/शाळेच्या पहिल्या दिवशी भयानक दृश्य! किंचाळा, थरथर कापणारे शरीर अन् अश्रू...; फिलिपाईन्स भूकंपाचा थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद

Philippines Earthquake Video : सोमवारी फिलिपाईन्समध्ये 7.8 तीव्रतेच्या शक्तिशाली भूकंप झाला. त्यानंतर या थरार भूकंपाचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार या भूकंपात किमान तीन जणांचा मृत्यू झाला असून पाच जण जखमी झाले आहेत. या भूकंपाचा एक थरार व्हिडीओ अंगार काटा आणतो. ओक्सिडेन्टलमधील मालिता इथल्या महायाहाय प्राथमिक शाळेतील एका भयानक दृश्य व्हिडीओ समोर आला आहे.
शाळेच्या पहिल्या दिवशी सकाळच्या वेळी ध्वजवंदनसाठी विद्यार्थी मैदानात असताना भूकंप आला. हा भूकंप आला आणि विद्यार्थ्यांसमोर भयानक क्षण उभा ठाकला. व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत दिसतंय की, विद्यार्थी ओळीत उभे असताना अचानक जोरदार थरकाप सुरू होतो. मुलं भेदरलेल्या अवस्थेत ओरडू लागतात आणि सुरक्षित ठिकाणी धाव घेतात. यावेळी शिक्षिका मुलांना शांत करतानाचा या क्षणाचा व्हिडीयो सध्या व्हायरल होत आहे. शिक्षकांनी त्वरित 'ड्रॉप, कव्हर आणि होल्ड' प्रोटोकॉल लागू केला आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित जागी नेलं. जेव्हा भूकंपाचे जोरदार धक्के बसत होते घाबरलेले विद्यार्थी आणि शिक्षक सुरक्षित ठिकाणी धाव घेताना या व्हिडीओमध्ये दिसत आहेत.
Malita, Davao Occidental, Philippines - The first day of classes at Mahayahay Elementary School in Malita, Davao Occidental, descended into chaos after students and teachers were shaken by the powerful 7.8-magnitude earthquake that struck southern Mindanao pic.twitter.com/PD5kz1lldy— NextMinute News (@nextminutenews7) June 8, 2026
मुलांच्या पायाखालची जमीन थरथरत असताना ते किंचाळताना आणि रडताना या व्हिडीओमध्ये पाहिला मिळत आहेत. शिक्षक विद्यार्थ्यांना शांत करण्याचा आणि त्यांना इमारतींपासून दूर मोकळ्या जागेत नेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे तुम्ही या व्हिडीओमध्ये पाहू शकता. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी घडली, ज्यामुळे एक सामान्य शालेय दिवस गोंधळ आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झालं होतं.
BUILDING COLLAPSES IN GENSAN AFTER 7.8 EARTHQUAKE— NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026
LOOK: Structural damage is seen in General Santos after a severe 7.8-magnitude earthquake hit on Monday morning.
Power outages have been reported across the city, and multiple aftershocks continue to be recorded.
PIA SarGen… pic.twitter.com/w4ryymAlWr
राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्राच्या (NCS) माहितीनुसार, भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे 5:07 वाजता 93 किलोमीटर खोलीवर हा भूकंप आला होता. भूकंपाचे केंद्र स्थान फिलीपिन्समध्ये 5.635° उत्तर अक्षांश आणि 125.147° पूर्व रेखांशावर होते.काही मिनिटांनंतरच, भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे 5:18 वाजता 79 किलोमीटर खोलीवर 6.4 तीव्रतेचा एक शक्तिशाली भूकंपाचा धक्का नोंदवला गेला. ज्यामुळे दक्षिण मिंडानाओमधील रहिवासी हादरले.