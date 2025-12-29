2025 चा शेवट अत्यंत भयानक? सर्वात मोठं शक्तिशाली 'बॉम्ब' चक्रीवादळ महाप्रचंड वेगाने पुढे सरकतेय; 48 तास धोक्याचे

Bomb Cyclone Warning: 2025 चा शेवट भयानक होतोय की काय अशी भिती निर्माण झाली आहे. बॉम्ब नावाचे सर्वात मोठं शक्तिशाली चक्रीवादळा महाप्रचंड वेगाने पुढे सरकतेय. अमेरिकेत हे वादळ धडकणार आहे. राष्ट्रीय हवामान विभागाने पुढचे 48 तास धोक्याचे असल्याचा इशारा दिला आहे. वर्षातील हे शेवटचे सर्वात मोठे आणि विनाशकारी चक्रीवादळ असल्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे.
अमेरिकेला बॉम्ब चक्रीवादळाचा तडाखा बसणार आहे. या वादळामुळे अमेरिकेत बर्फवृष्टी, पाऊस (हेवी रेन अलर्ट), हिमवादळे आणि जोरदार वारे येऊ शकतात. अहवाल असे दर्शवितात की मोंटानापासून मेनपर्यंत आणि टेक्सासपासून पेनसिल्व्हेनियापर्यंत हवामान जीवघेणे बनू शकते. हवामान खात्याने इशारा दिला आहे की येणारे 48 तास अत्यंत धोकादायक असू शकतात.
एनपीआरच्या मते, आर्क्टिक फ्रंट उबदार हवेशी टक्कर घेतल्यानंतर हे वादळ वेगाने जोर धरत आहे. या प्रक्रियेला बॉम्ब सायक्लोन किंवा बॉम्बोजेनेसिस म्हणतात. अहवालात म्हटले आहे की मिड-मिसिसिपी व्हॅलीमध्ये कमी दाबाचे क्षेत्र वेगाने तयार होत आहे. कॅनडाहून येणारी थंड हवा ते अधिक धोकादायक बनवत आहे. ग्रेट लेक्स प्रदेशात परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते , दोन फूटांपर्यंत बर्फ पडण्याची शक्यता आहे . जोरदार वारे आणि पाऊस हिमवादळात बदलू शकतो. हवामान विभागाने असे म्हटले आहे की काही भागात एक फूटापेक्षा जास्त बर्फ पडू शकतो.
लेक सुपीरियरजवळ दोन फूटांपर्यंत बर्फ पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे व्हाईटआउटसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. ज्यामुळे दृश्यमानता अशक्य होईल. उत्तर न्यू इंग्लंडमध्ये बर्फ, गारपीट आणि गोठवणारा पाऊस अपेक्षित आहे. नंतर उबदार हवा येताच तुफान पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पूर्व अमेरिका आणि दक्षिणेसाठी गडगडाटी वादळाचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. ब्लू नॉर्थर म्हणून ओळखले जाणारे अचानक थंडी, रविवारपासून उष्णता नष्ट करेल आणि हवामान धोकादायक थंडीत बदलेल. हवामान खात्याने स्पष्टपणे सांगितले आहे की या चक्रीवादळामुळे व्यापक नुकसान आणि भीती निर्माण होण्याची क्षमता आहे. काही मिनिटांतच परिस्थिती बिकट होऊ शकते आणि प्रवास करणे किंवा बाहेर जाणे घातक ठरू शकते.