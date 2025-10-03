भारताला अडचणीत आणणाऱ्या अमेरिकेतील सगळे व्यवहार ठप्प! जगात सर्वात मोठे आर्थिक संकट! बाबा वेंगाची महाभयानक भविष्यवाणी खरी ठरली

US Government Shutdown : प्रसिद्ध भविष्यवेत्ता बाबा वेंगा याने 2025-26 मध्ये मोठ्या आर्थिक संकटाचीही भविष्यवाणी केली होती. बाबा वेंगाची महाभयानक भविष्यवाणी खरी ठरली भारताला अडचणीत आणणाऱ्या अमेरिकेत मोठा आर्थिक भूकंप आला आहे. अमेरिकेत शटडाऊन लागले आहे. यामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेत खळबळ माजली आहे. याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होणार आहे. जगात आर्थिक मंदीची लाट येण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे लाखो लोकांच्या नोककऱ्या जाणार आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प आणि काँग्रेसने अंतिम मुदतीपर्यंत सरकारी कार्यक्रम तसेच सेवा सुरू ठेवण्यासाठी करार करण्यात अयशस्वी ठरले. यानंतर सरकारी शटडाऊन सुरू झाले असून, यामुळे अमेरिका अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात आहे. यामुळे देशभरातील 7,50,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाऊ शकते. अनेक कार्यालये धडाधड बंद हो आहेत. तर अनेक कार्यालये कायमची बंद केली जाण्याच्या भीतीने अमेरिकेतील लाखो नागरिक चिंतेत आहेत. शटडाऊनमुळे शिक्षण, पर्यावरण व इतर सेवा विस्कळित होण्याची शक्यता आहे.
रिपब्लिकन पक्ष कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नाही. ट्रम्प यांनी विरोधी पक्षाचा उपहास करणारे, वंशविद्वेषी ठरलेले एक व्हिडिओ प्रसारित केल्याने वातावरण आणखी तापले. उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी सांगितले की, लष्करी कर्मचारी बिनपगाराने काम करतील, उड्डाण व्यवस्थेत अडथळे येतील, अन्नधान्य योजना थांबेल.
यापूर्वीही ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 35 दिवसांचा इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन झाला होता. 2013 मध्ये ओबामांच्या कार्यकाळात 'ओबामाकेअर'वरून 16 दिवसांचे शटडाऊन झाले होते. या शटडाऊनचा देशव्यापी आर्थिक परिणाम होईल. गोल्डमन सॅक्ससह अनेक वित्तीय संस्थांनी आधीच्या शटडाऊनना बाजाराने तितका धक्का बसत नसल्याचे म्हटले असले, तरी या वेळी परिस्थिती गंभीर होऊ शकेल, असा इशारा दिला आहे. ट्रम्प यावर लवकरच तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
काँग्रेसनल बजेट ऑफिस (CBO) या एका निःपक्षपाती वित्तीय संस्थेने अहवाल दिला आहे की 2018-2019 च्या शटडाऊनमुळे, जो अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा 34 दिवसांचा शटडाऊन होता, त्यामुळे देशाचा GDP 11 अब्ज डॉलर्सने कमी झाला. यापैकी, 2018 च्या चौथ्या तिमाहीत 3 अब्ज डॉलर्स आणि 2019 च्या पहिल्या तिमाहीत 8 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले. विशेष म्हणजे, यातील 3 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान कायमचे होते. एजन्सीच्या मते, हे 2019 च्या अंदाजे वार्षिक GDP च्या 0.02 टक्के चे प्रतिनिधित्व करते.
2013 मध्ये झालेल्या मागील शटडाऊनमुळेही मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळी, ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक अॅनालिसिसने अहवाल दिला होता की त्या तिमाहीत जीडीपी वाढीवर 0.3 टक्के परिणाम झाला होता. व्यवस्थापन आणि बजेट कार्यालयाने अहवाल दिला होता की या काळात राष्ट्रीय उद्याने बंद पडल्याने पर्यटन महसूल कमी झाला, संघीय कर्जे आणि अनुदानांमध्ये विलंब झाला आणि अब्जावधी डॉलर्सचे करार रखडले. मुख्य म्हणजे दर आठवड्याला सरकार बंद पडते त्यामुळे अब्जावधी डॉलर्सचा अपव्यय होतो. सध्याच्या बंद पडण्यामध्ये, EY-Parthenon च्या विश्लेषकांचा अंदाज आहे की अर्थव्यवस्थेला दर आठवड्याला सुमारे 7 अब्ज डॉलरचे नुकसान होत आहे, म्हणजेच वाढीमध्ये 0.1 टक्के घट झाली आहे . दरम्यान, पॉलिटिकोच्या अहवालात व्हाईट हाऊसच्या अर्थतज्ज्ञांचा असा दावा आहे की प्रत्यक्षात दर आठवड्याला 15 अब्ज डॉलर इतके नुकसान होऊ शकते.