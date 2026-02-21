English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Tariff रद्द करणं 'हा लाजिरवाणा निर्णय' म्हणत ट्रम्प संतापले; 'प्लान B'सह प्रतिवार करण्यास सज्ज

Trump on the US Supreme Court tariff verdict: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कासंदर्भातील निर्णयासंदर्भात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाची सुनावणी करत हा निर्णयच रद्द केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर ट्रम्प यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली.   

सायली पाटील | Updated: Feb 21, 2026, 08:17 AM IST
Trump on the US Supreme Court tariff verdict: अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी आयातशुल्काच्या निर्णयानं संपूर्ण जगाची भंबेरी उडवली होती. ज्यानंतर एकिकडे संपूर्ण जगाला धक्का देणाऱ्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाला अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयानेच दणका देत त्यांचा हा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ट्रम्प यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली असून, टॅरिफ रद्द करण्यासोबतच रिफंडचा निर्णय अतिशय अयोग्य आणि लाजिरवाणा असल्याचं म्हणलं.

ट्रम्प यांच्याकडे आयात शुल्काचा पर्याय सज्ज...

न्यायालयानं ट्रम्प यांचा आयात शुल्काचा निर्णय झिडकारला असला तरीही आपल्याकडे त्याचा पर्याय असल्याचंही ते म्हणाले. आपल्याकडे आणखी एक रणनिती तयार असून गरज भासल्यास तो 'बॅकअप' प्लान अर्थात प्लान B लागू करु असा इशारा त्यांनी दिला. 'काही लोक अमेरिकेची लूट करत हा महान देश नष्ट करत आहेत. काही मंडळी परकीय शक्तींसाठी काम करत आहेत. मात्र, देशहितासाठी आमच्याकडून जे शक्य असेल तेच आम्ही तरु' असं इशारावजा वक्तव्य ट्रम्प यांनी केलं. 

अमेरिकेच्याच न्यायालयाचा ट्रम्प यांना दणका 

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रम्प यांनी लागू केलेला रेसिप्रोकल टॅरिफ अवैध असल्याचं ठरवत राष्ट्राध्यक्षांकडे हे आयातशुल्क लागू करण्यासंदर्भातील अधिकार नसल्याचं स्पष्ट केलं. ज्यामुळं आता ट्रम्प प्रशासनाला हे सर्व आयातशुल्क हटवावे लागणार असून, हा वसूल करण्यात आलेली टॅरिफची रक्कम परत करावी लागणार आहे. ही संपूर्ण कार्यवाहीच बेकायदेशील असून, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिल्यानं ट्रम्प प्रशासनाला मोठा फटका बसला आहे. 

कोणाकडे आयातशुल्कासंदर्भातील निर्णयाचे अधिकार? 

न्यायाधिशांच्या माहितीनुसार अमेरिकी संविधानानं करप्रणाली लागू करण्याचे सर्व अधिकार काँग्रेसला दिले असून, कोणत्याही कार्यकारी शाखेकडे हे अधिकार नसल्याचं सांगितलं. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एप्रिल 2025 मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत जगातील अनेक देशांच्या सामानावर आयात शुल्काचे नियम लागू केले होते. ज्यातून 600 अब्ज डॉलर इतकी रक्कम अमेरिकेच्या तिजोरीत आल्याचा दावाही ट्रम्प यांनी केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयामुळं अमेरिकेची परिस्थिती पूर्णपरणे बिघडू शकते असंच ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं. 

हेसुद्धा वाचा : मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा, देशभरात अलर्ट जारी; महाराष्ट्रात रातोरात उष्ण वाऱ्यांचा शिरकाव, 24 तासांत काय होणार? 

ट्रम्प यांचा प्लान B आहे तरी काय? 

न्यायालयाच्या दणक्यानंतर ट्रम्प यांनी माघार मात्र स्वीकारलेली नाही. इमरजेंसी एक्ट (IEEPA) च्या वापरानं न्यायालयानं या निर्णयावर स्थगिती आणली असली तरीही ट्रम्प यांनी मात्र ही लढाई इथंच थांबली नसल्याचं सांगितलं आहे. आपली पुढील चाल ही Plan B असल्याचं म्हणत आधीपासूनच हा पर्याय तयार असल्याचं ट्रम्प यांनी सूचित केलं आहे. आता त्यांच्याकडे अनेक कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असून यामध्ये 1947 चा ट्रेड अॅक्च आणि 1930 चा स्मूट हॉली अॅक्ट यांचा समावेश आहे. जे जुने मात्र तितकेच प्रभावी कायदे विविध परिस्थिती आणि प्रसंगी आयात शुल्क लागू करण्याची परवानगी देतात. याशिवाय ट्रेड अॅक्टच्या अनुच्छेद 122 अंतर्गत राष्ट्रपती 150 दिवसांसाठी 15 टक्क्यांपर्यंतचं आयातशुल्क लागू करू शकतात. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

