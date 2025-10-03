English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारताला अडचणीत आणणाऱ्या अमेरिकेतील सगळे व्यवहार ठप्प! जगात सर्वात मोठे आर्थिक संकट! बाबा वेंगाची महाभयानक भविष्यवाणी खरी ठरली

2013 प्रमाणे जगावर भयानक आर्थिक मंदीचे सावट आहे.  भारताला अडचणीत आणणाऱ्या अमेरिकेत शटडाऊन लागला आहे. प्रसिद्ध भविष्यवेत्ता बाबा वेंगा याने 2025-26 मध्ये मोठ्या आर्थिक संकटाचीही भविष्यवाणी केली होती. बाबा वेंगाची महाभयानक भविष्यवाणी खरी ठरली आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Oct 3, 2025, 09:34 PM IST
भारताला अडचणीत आणणाऱ्या अमेरिकेतील सगळे व्यवहार ठप्प! जगात सर्वात मोठे आर्थिक संकट! बाबा वेंगाची महाभयानक भविष्यवाणी खरी ठरली

US Government Shutdown :   प्रसिद्ध भविष्यवेत्ता बाबा वेंगा याने 2025-26 मध्ये मोठ्या आर्थिक संकटाचीही भविष्यवाणी केली होती. बाबा वेंगाची महाभयानक भविष्यवाणी खरी ठरली भारताला अडचणीत आणणाऱ्या अमेरिकेत मोठा आर्थिक भूकंप आला आहे. अमेरिकेत शटडाऊन लागले आहे. यामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेत खळबळ माजली आहे. याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होणार आहे. जगात आर्थिक मंदीची लाट येण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे लाखो लोकांच्या नोककऱ्या जाणार आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

डोनाल्ड ट्रम्प आणि काँग्रेसने  अंतिम मुदतीपर्यंत सरकारी कार्यक्रम तसेच सेवा सुरू ठेवण्यासाठी करार करण्यात अयशस्वी ठरले. यानंतर सरकारी शटडाऊन सुरू झाले असून, यामुळे अमेरिका अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात आहे. यामुळे देशभरातील  7,50,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाऊ शकते. अनेक कार्यालये धडाधड  बंद हो आहेत. तर अनेक कार्यालये कायमची बंद केली जाण्याच्या भीतीने अमेरिकेतील लाखो नागरिक चिंतेत आहेत. शटडाऊनमुळे शिक्षण, पर्यावरण व इतर सेवा विस्कळित होण्याची शक्यता आहे.

रिपब्लिकन पक्ष कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नाही. ट्रम्प यांनी विरोधी पक्षाचा उपहास करणारे, वंशविद्वेषी ठरलेले एक व्हिडिओ प्रसारित केल्याने वातावरण आणखी तापले. उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी सांगितले की, लष्करी कर्मचारी बिनपगाराने काम करतील, उड्डाण व्यवस्थेत अडथळे येतील, अन्नधान्य योजना थांबेल.

अमेरिकेतील सर्वांत मोठा शटडाऊन

यापूर्वीही ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 35 दिवसांचा इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन झाला होता. 2013 मध्ये ओबामांच्या कार्यकाळात 'ओबामाकेअर'वरून 16 दिवसांचे शटडाऊन झाले होते. या शटडाऊनचा देशव्यापी आर्थिक परिणाम होईल. गोल्डमन सॅक्ससह अनेक वित्तीय संस्थांनी आधीच्या शटडाऊनना बाजाराने तितका धक्का बसत नसल्याचे म्हटले असले, तरी या वेळी परिस्थिती गंभीर होऊ शकेल, असा इशारा दिला आहे. ट्रम्प यावर लवकरच तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

वाढत्या बिलांमुळे दर आठवड्याला अब्जावधींचे नुकसान

काँग्रेसनल बजेट ऑफिस (CBO) या एका निःपक्षपाती वित्तीय संस्थेने अहवाल दिला आहे की 2018-2019  च्या शटडाऊनमुळे, जो अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा 34 दिवसांचा शटडाऊन होता, त्यामुळे देशाचा GDP 11 अब्ज डॉलर्सने कमी झाला. यापैकी, 2018 च्या चौथ्या तिमाहीत 3 अब्ज डॉलर्स आणि 2019 च्या पहिल्या तिमाहीत 8 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले. विशेष म्हणजे, यातील 3 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान कायमचे होते. एजन्सीच्या मते, हे 2019 च्या अंदाजे वार्षिक GDP च्या 0.02 टक्के चे प्रतिनिधित्व करते. 

2013  मध्ये झालेल्या मागील शटडाऊनमुळेही मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळी, ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक अॅनालिसिसने अहवाल दिला होता की त्या तिमाहीत जीडीपी वाढीवर  0.3 टक्के परिणाम झाला होता. व्यवस्थापन आणि बजेट कार्यालयाने अहवाल दिला होता की या काळात राष्ट्रीय उद्याने बंद पडल्याने पर्यटन महसूल कमी झाला, संघीय कर्जे आणि अनुदानांमध्ये विलंब झाला आणि अब्जावधी डॉलर्सचे करार रखडले. मुख्य म्हणजे दर आठवड्याला सरकार बंद पडते त्यामुळे अब्जावधी डॉलर्सचा अपव्यय होतो. सध्याच्या बंद पडण्यामध्ये, EY-Parthenon च्या विश्लेषकांचा अंदाज आहे की अर्थव्यवस्थेला दर आठवड्याला सुमारे 7 अब्ज डॉलरचे नुकसान होत आहे, म्हणजेच वाढीमध्ये 0.1 टक्के घट झाली आहे . दरम्यान, पॉलिटिकोच्या अहवालात  व्हाईट हाऊसच्या अर्थतज्ज्ञांचा असा दावा आहे की प्रत्यक्षात दर आठवड्याला 15 अब्ज डॉलर इतके नुकसान होऊ शकते.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
The biggest financial crisis in the worldBaba Venga terrible prediction came trueबाबा वेंगाअमेरिका शटडडाऊन

इतर बातम्या

निवडणुकीआधी लाडकी बहीणवरून खडाजंगी, ठाकरेंच्या आरोपांवर फडण...

महाराष्ट्र बातम्या