधड करताहेत दुकाने बंद

Tariff Impact: टॅरिफमुळे कंपन्यांवर ओढावलं 'मरण', अमेरिकेतील कंपन्या धडाधड करताहेत दुकाने बंद

Tariff US aluminum smelter shuts: अमेरिकेतील टॅरिफ संपूर्ण जगाला त्रासदायक ठरत आहे. पण ते स्वतः अमेरिकेसाठीही आत्मघातकी पण सिद्ध होत आहे. अनेक मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांनी त्यांचे स्टोअर्स बंद केली, तर काहींनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज केलाय. चला संपूर्ण प्रकरण जाणून घेऊ या.

नेहा चौधरी | Updated: Feb 23, 2026, 03:48 PM IST
Tariff Impact: टॅरिफमुळे कंपन्यांवर ओढावलं 'मरण', अमेरिकेतील कंपन्या धडाधड करताहेत दुकाने बंद

नवी दिल्ली : अमेरिकेतील टॅरिफ केवळ भारतासह संपूर्ण जगाचे नुकसान करत नाहीत तर अमेरिकेतील परिस्थिती आणखी बिकट होताना दिसत आहे. अमेरिकेतील एका मोठ्या अॅल्युमिनियम स्मेल्टरने दुकान बंद करण्यात आली आहे. आता अमेरिकेत फक्त पाच प्राथमिक धातू उत्पादन प्लांट्स शिल्लक राहिली आहे.

त्याच वेळी, टॅरिफ आणि वाढत्या कर्जामुळे, अमेरिकेतील अनेक प्रसिद्ध कंपन्या बंद पडल्या पाहिला मिळत आहे. एस अँड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजन्सनुसार, नोव्हेंबर 2025 मध्ये 717 अमेरिकन कंपन्यांनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला होता, जो गेल्या 15 वर्षातील सर्वाधिक आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ रद्द केले आहेत. ट्रम्पने एका वेगळ्या नियमानुसार 10% जागतिक टॅरिफ लादला आहे.

रशियन हल्ल्यानंतर कंपनीने उत्पादन थांबवले

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर सेंच्युरी अॅल्युमिनियमने त्यांच्या हाऊसव्हिल स्मेल्टर प्लांटमधील उत्पादन थांबवले. ऊर्जेच्या किमतींमध्ये तीव्र वाढ झाल्यानंतर हे करण्यात आले.

वीजेच्या किमती कमी न झाल्याने प्लांट विकला

विजेच्या किमती कमी झाल्यानंतर कंपनीने एका वर्षाच्या आत पुन्हा काम सुरू करण्याची आशा व्यक्त केली होती. परंतु तसे झाले नाही आणि सेंच्युरीने आता केंटकी-आधारित प्लांट डिजिटल पायाभूत सुविधा कंपनी टेरावुल्फ (WULF.O) ला विकला आहे.

बोस्टन शहरापेक्षा जास्त वीज आवश्यक

अॅल्युमिनियम वितळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा लागते. आधुनिक प्लांटला बोस्टन शहरापेक्षा जास्त वीज लागते. याव्यतिरिक्त, मोठ्या टेक कंपन्यांना डेटा सेंटर आणि दीर्घकालीन वीज पुरवठ्यासाठी जास्त खर्च येत आहेत.

ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी 50% शुल्क वाढवले

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी अॅल्युमिनियम आयातीवरील शुल्क 50% वाढवले, त्यावेळी देशांतर्गत प्राथमिक धातू उत्पादन क्षमतेत दशकांपासून सुरू असलेली घसरण थांबविणे हा उद्देश होता..

अमेरिकेत टॅरिफमुळे वेगाने बंद होत आहेत दुकाने

english.news.cn नुसार, टॅरिफमुळे वाढत्या खर्चाचाही अमेरिकेवर परिणाम झाला आहे. रिटेल उद्योग संशोधन फर्म, कोरसाईट रिसर्चच्या मते, 2025 मध्ये अंदाजे 8,200 अमेरिकन रिटेलर्स स्टोअर्स बंद करण्याचा अंदाज आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वाधिक आकडा आहे. यापूर्वी 2024 मध्ये 7,325 स्टोअर्स बंद झाले होते.

अनेक कंपन्यांनी दिवाळखोरीसाठी  दाखल केला होता अर्ज

या फर्मने गेल्या वर्षी सीएनएनला सांगितले होते की फार्मसी, डिपार्टमेंट स्टोअर्स, कॉफी शॉप्स, डिस्काउंट रिटेलर्स आणि रेस्टॉरंट्स या सर्वांना याचा फटका बसला आहे. 2025 मध्ये तीस अमेरिकन रिटेल चेनने दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केला आहे.

वाढते कॉर्पोरेट कर्ज

अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या राइट एडने ऑक्टोबर 2025 मध्ये जवळजवळ 1,300 स्टोअर्स बंद केले. दरम्यान, हस्तकला किरकोळ विक्रेता जॉनने एका वर्षाच्या आत 800 स्टोअर्स बंद केले. त्यावर 1.1 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असल्याचे नोंदवले आहे.

प्रत्येक अमेरिकन कुटुंबावर $1,200 चा अतिरिक्त भार

टॅक्स फाउंडेशन या स्वतंत्र संस्थेचा अंदाज आहे की 2025 मध्ये टॅरिफमुळे सरासरी अमेरिकन कुटुंबावर $1,200 चा अतिरिक्त भार पडेल.

