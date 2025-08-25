ऑस्ट्रेलियातून टेक ऑफ केलेले विमान 22 दिवसांपासून गायब; ना संपर्क झाला, ना अवशेष सापडले; जगातील सर्वात मोठी रहस्यमयी घटना

Tasmanina Plane Missing Another MH370-Like Mystery : 8 मार्च 2014 रोजी क्वालालंपूरहून बीजिंगला जाणारे MH370 मलेशियन फ्लाईट अचानक बेपत्ता झाले. विमानात 239 प्रवासी होते. 11 वर्ष झाले तरी हे विमानाबाबत काहीच माहिती मिळालेली नाही. अशीच एक घटना पुन्हा घडली आहे. ऑस्ट्रेलियातून टेक ऑफ केलेले विमान 22 दिवसांपासून गायब आहे. ना संपर्क झाला, ना विमानाचे अवशेष सापडले. यामुळे ही विमान गायब होण्याची घटना जगातील सर्वात मोठी रहस्यमयी घटना मानली जात आहे.
2 ऑगस्ट 2025 रोजी ऑस्ट्रेलियातील टास्मानिया येथून एक छोटे प्रवासी विमान गायब झाले. ग्रेगरी वॉन (वय 72 ) आणि किम वॉर्नर (वय 66 ) हे त्यांच्या मॉली नावाच्या श्वानासह विमानात होते. 22 दिवसांनंतरही विमानाचे कोणतेही अवशेष सापडे नाही. या विमानाने ना कोणताही संकट संकेत दिला नव्हते. हे रहस्य सर्वांना आश्चर्यचकित करणारे आहे, जणू काही विमान हवेतच गायब झाले.
विमानाने दुपारी १२:४५ वाजता टास्मानियातील जॉर्जटाऊन विमानतळावरून उड्डाण केले आणि न्यू साउथ वेल्समधील हिल्स्टन विमानतळाकडे निघाले होते, व्हिक्टोरियामध्ये थांबण्यासाठी. ग्रेगरीने चार महिन्यांपूर्वी विमान खरेदी केले होते. उड्डाण बास स्ट्रेटवरून जाणार होते. 2 ऑगस्ट 2025 रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत विमान हिल्स्टनला पोहोचले नाही तेव्हा कुटुंबाने अधिकाऱ्यांना कळवले. ऑस्ट्रेलियन मेरीटाईम सेफ्टी अथॉरिटी (AMSA) ने ताबडतोब शोध मोहीम सुरू केली. पोलिस, हेलिकॉप्टर आणि फेरी बास स्ट्रेट आणि टास्मानियन किनाऱ्यावर शोध घेत आहेत. परंतु अद्याप कोणतेही संकेत मिळालेले नाहीत. विमानाशी कोणताही मेडे कॉल किंवा रेडिओ संपर्क झाला नाही, जे आश्चर्यकारक आहे. अपघातात सक्रिय व्हायला हवे होते तो आपत्कालीन उपग्रह बीकन देखील चालू झाला नाही. यामुळे विमानाचे नेमके काय झाले याचे गूढ आणखी वाढले आहे. तांत्रिक बिघाड होता की आणखी काही?
ग्रेगरी वॉन हा एक अनुभवी पायलट होता आणि जॉर्ज टाउन फ्लाइंग क्लबचा एक प्रमुख सदस्य होता. तस्मानिया पोलिस निरीक्षक निक क्लार्क म्हणाले की ग्रेगरी यांना उड्डाणाचा व्यापक अनुभव होता. पण त्यांचे हिरवे दोन आसनी असलेले बीआरएम एरो ब्रिस्टेल विमान नवीन होते. AMSA च्या नेतृत्वाखाली, उत्तर टास्मानिया, बास स्ट्रेट आणि दक्षिण व्हिक्टोरियामध्ये शोधकार्य सुरू आहे. हेलिकॉप्टर, पोलिस बोटी आणि मेलबर्नमधील बचाव विमाने यात सहभागी आहेत. खराब हवामानामुळे शोधकार्य कठीण झाले आहे, परंतु कोणताही अवशेष किंवा चिन्हे सापडलेली नाहीत. लोक अजूनही आशा बाळगून आहेत.
लहान विमानांना किनाऱ्यावरून जाण्यापूर्वी हवाई सेवांना माहिती द्यावी लागते. ग्रेगरीने असे केले नाही, ज्यामुळे सुरुवातीचे निरीक्षण करता आले नाही. लहान विमानतळांवर प्रत्येक विमानाचा मागोवा घेतला जात नाही. या निष्काळजीपणामुळे गूढ आणखी गुंतागुंतीचे होते असे जॉर्जटाऊन फ्लाइट इन्स्ट्रक्टर यूजीन रीड म्हणाले. विमान जिथे गायब झाले ते बास स्ट्रेट हे एक धोकादायक समुद्री क्षेत्र आहे. ते खोल पाण्यासाठी आणि जोरदार वाऱ्यांसाठी ओळखले जाते, ज्यामुळे शोध घेणे अधिक कठीण होते. या भागात यापूर्वीही विमाने आणि जहाजे गायब झाली आहेत. बास स्ट्रेटने आणखी एक रहस्य उलगडले आहे का? 22 दिवसांनंतरही शोध मोहीम सुरू आहे, परंतु आशा दररोज मावळत आहे. टास्मानिया पोलिस आणि एएमएसए दररोज परिस्थितीचे मूल्यांकन करत आहेत. लोकांना बास स्ट्रेट किंवा किनाऱ्यावर मलबा, लाईफ जॅकेट किंवा कोणतेही चिन्ह शोधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे गूढ कधी उलगडेल हे कोणालाही माहिती नाही.
FAQ
1 टास्मानियात कोणते विमान गायब झाले आहे?
2 ऑगस्ट 2025 रोजी टास्मानियातील जॉर्ज टाउन विमानतळावरून उड्डाण केलेले एक हिरव्या रंगाचे दोन आसनी बीआरएम एरो ब्रिस्टेल एस-एलएसए विमान गायब झाले आहे.
2 विमानात कोण-कोण होते?
विमानात ग्रेगरी वॉन (वय 72), त्यांची जोडीदार किम वॉर्नर (वय 66), आणि त्यांचा श्वान मॉली होते.
3 विमान कोठून कोठे जात होते?
विमान जॉर्ज टाउन विमानतळावरून न्यू साउथ वेल्समधील हिल्स्टन विमानतळाकडे निघाले होते, व्हिक्टोरियामध्ये थांबा घेण्यासाठी.