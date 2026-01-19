2026 वर्षातील दुसरा मोठा रेल्वे अपघात, 39 जणांचा मृत्यू, 78 जखमी, 250 KM स्पीडने धावणाऱ्या 2 हाय-स्पीड ट्रेन एकमेकांना धडकल्या आणि...

High Speed Trains Collide In Southern Spain : 14 जानेवारी 2026 थायलंडमध्ये हा मोठा रेल्वे अपघातात झाला. धानत्या ट्रेनवर क्रेन पडून झालेल्या या अपघातात एकावेळी 22 जणांचा मृत्यू झाला होता. 2026 मधील दुसरा मोठा रेल्वे अपघात स्पेनमध्ये घडला आहे. स्पेनमध्ये दोन हाय-स्पीड ट्रेनची टक्कर झाली आहे. या अपघातात 39 जणांचा मृत्यू झाला तर, 78 जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
दक्षिण स्पेनमध्ये रविवारी रात्री उशिरा झालेल्या एका भीषण रेल्वे अपघातात 39 जणांचा मृत्यू झाला आहे. एक हायस्पीड ट्रेन रुळावरून घसरून विरुद्ध ट्रॅकवरील दुसऱ्या ट्रेनशी धडकल्याने हा अपघात झाला. अँडालुसियाच्या प्रादेशिक आपत्कालीन संस्थेने मृतांच्या संख्येला दुजोरा दिला आहे. दरम्यान, प्रादेशिक सरकारच्या अध्यक्षा जुआन्मा मोरेनो यांनी मृतांचा आकडा वाढू शकतो अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
हा रेल्वे अपघात स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी 7:45 वाजता (स्थानिक वेळेनुसार) अंडालुसिया प्रदेशातील कॉर्डोबा प्रांतातील अदामुझ भागात घडला. स्पेनचे वाहतूक मंत्री ऑस्कर पुएंटे यांनी हा अपघात "अत्यंत धक्कादायक" असल्याचे वर्णन केले कारण तो रेल्वे ट्रॅकच्या सरळ भागात घडला. रुळावरून घसरण्याचे कारण समोर आलेले नाही.
प्रत्यक्षदर्शींनी या घटनेचा थरारक अनुभव सांगितला आहे. पहिली ट्रेन मालागाहून माद्रिदला जात होती आणि ती खाजगीरित्या चालवली जात होती. ट्रेनचे मागील डबे रुळावरून घसरले आणि विरुद्ध रुळावर गेले, जिथे ते स्पेनच्या राष्ट्रीय रेल्वे कंपनीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनशी आदळले, जी सेव्हिलच्या पश्चिमेला असलेल्या दक्षिणेकडील हुएल्वा शहराकडे जात होती. टक्कर झाल्यानंतर, दुसऱ्या ट्रेनच्या पुढच्या दोन्ही डब्यांचे डबे देखील रुळावरून घसरले.
अपघाताच्या वेळी अंधार असल्याने बचाव कार्यात अडचणी येत होत्या. घटनास्थळी शेकडो प्रवाशांना ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आले. स्पॅनिश ब्रॉडकास्टर आरटीव्हीईचे पत्रकार साल्वाडोर जिमेनेझ हे देखील अपघाताच्या वेळी ट्रेनमध्ये होते. अपघात झाला तेव्हा मोठा भूकंप झाल्यासारखे वाटले. ट्रेन अचानक रुळावरून घसरल्याने प्रवासी भयभित झाले.. प्रवाशांनी आपत्कालीन हातोड्यांनी खिडक्या तोडून ट्रेनबाहेर पडण्याच प्रयत्न केला असे ते म्हणाले.