/पर्यटकांच्या वागण्याला वैतागून थायलंड देशाने घेतला मोठा निर्णय; भारतासह 93 देशातील पर्यटकांच्या अडचणी वाढल्या

थायलंड देश, सध्या आपल्या व्हिसा नियमांमुळे चर्चेत आहे. दरवर्षी भारतातील अनेक लोक पर्यटनासाठी थायलंडला भेट देतात, जिथे रात्रीचे जीवन (नाईटलाईफ) जगभर प्रसिद्ध आहे. पण आता थायलंड आपल्या व्हिसा नियमांबाबत कठोर भूमिका घेणार आहे.
Thailand Tightens Visa Free Entry Rules: थायलंड हे जगातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. जगभरातील अनेकांचे हे ड्रीम डेस्टिनेशन आहे. दरवर्षी लाखो पर्यटक थायलंडला भेट देतात. थायलंड हे खासकरुन नाईट लाईफसाठी प्रसिद्ध आहे. यामुळे येथील नाईट लाईफ अनुभवण्यासाठी लाखो पर्यटक येतात. मात्र, काही पर्यटक हे त्रासदायक ठरत आहेत. पर्यटकांच्या वागण्याला वैतागून थायलंड देशाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
थायलंड सरकारने एक नवीन श्रेणीबद्ध व्हिसा प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. थाई मंत्रिमंडळाने 93 देशांतील पर्यटकांसाठी असलेल्या व्हिसा-मुक्त प्रवेश योजनेत कपात करण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत, थायलंडने 60 दिवसांची व्हिसा सूट मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनानंतर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जुलै 2024 मध्ये लागू करण्यात आली होती. ही सूट अमेरिका, इस्रायल, दक्षिण अमेरिका आणि युरोपमधील 29 -देशीय शेंगेन झोन यांसारख्या प्रदेशांसाठी होती. थायलंडच्या या नवीन निर्णयाचा भारतीय पर्यटकांवरही थेट परिणाम होईल.
नवीन नियमांनुसार, अनेक देशांतील लोकांना देण्यात येणारी 60 दिवसांची व्हिसा-मुक्त प्रवेश सुविधा रद्द केली जाणार आहे. त्याऐवजी फक्त 30 दिवस राहण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. परदेशी नागरिकांशी संबंधित गुन्हेगारीत होणारी वाढ आणि व्हिसा प्रणालीचा गैरवापर रोखण्यासाठी थाई सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. थाई अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मागील काही महिन्यांत परदेशी पर्यटकांकडून होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. चोरी, सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन, निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ वास्तव्य करणे आणि परवानगीशिवाय व्यवसाय चालवणे यांसारखी अनेक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. विशेषतः, काही परदेशी नागरिक पर्यटन स्थळांवर दीर्घकाळ वास्तव्य करून बेकायदेशीरपणे व्यवसाय करत असल्याचेही समोर आले आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळ्या स्थलांतर नियमांचा गैरवापर करत असल्याची भीती थाई सरकारला वाटते. परिणामी, स्थलांतर प्रणाली अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
थायलंड सरकारच्या या कडक नियमाचा 93 देशांना फटका बसणार आहे. आतापर्यंत, अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि अनेक युरोपीय राष्ट्रांसह 93 देशांच्या नागरिकांना थायलंडमध्ये 60 दिवसांपर्यंत व्हिसाशिवाय राहण्याची परवानगी होती. थायलंड सरकारच्या नवीन बदलांमुळे ही कालमर्यादा 30 दिवसांपर्यंत कमी केली जाणार आहे. इतकेच नाही, तर व्हिसा-मुक्त प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या देशांची संख्याही कमी केली जाणार आहे. मात्र, सरकारने अद्याप नवीन यादी जाहीर केलेली नाही. व्हिसाची मुदतवाढ देण्यासाठी कारणे द्यावी लागतील असे थाई सरकारने स्पष्ट केले आहे. पर्यटक आवश्यक असल्यास एकदा व्हिसा मुदतवाढीसाठी अर्ज करू शकतात. मात्र, त्यांना जास्त काळ राहण्याचे कारण स्पष्ट करावे लागणार आहे. कारणांची शहानिशा करुन इमिग्रेशन अधिकारी त्यांच्या व्हिसाची मुदतवाढ देण्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतील.