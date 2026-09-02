/थायलंड सरकारने घेतला मोठा निर्णय; भारतीयांसह 60 देशातील पर्यटक आणि प्रवाशांसाठी नवा नियम लागू

थायलंड व्हिसा : थायलंड हे जगातील सर्वात लोक्परिय टूरीस्ट डेस्टिनेशन आहे. नाईट लाईफसाठी लोकप्रिय असलेल्या थायलंडला पर्यटक मोठ्या संख्येने भेट देतात. थायलंडला फिरायला जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. थायलंड सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतीयांसह 60 देशातील पर्यटक आणि प्रवाशांसाठी नवा नियम लागू होणार आहे.
थायलंड सरकारने भारतीयांसह 60 देश आणि प्रदेशांतील नागरिकांसाठी असलेली व्हिसामुक्त मुक्कामाची मर्यादा कमी केली आहे. आता भारतीय पासपोर्टधारकांना थायलंडमध्ये व्हिसाशिवाय फक्त 30 दिवसांपर्यंतच राहता येणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 60 दिवसांची होती. थायलंडच्या गृह मंत्रालयाने या संदर्भातील नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. 31 ऑगस्ट रोजी रॉयल गॅझेटमध्ये ही सूचना प्रसिद्ध प्रसिद्ध करण्यात आली.
नव्या नियमामुळे भारतीय पर्यटकांसाठी थायलंडचा व्हिसामुक्त प्रवेश मात्र कायम राहणार आहे. म्हणजेच केवळ पर्यटनाच्या उद्देशाने थायलंडला जाणाऱ्या भारतीय नागरिकांना प्रवासापूर्वी व्हिसासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, देशात प्रवेश केल्यानंतर परवानगी असलेला मुक्काम आता जास्तीत जास्त 30 दिवसांचा असेल. यापूर्वी भारतीय पर्यटकांना व्हिसाशिवाय 60दिवसांपर्यंत थायलंडमध्ये राहण्याची परवानगी होती.
थायलंडने जुलै 2024 मध्ये व्हिसामुक्त प्रवेशाची सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वाढवली होती. त्यावेळी 93 देश आणि प्रदेशांतील नागरिकांना 60 दिवसांपर्यंत व्हिसाशिवाय थायलंडमध्ये राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. भारताचाही या यादीत समावेश करण्यात आला होता. पर्यटनासोबत काही व्यावसायिक कामकाज आणि काही तातडीच्या कामांसाठीही या व्यवस्थेचा वापर करता येत होता. परिस्थितीनुसार आणखी 30 दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा अधिकार स्थलांतर अधिकाऱ्यांकडे होता.