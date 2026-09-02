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थायलंड सरकारने घेतला मोठा निर्णय; भारतीयांसह 60 देशातील पर्यटक आणि प्रवाशांसाठी नवा नियम लागू

 थायलंडने भारतीयांसह 60 देश आणि प्रदेशांतील नागरिकांसाठी नवा नियम लागू केला आहे.  व्हिसामुक्त मुक्कामचा कालवधी  आता फक्त 30 दिवसांचा करण्यात आला आहे. 

Published: Sep 02, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:44 PM IST
थायलंड सरकारने घेतला मोठा निर्णय; भारतीयांसह 60 देशातील पर्यटक आणि प्रवाशांसाठी नवा नियम लागू

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