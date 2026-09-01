/बचाव पथकाने नाही तर एका शिक्षकाने 14 मिनिटांत 1643 विद्यार्थ्यांचा जीव वाचवला; नेपाळमधील सर्वात मोठे रेस्क्यू ऑपरेशन

नेपाळ : नेपाळच्या महाप्रलयात मोठी जीवितहानी झाली आहे. आतापर्यंत तब्बल 1 हजारपेक्षा जास्त मृतदेह हाती लागले आहेत. 4000 पेक्षा जास्त लोक बेपत्ता झाले आहेत. बचाव आणि मदतकार्यासाठी 23 हजार 314 सुरक्षाकर्मी तैनात करण्यात आलेत.. दुर्गम भागांमध्ये शोधमोहीम आणि बचावकार्य सुरू असून मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अशातच एका शिक्षकाची कामगिरी चर्चेत आली आहे. बचाव पथकाने नाही तर एका शिक्षकाने 14 मिनिटांत 1643 विद्यार्थ्यांचा जीव वाचवला आहे.
26 ऑगस्ट रोजी नेपाळमध्ये विनाशकारी पूर आला. उत्तर-मध्य नेपाळमधील त्रिशुली खोऱ्यात आलेल्या अचानक आलेल्या पुरामुळे पाणी, बर्फ, खडक आणि चिखलाची 9 मीटर उंच लाट निर्माण झाली, ज्यामुळे संपूर्ण गावे उद्ध्वस्त झाली. सर्वकाही उद्ध्वस्त झाले असताना, नेपाळच्या 47 वर्षीय शिक्षकाने 14 मिनिटांत 1643 विद्यार्थ्यांचा जीव वाचवला. राजेंद्र दवाडी असे या शिक्षकाचे नाव आहे. राजेंद्र दवाडी इंग्रजी विषयाचे शिक्षक असून ते त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक आहेत. त्यांनी 1643 विद्यार्थ्यांचे प्राण वाचवले आहेत.
26 ऑगस्ट रोजी सकाळी 9:20 वाजता 900 मुले शाळेत पोहोचली होती, तर सुमारे 700 विद्यार्थी पायी तसेच बसने प्रवास करत होती. त्याच क्षणी, दवाडी यांना बेत्रावती नदीच्या प्रवाहाच्या दिशेने पाच मैल दूर राहणाऱ्या एका मित्राचा फोन आला. घाबरलेल्या त्या मित्राने त्यांना सावध केले की नदीने त्यांचे गाव पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले आहे. तसेच त्यांना सुरक्षित स्थळी जाण्याच्या सूचना केल्या.
सुरुवातीला, दवाडी यांना वाटले की नदीच्या पात्रापासून 60 मीटर उंचीवर बांधलेली तीन मजली काँक्रीटची शाळा पुरापासून सुरक्षित असेल. पण काही क्षणांतच, एक घाबरलेला पालक आत आला आणि त्याने पाणी वेगाने वाढत असल्याची माहिती दिली. दवाडी यांनी अधिकृत आदेशांची वाट पाहिली नाही. अहवालानुसार, त्यांनी तात्काळ शाळेची घंटा वाजवली आणि शिक्षकांना सर्व वर्गखोल्या रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले.
अहवालानुसार, दवाडी यांनी तात्काळ आपला फोन काढला. विद्यार्थांना घेऊन येणाऱ्या स्कूल बसेसना फोन केला. त्यांनी एका ड्रायव्हरला वगळून बाकी सर्वांशी संपर्क साधला आणि त्यांना सुरक्षित ठिकाणी परत जाण्याचे आदेश दिले. या गोंधळादरम्यान, त्यांना संपर्क न झालेली शेवटची बस दिसली. ती शाळेच्या दिशेने एक स्टीलचा पूल ओलांडत होती. तोपर्यंत शाळेच्या आवारात वेगाने पाणी भरत होते, म्हणून दवाडीने ओरडून ड्रायव्हरला मागे वळण्याचा इशारा केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, बस थोडक्यात बचावली, मागे वळली आणि सुरक्षित ठिकाणी पोहोचली, त्याच वेळी पाण्याच्या जोरदार प्रवाहाने पूल वाहून नेला. काही सेकंदांचा उशीर झाला असता तरी बस वाहून गेली असती. घबराट पसरताच मुले पायी पळू लागली. पण शिक्षकांनी त्यांना वाचवून सुरक्षित ठिकाणी नेले.
लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवल्यानंतर लगेचच, पाण्याची एक शक्तिशाली लाट उतारावरून खाली आली आणि तिने तीन मजली शाळेची इमारत पूर्णपणे वाहून नेली, ज्यामुळे मागे फक्त राखाडी चिखलाचा एक जाड थर उरला. शिक्षक दवाडी यांनी १,६४३ निष्पाप मुलांचे प्राण वाचवले असले तरी, या प्रक्रियेत त्यांच्या दोन शिक्षकांनाही आपला जीव गमवावा लागला. त्या दोघांचीही काही दिवसांपूर्वीच शाळेत इतिहासाचे शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली होती.