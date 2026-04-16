पाकिस्तानात डेंजर हमजाचा खात्मा! क्षणात गाडीची चाळण केली; गोळीबार करणारे कोण? गूढ वाढलं

Terrorist Amir Hamza Shoot: एका वृत्तवाहिनीच्या ऑफिसबाहेर तो उभा असतानाच अचानक अज्ञातांनी त्याच्यावर गोळीबार केला आणि घटनास्थळावरुन पळ काढला. गोळीबाराचा आवाज ऐकून या ठिकाणी एकच गोंधळ झाला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 16, 2026, 02:34 PM IST
Terrorist Amir Hamza Shoot: पाकिस्तानातील लाहोरमधून मोठी बातमी समोर आली आहे. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना लश्कर-ए-तैयबाच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक असलेल्या अमीर हमजावर हल्ला झाला आहे. अज्ञात हल्लेखोरांनी एका न्यूज चॅनेलच्या ऑफिसबाहेर त्याच्यावर गोळीबार केला. या हल्ल्यात अमीर हमजा गंभीररित्या जखमी झाला असून, त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्याची प्रकृती अत्यंत नाजूक होती. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

अचानक गोळीबार आणि गोंधळ

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हमजावर हल्ला करण्यासाठी आलेल्या हल्लेखोरांनी अचानक गोळीबार सुरू केला. बेछुटपणे गोळीबार होत असल्याचा आवाज आल्याने परिसरात मोठी खळबळ माजली. हमजा कारमध्ये बसत असतानाच हा हल्ला झाल्याने गोळ्यांमुळे हमजाच्या गाडीची अगदी चाळण झाली. या हल्ल्यामागे कोणाचा हात आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणा या प्रकरणाची चौकशी करण्याचं काम हाती घेतलं आहे. दहशतवाद्यांचं नंदनवन असलेल्या पाकिस्तानमध्ये लष्कर-ए-तैयबाच्या म्होरक्यावर गोळीबार झाल्यामुळे जगभरात चर्चा सुरु आहे.

केवळ संघटनेचा वैचारिक प्रचार नाही तर...

अमीर हमजा हा लश्कर-ए-तैयबा संघटनेची स्थापना झाल्यापासूनच्या महत्त्वाच्या चेहऱ्यांपैकी एक होता. त्याने कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईदसोबत मिळून या संघटनेची स्थापना केली होती. तो केवळ संघटनेचा वैचारिक प्रचार प्रमुख नव्हता तर संघटनेसाठी आर्थिक रसद गोळा करणे, नवीन सदस्यांची भरती आणि दहशतवादी नेटवर्क मजबूत करण्यातही त्याची महत्त्वाची भूमिका होती.

द्वेष परसरवणारी भाषणं आणि...

हमजा हा अफगाण मुजाहिदीनचा देखील भाग राहिला होता. द्वेष परसरवणारी भाषणं आणि कट्टरपंथी लेखनासाठी तो कुप्रसिद्ध होता. तो लश्कराची मासिक पत्रिका ‘मजल्लह अल-दावा’ चा संपादकही होता. 2002 मध्ये त्याने ‘काफिला दावत और शहादत’ या नावाचे पुस्तक लिहिलं होते. दहशतवादी विचारसरणीला प्रोत्साहन देण्याचं काम त्याने या पुस्तकातून केलेलं.

अमेरिकेने घोषित केले होते दहशतवादी

अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने लश्कर-ए-तैयबा या संघटनेची दहशतवादी संघटना म्हणून घोषणा केली असून, अमीर हमजाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिबंधित दहशतवाद्यांच्या यादीत समावेश केला आहे. 2018 मध्ये पाकिस्तानमध्ये लश्करशी संबंधित संघटनांवर कारवाई झाल्यानंतर त्याने स्वतःला संघटनेपासून वेगळे दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र नंतर त्याने ‘जैश-ए-मनकाफा’ नावाने एक नवीन संघटना स्थापन केली. ही संघटना कथितरित्या जम्मू-काश्मीरसह अनेक भागांमध्ये सक्रिय होती. रिपोर्ट्सनुसार, अमीर हमजाचे नाव भारतातील अनेक दहशतवादी हल्ले आणि कट-कारस्थानांशी जोडले गेले आहे. तो दीर्घकाळ दहशतवादीच्या नेटवर्कचा महत्त्वाचा सदस्य होता.

