/TCS ने 3573 कोटींना विकत घेतली AI कंपनी, IT सेक्टरमधील सर्वात मोठी डील! TCS ला मिळणार 13,950 कोटींचा मोठा प्रोजेक्ट

TCS Deal : टाटा ग्रुपच्या Tata Consultancy Services अर्थात TCS ने एक AI कंपनी विकत घेतली आहे. 3573 कोटींची ही डील आहे. कंपनी विकत घेताच TCS ला Porsche कार कंपनीकडून मिळणार 13,950 कोटींचा मोठा प्रोजेक्ट मिळणार आहे. IT सेक्टरमधील ही सर्वात मोठी डील मानली जात आहे.
TCS ने एमएचपी मॅनेजमेंट- अंड आयटी-बेराटुंग जीएमबीएच (MHP Management- und IT-Beratung GmbH) ही AI कंपनी विकत घेतली आहे. ही कंपनी जर्मन कार कंपनी पोर्शेची उपकंपनी आहे. या डीलमुळे दोन्ही कंपन्यांमध्ये 1.25 अब्ज युरो अंदाजे 14,000 कोटी रुपये किंमतीची एक मोठी पंचवार्षिक भागीदारी देखील सुरू झाली आहे. या करारानुसार, टीसीएस पुढील पाच वर्षांत पोर्शेला एआय, सॉफ्टंवेअर-चालित कार आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाशी संबंधित सेवा प्रदान करणार आहे.
MHP कंपनी विकत घेतल्यानंतर TCS ला पोर्शेकडून13,950 कोटींचा मोठा प्रोजेक्ट मिळाला आहे. हा प्रोजेक्ट मिळवण्यासाठी टीसीएसने पोर्शेची कंपनी एमएचपीसोबत करार केल्याचे समजते. दुसरे कारण म्हणजे एमएचपी जर्मनी, अमेरिका, युनायटेड किंगडम आणि रोमानियासारख्या देशांमध्ये कार्यरत आहे. या अधिग्रहणामुळे, एमएचपीचे सर्व प्रमुख ग्राहक आता थेट टीसीएसकडे येणार आहेत.
MHP कंपनीत 4,500 कर्मचारी कार्यरत आहेत. एमएचपी ही ऑटोमोटिव्ह आणि औद्योगिक क्षेत्रातील एक सल्लागार कंपनी आहे. व्यवसाय सल्ला, डिजिटल परिवर्तन, एआय, सॉफ्टवेअर-डिफाइन्ड मोबिलिटी, एसएपी आणि उत्पादन डिजिटायझेशनमध्ये विशेषज्ञ आहे. जर्मनी, अमेरिका, युनायटेड किंगडम, रोमानिया, भारत आणि मेक्सिको यांसारख्या देशांमध्ये कार्यरत आहे. 2025 मध्ये एमएचपीने 8280 कोटींची उलाढाल केली.
एमएचपी सोबत झालेली टीसीएसची 10 महिन्यांतील तिसरी मोठी डील आहे. डिसेंबरमध्ये, कंपनीने सेल्सफोर्स कन्सल्टिंग आणि एआय सोल्युशन्स कंपनी कोस्टल क्लाउडला 700 दशलक्ष डॉलर्समध्ये विकत घेतले. तसेच, लिस्टएंगेज मिडकोला अंदाजे 72.8 दशलक्ष डॉलर्समध्ये विकत घेतले.