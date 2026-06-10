/2007 मध्ये iPhone लाँच झाला अन् एकाएकी लहान मुलं दिसेनाशी का झाली? आकडेवारी नेमकं काय सुचवू पाहतेय?

World News : आयफोन... (iPhone ) हल्ली अनेकांच्याच हातात अॅपलचा हा स्मार्टफोन दिसतो. काहींसाठी आयफोन गरज असते, तर काहींसाठी जीवनशैलीचा स्तर उंचावल्याची खूण. असा हा आयफोन म्हणजे माहिती, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक अनोखं आणि तितकंच महत्त्वाचं पर्व. पण, ज्याप्रमाणे नाण्याला दोन बाजू असतात अगदी त्याचप्रमाणे या आयफोनची नकारात्मक बाजूसुद्धा आहे बरं!
अमेरिकेत एका नव्या संशोधनपर अहलावालातून याच आयफोनचा आणि मानवाच्या दैनंदिन जीवनाचा नेमका कसा थेट संबंध आहे याचाच उलगडा करण्यात आला आहे. जेव्हापासून जगात आयफोन आणि हाय स्पीड इंटरनेटचा वापस वाडला तेव्हा मानवामधील नाती मात्र दुरावली. अगदीच स्पष्ट सांगावं तर, स्त्री आणि पुरुषामध्ये कुटुंब पुढे नेणं, अपत्यप्राप्तीचा विचार करणं या गोष्टींचं प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात घटलं.
अमेरिकेतील नॅशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च (NBER) नं जारी केलेल्या एका अहवालासाठी संशोधकांनी 2007 पासूनच्या आकडेवारीच्या आधारे महत्त्वाच्या मुद्द्यांचं निरीक्षण केलं. हे तेच वर्ष होतं ज्या वर्षी Apple नं पहिला आयफोन लाँच केला होता. या अहवालानुसार आयफोन लाँच झाल्यानंतर अमेरिकेतील नागरिकांमध्ये जन्मदरामध्ये प्रचंड प्रमाणात घट झाली.
संशोधकांच्या मते स्मार्टफोनमुळं जोडप्यांमध्ये असणारी शारीरिक आणि मानसिक जवळीक दुराव्यामध्ये रुपांतरित झाली. आधी जिथं नोकरीवरून परतल्यानंतर लोक एकमेकांसमवेत वेळ व्यतीत करण्याला प्राधान्य देत होते, तिथं आता मात्र बरीच मंडळी फावल्या वेळात हातात मोबाईल घेऊन स्क्रोल करताना दिसतात. मुख्य म्हणजे दशकांपासून हे प्रमाण सातत्यानं वाढत गेलं. नात्यांमध्ये भावनिक दुरावा आला, ज्याचा परिणाम जन्मदरावरही दिसला.
थेट आकडेवारीचा विचार केल्यास मागील दोन दशकांमध्ये अमेरिकेच्या जन्मदराच 20 टक्क्यांनी घट झाली आहे. एका अर्थी स्मार्टफोन, आयफोनच्या उपलब्धतेनंतर लहान मुलं दिसेनाशीच झाली. मानसोपचारतज्ज्ञांच्या मते यामागे महागाईमध्ये झालेली वाढ आणि करिअरला दिलं जाणारं प्राधान्य हे घटकसुद्धा केंद्रस्थानी दिसले, ज्यामध्ये स्मार्टफोन हा घटकसुद्धा नाकारता आला नाही. सध्याची तरुणाई किंवा तरुण जोडपी मुलाबाळांच्या जबाबदारीऐवजी फोन आणि सोशल मीडियावरील आयुष्य, जीवनशैलीला अधिक प्राधान्य देत त्यातच रमत आहे असं अहवाल सुचवतो.
मुळात ही समस्या फक्त अमेरिकेपुरता सीमित नसून, भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये स्मार्टफोन एक घातक व्यसन ठरत आहे. ज्याचा परिणाम जन्मदरावर होताना दिसतोय. या संकटापासून दूर राहण्यासाठी 'डिजिटल डिटॉक्स' हाच एकमात्र उपाय आहे. जिथं खासगी जीवनामध्ये स्मार्टफोनला किमान महत्त्वं देत व्यक्तीला, भावनांना आणि प्रत्यक्ष प्रसंगांना अधिक महत्त्वं दिलं जाणं अपेक्षित आहे.