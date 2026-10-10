16 लाख KM इतक्या महाप्रचंड स्पीडने पृथ्वीच्या दिशेने येतयं 'सौर त्सुनामी'चे महाभयानक संकट! GPS, मोबईल नेटवर्क, पॉवर ग्रिडला मोठा धोका

सौर त्सुनामी : 16 लाख KM इतक्या महाप्रचंड स्पीडने पृथ्वीच्या दिशेने एक मोठं सौर वादळ येत आहे. 'सौर त्सुनामी'मुळे 72 तासांचा अलर्ट देण्यात आला आहे. एक नव्हे, तर तीन महावादळे अवकाशातून थेट आपल्या ग्रहाच्या दिशेने वेगाने येत आहेत. पुढील तीन दिवसांत आकाशाचे दृश्य पूर्णपणे बदलेल. या सौर वादळामुळे जीपीएस, मोबाईल नेटवर्क आणि पॉवर ग्रिडला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो असा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.
पृथ्वीवर हवामानात बदल होतो तेव्हा पाऊस, वादळे किंवा चक्रीवादळे येतात. पण आता पृथ्वीवर मोठं वादळ धडकणार आहे. या वादळ सूर्याकडून येणार आहे. सूर्याच्या पृष्ठभागावर झालेल्या एका प्रचंड स्फोटानंतर, अवकाशात एक विनाशकारी वादळ निर्माण झाले आहे. शास्त्रज्ञ याला 'सौर त्सुनामी' म्हणत आहेत. या स्फोटानंतर, अतिउष्ण प्लाझ्माची एक प्रचंड लाट थेट पृथ्वीच्या दिशेने वेगाने येत आहे. अंतराळ हवामान तज्ञांच्या मते 11 ऑक्टोबर दरम्यान सूर्यापासून निघणारे किमान तीन कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रावर आदळण्याची शक्यता आहे.
सूर्याच्या पृष्ठभागावरील सनस्पॉट 4549 हा प्रदेश आहे. 8 ऑक्टोबर रोजी, या सनस्पॉटवर अत्यंत शक्तिशाली स्फोटांची मालिका नोंदवली गेली, ज्यामुळे एम 6.7 श्रेणीची सौर ज्वाला निर्माण झाल्या आहेत. एम-श्रेणीतील सौर ज्वालांना मध्यम तीव्रतेचे मोठे स्फोट मानले जाते. या ज्वालांमध्ये पृथ्वीचे रेडिओ दळणवळण आणि अवकाशात व्यत्यय आणण्याची क्षमता असते.
यावेळी हा स्फोट केवळ ज्वालांपुरता मर्यादित नव्हता. या स्फोटामुळे सूर्याच्या संपूर्ण वातावरणात एक विनाशकारी लाट पसरवली आहे.
'सौर त्सुनामी' म्हणजे सौर ज्वालेची अर्थात प्लाझ्माची प्रचंड लाट. वैज्ञानिक भाषेत, सौर त्सुनामीला "मॉर्टन वेव्ह" म्हटले जाते. जेव्हा सूर्यावर एक प्रचंड स्फोट होतो, तेव्हा उष्ण प्लाझ्मा आणि चुंबकीय ऊर्जेची एक अतिशय शक्तिशाली लाट संपूर्ण सौर वातावरणात पसरते.
8 ऑक्टोबर रोजी आलेली सौर त्सुनामी इतकी प्रचंड होती की शास्त्रज्ञांनी तिला 'जवळजवळ जागतिक' घटना म्हणून संबोधले. या लाटेने डोळ्याची पापणी लवते न लवते तोच सूर्याचा मोठा भाग गिळून टाकला. या लाटेचा शॉक फ्रंट संपूर्ण पृथ्वीपेक्षा कित्येक पटींनी मोठा होता. ही लाट ताशी 16 लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त वेगाने प्रवास करत होती, ज्यामुळे सूर्याच्या बाह्य थरांमधून अवकाशात प्रचंड प्रमाणात कोरोनल मास इजेक्शन (CME) बाहेर पडले.
हे कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) म्हणजे सूर्यापासून बाहेर पडणारे अब्जावधी टन अतिउष्ण प्लाझ्मा आणि प्राणघातक चुंबकीय क्षेत्रांचे ढग आहेत. अवकाशातून प्रवास करत पृथ्वीजवळ येत असताना, ते थेट पृथ्वीच्या संरक्षक कवचावर, म्हणजेच मॅग्नेटोस्फियरवर आदळतात. 9 ऑक्टोबर ते 11 ऑक्टोबर दरम्यान, तीन वेगवेगळे सीएमई पृथ्वीच्या जवळून जाऊ शकतात किंवा थेट आपल्या चुंबकीय क्षेत्रावर आदळू शकतात असा इशारा देण्यात आला आहे.
एम-क्लास सौर ज्वालांच्या थेट आघातामुळे उच्च-फ्रिक्वेन्सी रेडिओ संप्रेषणामध्ये अचानक व्यत्यय येऊ शकतो, ज्यामुळे विशेषतः हवाई उड्डाणे आणि समुद्रातील जहाजांच्या नेव्हिगेशन प्रणालीवर परिणाम होतो. जीपीएस आणि उपग्रहांमध्ये मोठा व्यत्यय: येऊ शकतो. प्लाझ्मा अवकाशातील उपग्रहांच्या नाजूक इलेक्ट्रॉनिक्सवर थेट परिणाम करू शकतो. यामुळे तुमच्या फोनवरील गूगल मॅप्स किंवा जीपीएस नेव्हिगेशन सिस्टीम क्रॅश होऊ शकते.
सौर वादळामुळे आकाशात एक सुंदर आणि जादुई नजारा पहायला मिळू शकतो. अरोरा लाईट अर्थात अंधाऱ्या रात्रीच्या आकाशातील हिरव्या, गुलाबी आणि निळ्या प्रकाशांचा अद्भुत खेळ. जेव्हा सूर्यापासून आलेले हे विद्युतभारित कण पृथ्वीच्या वरच्या वातावरणात असलेल्या नायट्रोजन आणि ऑक्सिजनसारख्या वायूंसोबत टक्कर देतात, तेव्हा ध्रुवीकृत प्रदेशांमधील आकाश चमकते.