'दारुने घोळ केला...' कोल्ड प्ले कॉन्सर्टमध्ये CEO ला Kiss केलेल्या HR ने सोडलं मौन, पहिल्यांदा अशी झाली व्यक्त

सोशल मीडियाच्या युगात, एका क्षणाची चूक जीवघेणी ठरू शकते. कोल्डप्ले कॉन्सर्टमधील व्हायरल किस कॅम व्हिडिओने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की जुलैमध्ये समोर आलेल्या या व्हिडिओने अमेरिकेतील वरिष्ठ एचआर एक्झिक्युटिव्ह क्रिस्टिन कॅबोट यांचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवन पूर्णपणे बदलून टाकले. आता, काही महिन्यांनंतर, क्रिस्टिन कॅबोट यांनी पहिल्यांदाच या वादाबद्दल उघडपणे बोलले आहे. द न्यू यॉर्क टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत, तिने कबूल केले की तो क्षण तिच्या आयुष्यातील एक "चुकीचा निर्णय" होता, ज्यामुळे तिला तिचे करिअर, लग्न आणि मनःशांती गमावावी लागली.
अॅस्ट्रोनॉमरमधील एचआर एक्झिक्युटिव्ह क्रिस्टिन कॅबोट, कोल्डप्ले कॉन्सर्ट दरम्यान तिचे तत्कालीन बॉस आणि सीईओ अँडी बायरन यांच्यासोबत कॅमेऱ्यात कैद झाली. दोघे एकमेकांच्या खूप जवळ दिसले आणि जम्बोट्रॉनवर त्यांचा फोटो येताच ते वेगळे झाले, त्यांनी आपले चेहरे लपवले. आता, द न्यू यॉर्क टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत, कॅबोटने कबूल केले की, "मी एक चुकीचा निर्णय घेतला. मी काही पेये घेतली, नाचले आणि माझ्या बॉसशी अयोग्य वर्तन केले." ती म्हणाली की त्या क्षणाने तिच्याकडून सर्व काही हिरावून घेतले. "मी जबाबदारी घेतली आणि माझ्या कारकिर्दीचा त्याग केला. ती किंमत होती."
Podczas koncertu zespołu Coldplay, "Kiss Cam" nieoczekiwanie stało się narzędziem do ujawnienia rzekomego romansu.
Kamera pokazała Andy'ego Byrona, dyrektora generalnego firmy Astronomer, w objęciach Kristin Cabot, szefowej działu HR. pic.twitter.com/HzhO2nXxo4
५३ वर्षीय क्रिस्टिन कॅबोट म्हणाली की ती त्यावेळी तिच्या लग्नातून बाहेर पडणार होती आणि अँडी बायरनवर तिला "क्रेश" होता. त्यांनी एका कॉन्सर्टमध्ये त्यांचे पहिले आणि शेवटचे चुंबन शेअर केले, परंतु तो क्षण सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचे लक्ष्य बनला. कॅबोटच्या मते, तिला ऑनलाइन ट्रोलिंग, गैरवर्तन आणि अगदी जीवे मारण्याच्या धमक्यांचा सामना करावा लागला. लोकांनी तिला "घरगुती" आणि "सोने खोदणारी" म्हटले. तिने सांगितले की ती एक सामान्य महिला होती, सेलिब्रिटी नाही. "मी न्यू हॅम्पशायरची आई आहे, सार्वजनिक व्यक्ती नाही." ती म्हणते की या वादानंतर तिला "एचआर इतिहासातील सर्वात अपमानित व्यवस्थापक" म्हटले गेले आणि तिला नोकरीसाठी अयोग्य मानले गेले.
एका मुलाखतीत क्रिस्टिन कॅबोट म्हणाल्या की, या संपूर्ण वादात तिला टीकेचा फटका सहन करावा लागला. तिने सांगितले की अँडी बायरनवरही टीका झाली, परंतु एक महिला म्हणून तिला जास्त लक्ष्य केले गेले. लोक म्हणाले की तिने यश मिळवण्यासाठी चुकीचा मार्ग निवडला, तर सत्य हे आहे की तिने तिच्या कारकिर्दीसाठी खूप सहन केले आणि त्याग केला. कॅबोट आता तिच्या कथेतून तिच्या मुलांना शिकवू इच्छिते की लोक चुका करू शकतात, परंतु एक चूक त्यांची संपूर्ण ओळख नसते.