Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /TCS ने 3573 कोटींना विकत घेतली AI कंपनी, IT सेक्टरमधील सर्वात मोठी डील! TCS ला मिळणार 13,950 कोटींचा मोठा प्रोजेक्ट

TCS ने 3573 कोटींना विकत घेतली AI कंपनी, IT सेक्टरमधील सर्वात मोठी डील! TCS ला मिळणार 13,950 कोटींचा मोठा प्रोजेक्ट

TCS ने 3573 कोटींना जर्मन AI कंपनी विकत घेतली आहे.  IT सेक्टरमधील सर्वात मोठी डील मानली जात आहे. यामुळे TCS ला Porsche कार कंपनीकडून मिळणार 13,950 कोटींचा मोठा प्रोजेक्ट मिळणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 25, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:44 PM IST
TCS ने 3573 कोटींना विकत घेतली AI कंपनी, IT सेक्टरमधील सर्वात मोठी डील! TCS ला मिळणार 13,950 कोटींचा मोठा प्रोजेक्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explainer: भाजपच्या अत्यंत महत्वाच्या आणि मोठ्या समितीत महाराष्ट्रातील पावरफुल नेत्याचा का होणार समावेश?
2
3
4
5