English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पृथ्वीवरचा सर्वात मोठा तेल साठा आणि अफाट खजिना असलेला कॅस्पियन समुद्र नष्ट होणार? जगातील 5 देश भिकेला लागणार

कॅस्पियन हे Caspian Sea (कॅस्पियन समुद्र) या जगातील सर्वात मोठा अंतर्देशीय जलाशय आहे.  युरोप आणि आशियामध्ये पसरलेले हा कॅस्पियन समुद्र कझाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अझरबैजान, रशिया आणि इराण या पाच देशांच्या सीमेवर आहे. पृथ्वीवरचा सर्वात मोठा तेल साठा आणि अफाट खजिना येथे आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 2, 2025, 11:18 PM IST
पृथ्वीवरचा सर्वात मोठा तेल साठा आणि अफाट खजिना असलेला कॅस्पियन समुद्र नष्ट होणार? जगातील 5 देश भिकेला लागणार

Caspian Sea Countries : जगातील सर्वात मोठे मीठ सरोवर असल्याचे म्हटले जाणारे कॅस्पियन समुद्र वेगाने आकुंचन पावत आहे. अझरबैजानच्या अधिकाऱ्यांनी याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत त्याची पाण्याची पातळी 3  फूटांनी कमी झाली आहे. ही घट दरवर्षी 20 ते 30  सेंटीमीटर दराने होत आहे. पृथ्वीवरचा सर्वात मोठा तेल साठा आणि अफाट खजिना याच कॅस्पियन समुद्रात आहेत. कॅस्पियन समुद्र नष्ट झाल्यास याच्या क्षेत्रात येणारे 5 देश भिकेला लागणार आहेत.. 

Add Zee News as a Preferred Source

या आकुंचन पावणाऱ्या समुद्राचा केवळ तेल वाहतूक आणि बंदरांवर परिणाम होत नाही तर स्टर्जन मासे आणि कॅस्पियन सील सारख्या प्रजाती देखील धोक्यात आहेत. अझरबैजानचे उप पर्यावरण मंत्री रौफ हाजीयेव यांनी या संकटाचे वर्णन आर्थिक आणि पर्यावरणीय आपत्ती म्हणून केले आहे. कॅस्पियन समुद्र हा अझरबैजान, इराण, कझाकस्तान, रशिया आणि तुर्कमेनिस्तान अशा पाच देशांनी वेढलेला आहे. हा जगातील सर्वात मोठा बंदिस्त जलाशय आहे. ज्याला खारट तलाव म्हणतात.  सर्वात खोल अशा या कॅस्पियन समुद्र तेल आणि वायू साठ्यांचे केंद्र आहे.

स्टर्जन माशांच्या निर्मीतीचे केंद्र आहे.  ज्यांच्या कॅविअर (अंडी) ला जगभरात मोठी मागणी आहे. तसेच, कॅस्पियन सील सारख्या अद्वितीय प्रजाती देखील येथे आढळतात. परंतु आता हा समुद्र वेगाने आकुंचन पावत आहे, ज्याचा या देशांच्या स्थानिक लोकांच्या अर्थव्यवस्थेवर, पर्यावरणावर आणि जीवनावर खोलवर परिणाम होत आहे.
वाढते तापमान आणि कमी पाऊस यामुळे समुद्रात पाण्याचा प्रवाह कमी होत आहे. समुद्राच्या 80 टक्के पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या व्होल्गा नदीचे प्रमाणही कमी झाले आहे. अझरबैजानचे म्हणणे आहे की रशियाने व्होल्गा नदीवर 40 धरणे बांधली आहेत. आणखी 18 धरणे बांधली जात आहेत. ही धरणे वीज आणि सिंचनासाठी पाणी अडवत आहेत, ज्यामुळे पाणी समुद्रापर्यंत पोहोचत नाही.

रशिया हवामान बदलाला या समस्येचे मुख्य कारण मानतो. तेलमन झैनालोव्ह आणि प्योत्र बुखारित्सिन सारखे काही शास्त्रज्ञ मानतात की समुद्राच्या पातळीतील चढउतार नैसर्गिक आणि चक्रीय आहेत. परंतु कझाकस्तानचे पर्यावरण तज्ञ किरील ओसिन म्हणतात की हवामान बदल आणि नद्यांचा अतिरेकी वापर या संकटाला आणखी वाढवत आहेत. कॅस्पियन समुद्राच्या आकुंचनाचा सर्वात मोठा परिणाम अझरबैजानच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे, जो तेल आणि वायूवर अवलंबून आहे. बाकू आंतरराष्ट्रीय सागरी बंदराचे संचालक एल्डर सालाखोव्ह म्हणाले की, समुद्राच्या पाण्याची पातळी कमी होत असल्याने जहाजांना बाकू बंदरात ये-जा करण्यात अडचण येत आहे.  यामुळे तेल निर्यातीत घट झाली आहे.  कॅस्पियन समुद्राच्या किनाऱ्यावर 15 दशलक्ष लोक राहतात, त्यापैकी ४० दशलक्ष अझरबैजानमध्ये आहेत. पाण्याची पातळी कमी झाल्यामुळे स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहे. विशेषतः स्टर्जन माशावर अवलंबून असलेल्या मच्छिमारांना याचा मोठा फटका बसत आहे. 

FAQ

1. कॅस्पियन समुद्र कोणत्या देशांनी वेढलेला आहे?

कॅस्पियन समुद्र अझरबैजान, इराण, कझाकस्तान, रशिया आणि तुर्कमेनिस्तान या पाच देशांनी वेढलेला आहे. हा जगातील सर्वात मोठा बंदिस्त जलाशय (खारट तलाव) आहे.

2. कॅस्पियन समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत किती घट झाली आहे?

गेल्या पाच वर्षांत कॅस्पियन समुद्राची पाण्याची पातळी 3 फूटांनी (सुमारे 0.93 मीटर) कमी झाली आहे, आणि ही घट दरवर्षी 20 ते 30 सेंटीमीटरने होत आहे.

3. कॅस्पियन समुद्राच्या आकुंचनाची मुख्य कारणे कोणती आहेत?

वाढते तापमान, कमी पाऊस, आणि व्होल्गा नदीवरील धरणांमुळे पाण्याचा प्रवाह कमी होणे ही प्रमुख कारणे आहेत. रशियाने व्होल्गा नदीवर 40 धरणे बांधली असून, आणखी 18 धरणे बांधली जात आहेत, ज्यामुळे पाणी समुद्रापर्यंत पोहोचत नाही. याशिवाय, हवामान बदल आणि नद्यांचा अतिरेकी वापर यामुळेही संकट वाढत आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Caspian SeaCaspian Sea world's largest oil reserves and vast treasuresCaspian Sea 5 countries in troublescience newsकॅस्पियन समुद्र

इतर बातम्या

142 ब्रीज, 48 बोगदे, कुतुबमिनारपेक्षा उंच पूल आणि... भारत...

भारत