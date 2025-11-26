English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Elon Muskना ला टक्कर देण्यासाठी कोण सज्ज झालंय? जगात आता खरंच सुरु नवं युद्ध?

Amazon Leo Testing: ई-कॉमर्स कंपनी म्हणून जगभरात ओळखल्या जाणाऱ्या Amazon नं आता एका नव्या क्षेत्रात उडी घेत थेट जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीलाच ललकारलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Nov 26, 2025, 10:45 AM IST
Amazon Leo Testing: जगातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती अशी ओळख असणाऱ्या एलॉन मस्क यांनी आतापर्यंत (Science and Tech) विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक नव्या प्रयोगांना चालना देण्यासाठी आर्थिक पाठबळ असो किंवा आपल्या विविध संस्थांची मदत देणं असो, शक्य त्या सर्व मार्गांनी योगदान दिलं आहे. मात्र आता याच मस्क यांना ललकारण्याची तयारी करण्यात आली असून त्यामुळं जगात एक नवं आणि तितकंच मोठं युद्ध पेटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

एलॉन मस्क यांना कोण आव्हान देणार? 

एलॉन मस्क यांच्या Starlink ला टक्कर देण्यासाठी आता अॅमेझॉननं मोठी तयारी केली असून, कंपनीनं त्यासाठीची अधिकृत तयारीसुद्धा सुरू केली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार Amazon कडून सध्या Amazon Leo ची तयारी सुरू करण्यात आली असून, त्यासोबतच 1 Gbps स्पीड असणारं अल्ट्रा टर्मिनल सुद्धा लाँच करण्यात आलं आहे. हायस्पीड इंटरनेटच्या या शर्यतीमध्ये अॅमेझॉनचा हा सर्वात मोठा निर्णय समजला जात असून, येत्या काळात त्याचा कनेक्टिव्हीटी मार्केटवर थेट परिणाम होणार असून, त्याला ग्लोबल कनेक्टिव्हीटीवरही परिणाम होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे मस्क यांच्या Starlink ला टक्कर देण्यासाठी अॅमेझॉन सज्ज असल्यानं आता त्यावर प्रतिवार म्हणून मस्क काय करणार याकडे अनेकांचं लक्ष आहे. 

अॅमेझॉनकडून इंटरनेटच्या विश्वात क्रांती घडवण्यासाठी कसं काम सुरुय?

काही दिवसांपूर्वीच Amazon नं आपल्या उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रोजेक्टचं नाव बदलून Project Kuiper अशी नवी ओळख दिली ज्यानंतर अॅमेझॉनच्या या प्रोजेक्टला Amazon Leo असं नाव दिलं. हे नाव लो ऑर्बिट (LEO) क्षेत्रावर आधारित असून, तिथं अॅमेझॉनचे उपग्रह सक्रिय असतील असं सांगण्यात आलं आहे. 

Amazon च्या योजनेनुसार येत्या काळात कंपनीकडून  3,236  उपग्रहांचं एक मोठं नेटवर्क तयार केलं जाणार असून, त्यामाध्यमातून जगभरात हाय स्पीड, लो लेटेन्सी इंटरनेट देण्याचं काम केलं जाणार आहे. यासाठी कंपनीनं 150 हून अधिक उपग्रह लाँच करण्याची तयारी केली असून, यामध्ये SpaceX आणि ULA सारख्या संस्थांची मदतही घेतली जात आहे. सध्याच्या घडीला मस्क यांच्या स्टारलिंकमध्ये 9000 सॅटेलाईट असल्यानं अॅमेझॉनसोबतची त्यांची स्पर्धा एका नव्या डिजिटल युद्धाची नांदी असेल असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.

 

