दुबई नाही तर या देशात आहे जगातील सर्वात स्वस्त सोन्याचा बाजार; भारतही येथून 40 टक्के सोने खरेदी करतो

The Cheapest Gold Market In World : भारतात सोन्याला नेहमीच मोठी मागणी असते. सणासुदीच्या काळात सोन्याच्या मागणीत प्रचंड वाढ होते. जगात सर्वात स्वस्त सोनं दुबईमध्ये मिळते हे सर्वांनाच माहित आहे. प्रत्यक्षात दुबई ही जगातील सर्वात स्वस्त सोन्याची बाजारपेठ नाही. जाणून घेऊया जगातील सर्वात मोठी सोन्याची बाजारपेठ कोणत्या देशात आहे.
लग्न, सण आणि गुंतवणुकीसाठी भारातात सोन्याला मोठी डिमांड आहे. देशात सोन्याची मागणी जास्त आहे, परंतु देशांतर्गत सोन्याचे उत्पादन मर्यादित असल्याने भारत बहुतेक परदेशातून आयात करते. सध्या, भारत स्वित्झर्लंडमधून सर्वाधिक सोने आयात करतो. स्वित्झर्लंड हे जगातील सर्वात मोठे आणि सर्वात प्रसिद्ध सोने शुद्धीकरण केंद्र मानले जाते. येथील सोने
शुद्धीकरण कारखाने जागतिक दर्जाचे आणि शुद्ध सोने तयार करतात. स्वित्झर्लंड केवळ सोने शुद्ध करत नाही तर ते एक प्रमुख ट्रान्झिट हब म्हणून देखील काम करते, ज्यामुळे इतर देशांमध्ये सोने वाहतूक सुलभ होते. 2024-25 साठी उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या सोन्याच्या आयातीपैकी अंदाजे 40 टक्के स्वित्झर्लंडमधून येते. भारतीय ग्राहक स्विस सोन्याला त्याच्या उच्च दर्जा, स्थिरता आणि विश्वासार्हतेमुळे प्राधान्य देतात. शिवाय, स्विस सोन्यावरील कर आणि शुल्काच्या अटी भारताच्या तुलनेत काहीशा अनुकूल आहेत. म्हणूनच, भारतीय दागिने उत्पादक आणि व्यापारी स्वित्झर्लंडमधून सोने आयात करण्यास प्राधान्य देतात.
स्वित्झर्लंड व्यतिरिक्त, भारत इतर अनेक देशांमधून सोने आयात करतो. संयुक्त अरब अमिराती हा भारतासाठी सोन्याचा आणखी एक प्रमुख स्रोत आहे, जो त्याच्या एकूण सोन्याच्या आयातीपैकी सुमारे 16 टक्के आहे. दुबईची जगप्रसिद्ध सोने बाजारपेठ आणि करमुक्त धोरणे हे एक लोकप्रिय ठिकाण बनवतात. भारत दक्षिण आफ्रिका, गिनी आणि पेरू येथूनही सोने आयात करतो. भारतात सोने महाग आहे कारण त्यात जास्त आयात शुल्क, जीएसटी आणि वाहतूक खर्च यांचा समावेश आहे. यामुळे अनेक लोकांना असा प्रश्न पडतो की सोने खरेदी करणे सर्वात किफायतशीर कुठे असेल. जागतिक स्तरावर, असे काही देश आहेत जिथे सोन्याचे भाव भारतापेक्षा कमी आहेत.
ऑस्ट्रेलियातून देखील भारत मोठ्या प्रामणात सोनं खरेदी करते. सोन्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात असल्याने, येथे सोने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि किंमती तुलनेने कमी आहेत.
येथे गुंतवणूक केलेल्या सोन्यावर कोणताही जीएसटी नाही, त्यामुळे किमती खूपच स्पर्धात्मक आहेत.
स्विस सोन्याला त्याच्या शुद्धतेसाठी आणि गुणवत्तेसाठी जगभरात मागणी आहे आणि येथून आयात करणे हे देखील भारतासाठी एक प्रमुख ठिकाण आहे.
करमुक्त सुविधा आणि मोठ्या सोन्याच्या बाजारपेठेमुळे दुबई हे सोन्यासाठी एक लोकप्रिय ठिकाण आहे.
सोन्याचे वाढते उत्पादन आणि कमी किमतींमुळे, सोने खरेदीदारांसाठी इंडोनेशिया देखील एक चांगला पर्याय आहे.
