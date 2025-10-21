English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दुबई नाही तर या देशात आहे जगातील सर्वात स्वस्त सोन्याचा बाजार; भारतही येथून 40 टक्के सोने खरेदी करतो

भारतात सोन्याच्या किमतचा भडका उडाला आहे. जागतिक स्तरावर, सोन्याच्या किमतींवर डॉलरची स्थिती, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणांसारख्या अनेक घटकांचा प्रभाव पडतो. जाणून घेऊया जगातील सर्वात स्वस्त सोन्याचा बाजार कोणत्या देशात आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 21, 2025, 11:52 PM IST
The Cheapest Gold Market In World :  भारतात सोन्याला नेहमीच मोठी मागणी असते.  सणासुदीच्या काळात सोन्याच्या मागणीत प्रचंड वाढ होते. जगात सर्वात स्वस्त सोनं दुबईमध्ये मिळते हे सर्वांनाच माहित आहे. प्रत्यक्षात दुबई ही जगातील सर्वात स्वस्त सोन्याची बाजारपेठ नाही.  जाणून घेऊया जगातील सर्वात मोठी सोन्याची बाजारपेठ कोणत्या देशात आहे.

भारतही येथून 40 टक्के सोने खरेदी करतो

लग्न, सण आणि गुंतवणुकीसाठी भारातात सोन्याला मोठी डिमांड आहे. देशात सोन्याची मागणी जास्त आहे, परंतु  देशांतर्गत सोन्याचे उत्पादन मर्यादित असल्याने भारत बहुतेक परदेशातून आयात करते.  सध्या, भारत स्वित्झर्लंडमधून सर्वाधिक सोने आयात करतो. स्वित्झर्लंड हे जगातील सर्वात मोठे आणि सर्वात प्रसिद्ध सोने शुद्धीकरण केंद्र मानले जाते. येथील सोने

शुद्धीकरण कारखाने जागतिक दर्जाचे आणि शुद्ध सोने तयार करतात. स्वित्झर्लंड केवळ सोने शुद्ध करत नाही तर ते एक प्रमुख ट्रान्झिट हब म्हणून देखील काम करते, ज्यामुळे इतर देशांमध्ये सोने वाहतूक सुलभ होते. 2024-25 साठी उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या सोन्याच्या आयातीपैकी अंदाजे 40 टक्के स्वित्झर्लंडमधून येते. भारतीय ग्राहक स्विस सोन्याला त्याच्या उच्च दर्जा, स्थिरता आणि विश्वासार्हतेमुळे प्राधान्य देतात. शिवाय, स्विस सोन्यावरील कर आणि शुल्काच्या अटी भारताच्या तुलनेत काहीशा अनुकूल आहेत. म्हणूनच, भारतीय दागिने उत्पादक आणि व्यापारी स्वित्झर्लंडमधून सोने आयात करण्यास प्राधान्य देतात.

भारतात सोने इतर कुठून आयात केले जाते?

स्वित्झर्लंड व्यतिरिक्त, भारत इतर अनेक देशांमधून सोने आयात करतो. संयुक्त अरब अमिराती हा भारतासाठी सोन्याचा आणखी एक प्रमुख स्रोत आहे, जो त्याच्या एकूण सोन्याच्या आयातीपैकी सुमारे 16 टक्के आहे. दुबईची जगप्रसिद्ध सोने बाजारपेठ आणि करमुक्त धोरणे हे एक लोकप्रिय ठिकाण बनवतात. भारत दक्षिण आफ्रिका, गिनी आणि पेरू येथूनही सोने आयात करतो. भारतात सोने महाग आहे कारण त्यात जास्त आयात शुल्क, जीएसटी आणि वाहतूक खर्च यांचा समावेश आहे. यामुळे अनेक लोकांना असा प्रश्न पडतो की सोने खरेदी करणे सर्वात किफायतशीर कुठे असेल. जागतिक स्तरावर, असे काही देश आहेत जिथे सोन्याचे भाव भारतापेक्षा कमी आहेत.

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियातून देखील भारत मोठ्या प्रामणात सोनं खरेदी करते.  सोन्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात असल्याने, येथे सोने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि किंमती तुलनेने कमी आहेत.

सिंगापूर

येथे गुंतवणूक केलेल्या सोन्यावर कोणताही जीएसटी नाही, त्यामुळे किमती खूपच स्पर्धात्मक आहेत.

स्वित्झर्लंड

स्विस सोन्याला त्याच्या शुद्धतेसाठी आणि गुणवत्तेसाठी जगभरात मागणी आहे आणि येथून आयात करणे हे देखील भारतासाठी एक प्रमुख ठिकाण आहे.

दुबई

करमुक्त सुविधा आणि मोठ्या सोन्याच्या बाजारपेठेमुळे दुबई हे सोन्यासाठी एक लोकप्रिय ठिकाण आहे.

इंडोनेशिया

सोन्याचे वाढते उत्पादन आणि कमी किमतींमुळे, सोने खरेदीदारांसाठी इंडोनेशिया देखील एक चांगला पर्याय आहे.

FAQ

1 जगातील सर्वात स्वस्त सोन्याची बाजारपेठ कोणती आहे?
 दुबई ही जगातील सर्वात स्वस्त सोन्याची बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते, परंतु प्रत्यक्षात ती सर्वात स्वस्त नाही. भारतासारख्या देशांसाठी स्वस्त पर्यायांमध्ये ऑस्ट्रेलिया (मोठे उत्पादन आणि कमी किंमती), सिंगापूर (गुंतवणूक सोन्यावर जीएसटी नाही), स्वित्झर्लंड (उच्च शुद्धता), दुबई (करमुक्त धोरणे) आणि इंडोनेशिया (वाढते उत्पादन आणि कमी किंमती) यांचा समावेश आहे.

2 भारत सोन्याची आयात कोठून करतो?
भारत सोन्याची आयात मुख्यतः स्वित्झर्लंडमधून (सुमारे ४० टक्के), संयुक्त अरब अमिराती (दुबईमधून, सुमारे १६ टक्के), दक्षिण आफ्रिका, गिनी आणि पेरूमधून करतो. देशांतर्गत उत्पादन मर्यादित असल्याने बहुतेक सोने परदेशातून आयात केले जाते.

3 स्वित्झर्लंडमधून भारत सोने आयात का करतो?
 स्वित्झर्लंड हे जगातील सर्वात मोठे सोने शुद्धीकरण केंद्र आहे, जेथे जागतिक दर्जाचे कारखाने उच्च शुद्धतेचे सोने तयार करतात. हे ट्रान्झिट हब म्हणूनही कार्यरत असून, २०२४-२५ च्या आकडेवारीनुसार भारताच्या सोन्याच्या आयातीपैकी ४० टक्के येथून येते. भारतीय ग्राहकांना त्याची गुणवत्ता, स्थिरता आणि अनुकूल कर अटी आवडतात.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
The Cheapest Gold Market In WorldDubai this countrycheapest gold market in the worldIndia also buys 40 percent of its gold from hereजगातील सर्वात स्वस्त सोन्याचा बाजार

