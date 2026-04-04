इस्रायलच्या झेंड्याचे 2000 वर्षे जुने रहस्य; झेंड्यावर असलेली निळी चांदणी सर्वसाधारण चिन्ह नाही, अर्थ जाणून जाणून थक्क व्हाल

Israel Flag Star Meaning Flag Of Israel History : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धाचा भडका उडाला आहे. इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे इस्रायल सध्या चर्चेत आहे. इराणसह इस्रायल देशासंबधी विविध प्रकारची माहिती इंटरनेटवर सर्च केली जात आहे. अशातच चर्तेच आला आहे तो इस्त्रायलचा राष्ट्रध्वज. इस्रायलचा राष्ट्रध्वज त्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेसाठी जगभरात ओळखला जातो. पांढऱ्या रंगावर दोन निळ्या पट्ट्या आणि मध्यभागी असलेला निळ्या रंगाचा सहा-टोकांचा डेव्हिडची चादंणी. इस्रायलच्या झेंड्यावर असलेली निळी चांदणी सर्वसाधारण चिन्ह नाही. यामागचे 2000 वर्षे जुने रहस्य जाणून थक्क व्हाल.
इस्रायलच्या झेंड्यावर असलेली निळी चांदणी ज्यू अस्मितेचे आणि इस्रायलच्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक मानली जातो. 1948 मध्ये देशाच्या स्थापनेवेळी तो अधिकृतपणे स्वीकारण्यात आला. हिब्रू भाषेत या ताऱ्याला 'मागेन डेव्हिड' म्हणतात, ज्याचा शब्दशः अर्थ 'डेव्हिडची ढाल' असा होतो.ही चादंणी एकमेकांवर ठेवलेल्या दोन एकसारख्या त्रिकोणांनी तयार झालेली सहा-टोकांची आकृती आहे. बायबल किंवा तालमूडमध्ये याचा उल्लेख नाही, तरीही ते ज्यू धर्माच्या सर्वात प्रमुख चिन्हांपैकी एक बनले आहे.
या चिन्हाची मुळे मध्ययुगात आहेत. 14 व्या शतकाच्या मध्यापासून ज्यू लोकांनी ते त्यांच्या ध्वजांवर आणि राजमुद्रांवर वापरण्यास सुरुवात केली. 17 व्या शतकात प्रागच्या ज्यू समाजाने ते त्यांचे अधिकृत चिन्ह म्हणून स्वीकारले. ही चांदणी म्हणजे जादुई संरक्षणाचे प्रतीक देखील मानले जाते. 19 व्या शतकात ही चादंणी ज्यू अस्मितेचे एक वैश्विक प्रतीक बनली. ख्रिश्चन क्रॉसप्रमाणेच, ज्यूंनी हे साधे आणि शक्तिशाली प्रतीक आपलेसे केले. नाझी राजवटीत, ज्यूंना डेव्हिडच्या पिवळ्या ताऱ्याचे चिन्ह घालणे बंधनकारक होते, जे नंतर हौतात्म्य आणि शौर्याचे प्रतीक बनले.
1897 मध्ये स्वित्झर्लंडमधील बासेल येथे झालेल्या पहिल्या झायोनिस्ट काँग्रेसमध्ये ताऱ्याला ध्वजाच्या मध्यभागी ठेवण्यात आले. लिथुआनियन झायोनिस्ट नेते डेव्हिड वुल्फसोहन यांनी ही रचना प्रस्तावित केली होती, जी ज्यूंच्या मायदेशी परतण्याच्या आकांक्षेचे प्रतीक होती. ध्वजावरील निळ्या पट्ट्यांची प्रेरणा पारंपरिक ज्यू प्रार्थना शाल, 'तालिट' पासून घेतली आहे, जी पवित्रता आणि तोराहच्या नियमांचे प्रतीक आहे. पांढरा रंग शांततेचे प्रतिनिधित्व करतो. ताऱ्याच्या 12 कडा 12 ज्यू जमातींचे प्रतिनिधित्व करतात. 28 ऑक्टोबर 1948 रोजी, इस्रायली अंतरिम परिषदेने त्याला अधिकृत राष्ट्रीय ध्वज म्हणून घोषित केले. तेव्हापासून तो इस्रायली सरकारी इमारती, रुग्णालये आणि रुग्णवाहिकांवर दिसू लागला आहे. तो झिऑनवादाच्या एकतेची आणि ज्यू लोकांच्या पुनर्जन्माची कहाणी सांगतो.