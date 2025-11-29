2013 मध्ये करण्यात आलेली सर्वात मोठी भविष्यवाणी 2026 मध्ये खरी ठरणार! जगात मोठा आर्थिक भूकंप येणार?

Biggest Crash in History: 2026 मध्ये जगात मोठा आर्थिक भूकंप येणार आहे. "रिच डॅड, पुअर डॅड" चे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी जागतिक आर्थिक संकटाचा इशारा दिला आहे. इतिहासातील सर्वात मोठी आर्थिक मंदीची चाहूल सुरू झाली आहे. अमेरिका, युरोप आणि आशियात या आर्थिक मंदीचा परिणाम पहायला मिळणार आहे. गुंतवणूकदारांना सोने, चांदी, बिटकॉइन आणि इथरियममध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन रॉबर्ट कियोसाकी केले, चांदीला त्यांची सर्वोच्च पसंती असल्याचे सांगितले.
सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत कियोसाकी यांनी या आर्थिक संकटाची माहिती दिली आहे. "इतिहासातील सर्वात मोठी मंदी सुरू झाली आहे." त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांनी 2013 मध्येच याची भविष्यवाणी केली होती. 78 वर्षीय कियोसाकी यांनी त्यांची भविष्यवाणी पुन्हा सांगताना म्हटले की, 2013 मध्ये मी 'रिच डॅड्स प्रोफेसी' प्रकाशित केले होते, ज्यामध्ये मी सर्वात मोठ्या मंदीची भविष्यवाणी केली होती. दुर्दैवाने, ती मंदी आली आहे." त्यांनी लिहिले की हे फक्त अमेरिकेबद्दल नाही. युरोप आणि आशिया देखील आर्थिक मंदीचा सामना करत आहेत.
कियोसाकी यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये घसरणीचे कारणही स्पष्ट केले. त्यांनी लिहिले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) बाजारपेठेत घसरण झाली. एआयमुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या जातील असा कियोसाकी यांचा दावा आहे. त्यांनी लिहिले की, जेव्हा नोकऱ्या गायब होतील तेव्हा ऑफिस आणि निवासी मालमत्तेच्या किमतीही घसरतील. रिअल इस्टेट मार्केट देखील कोसळू शकते.
या मंदीपासून बचाव करण्यासाठी, कियोसाकी सोने, चांदी, बिटकॉइन आणि इथेरियममध्ये गुंतवणूक करण्याची शिफारस करतात . ते म्हणतात की या मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. ते पुढे म्हणतात की चांदी ही सर्वात चांगली आणि सुरक्षित मानली जाते. कियोसाकी यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, "आज चांदीची किंमत 50 डॉलर आहे. मी भाकीत करतो की चांदी लवकरच 70 डॉलर पर्यंत पोहोचेल आणि 2026 पर्यंत 200 डॉलर पर्यंत देखील पोहोचू शकते.