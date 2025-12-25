पृथ्वीवरील एकवेम व्यक्ती ज्याला जगातील कोणत्याही देशात व्हिसा किंवा पासपोर्टशिवाय प्रवेश मिळतो; 'या' व्यक्तीचे नाव नाही तर धर्म जाणून शॉक व्हाल

Pope Francis : जगातल्या कोणत्याच देशात व्हिसा किंवा पासपोर्टशिवाय बाहेरुन आलेल्या प्रवेश दिला जात नाही. जगात एक व्यक्ती अशी आहे जी जगात कुठेही, कधीही, व्हिसाशिवाय प्रवास करू शकते आणि कोणताही देश त्याला रोखू शकत नाही. हा विशेषाधिकार जगात फक्त एकाच व्यक्तीला दिला जातो.
हा विशेष अधिकार किंवा विशेषाधिकार फक्त एकाच व्यक्तीला देण्यात आला आहे, जो जगातील सर्वात लहान देशाचा प्रमुख आहे आणि कॅथोलिक ख्रिश्चन धर्माचा नेता देखील मानला जातो, तो पोप आहे.
पोप यांना हा दर्जा मिळाला आहे. पोप यांना एक अद्वितीय आणि विशेष दर्जा प्राप्त आहे. पोप फ्रान्सिस यांनी आतापर्यंत 50 हून अधिक देशांमध्ये प्रवास केला आहे. जिथे त्यांना व्हिसाची आवश्यकता नव्हती. जगभरातील बहुतेक देशांमध्ये पोप यांना व्हिसाची आवश्यकता नाही. व्हॅटिकन सिटीचे प्रमुख म्हणून, ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त राजनयिक आहेत. त्यांच्याकडे अनेकदा राजनयिक पासपोर्ट किंवा विशेष दर्जा असतो, ज्यामुळे ते व्हिसाशिवाय प्रवास करू शकतात.
पोपकडे व्हॅटिकन डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट असतो, ज्यामुळे ते बहुतेक देशांमध्ये व्हिसाशिवाय प्रवास करू शकतात. जेव्हा पोप एखाद्या देशाला अधिकृत भेट देतात तेव्हा यजमान देश त्यांना सहसा विशेष सवलत देतो. काही देशांमध्ये सुरक्षेच्या किंवा राजकीय कारणांसाठी औपचारिकता असू शकतात, परंतु सामान्यतः, पोपला व्हिसाची आवश्यकता नसते. ते जिथे जातात तिथे ते राज्य पाहुणे असतात.
पोप हे व्हॅटिकन सिटीचे प्रमुख आणि 1.3 अब्ज कॅथलिकांचे आध्यात्मिक नेते आहेत. त्यांचा दर्जा इतर कोणत्याही सम्राट किंवा राजनयिकांपेक्षा वेगळा आहे, कारण व्हॅटिकन हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार पूर्ण सार्वभौमत्व असलेले धार्मिक आणि राजनयिक संस्था आहे. जेव्हा पोप एखाद्या देशाला भेट देतात तेव्हा त्यांना राज्य पाहुण्यांचा दर्जा दिला जातो, ज्या अंतर्गत व्हिसा आणि पासपोर्ट नियम लागू होत नाहीत.
इटली आणि व्हॅटिकन यांच्यातील लेटरन कराराने (1929) व्हॅटिकनला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला, ज्यामुळे पोपला पूर्ण राजनैतिक संरक्षण मिळाले. व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन (1961) देखील आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार पोपच्या विशेष दर्जाला मान्यता देते. चीन आणि रशियासारखे देश कधीकधी पोपच्या भेटींवर राजकीय अटी लादतात, परंतु तांत्रिकदृष्ट्या त्यांना व्हिसाची आवश्यकता नसते. ब्रिटिश राजेशाहीला हा विशेषाधिकार मिळत नाही. ब्रिटिश राजेशाही ही जगातील सर्वात प्रतिष्ठित राजनैतिक संस्थांपैकी एक आहे, परंतु तिचा दर्जा पोपइतका विशेष नाही.