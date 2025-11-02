English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
16000000000 रुपयांचा टर्नओव्हर असलेल्या कंपनीचा मालक असून करतो ड्रायव्हरचे काम; कारण जाणून शॉक व्हाल

फिजीमध्ये एक 86 वर्षीय व्यक्ती उबर कॅब चालवतो. तो कोणी सामान्य व्यक्ती नाही, तर करोडो रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपनीचा मालक आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 2, 2025, 10:29 PM IST
 175 Million Dollar Business But Still Drives Uber : वयाच्या पन्नाशीनंतर अनेक लोक निवृत्तीचा विचार करतात. 86 वर्षांचा एक माणूस अजूनही काम करत आहे. हा माणूस एक सर्वसामान्य व्यक्ती नसून यशस्वी उद्योजक आहे. त्याच्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल  175 दशलक्ष डॉलर अंदाजे 1600 कोटी रुपये आहे. तो फिजीमध्ये राहतो. एक यशस्वी उद्योजक असूनही, तो अजूनही फिजीमध्ये उबर कॅब चालवतो. यामागील कारण जाणून धक्का बसेल.

भारतीय उद्योगपती नव शाह यांनी या माणसाची कहाणी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, इंस्टाग्रामवर शेअर केली. नव शाह फिजीमध्ये प्रवास करताना या माणसाला भेटले. त्याने त्यांच्या कॅब राईड दरम्यान त्याच्याशी केवळ बोलले नाही तर एक व्हिडिओ देखील शूट केला आणि नंतर तो शेअर केला. त्याची पोस्ट व्हायरल झाली आहे. नव शाहने त्याच्या 86 वर्षीय उबर ड्रायव्हरशी संभाषण सुरू केले,  तुम्ही कसे उदरनिर्वाह करता? असे विचारून ड्रायव्हरने नम्रपणे उत्तर दिले, "मी एक व्यापारी आहे आणि माझ्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल 1600 कोटी रुपये आहे."

वृद्ध उद्योजकाने त्याचा व्यवसाय काय आहे सांगितल्यावर मी थक्क झालो असे नव शाह म्हणाले. उबेर ड्रायव्हर म्हणून काम करणाऱ्या या व्यक्तीची 13 दागिन्यांची दुकाने, सहा रेस्टॉरंट्स, एक स्थानिक वृत्तपत्र आणि चार सुपरमार्केट आहेत." नव शाहने विचारले की त्याने हे सर्व सुरू केले आहे का, तेव्हा ड्रायव्हरने अभिमानाने उत्तर दिले, "माझ्या वडिलांनी हे सर्व 1929 मध्ये फक्त 5 पौंडांपासून सुरू केले.

हा व्यक्ती इतका मोठा उद्योगपती असूनही उबर कॅब का चालवतो? त्यामागील कहाणी हृदयस्पर्शी आहे. नव शाहशी झालेल्या संभाषणात त्याने खुलासा केला की गेल्या दहा वर्षांपासून तो दरवर्षी 24 मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च उचलत आहे. उबर चालवून हे सर्व पैसे कमवत आहे. तो म्हणाला, "माझ्या तीन मुली आहेत. मी त्यांना चांगले शिक्षण दिले आणि त्या सर्व खूप चांगले काम करत आहेत, म्हणून मी विचार केला, जर मी इतर मुलींना त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यास मदत करू शकलो तर का नाही?"

सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव

नव शाह यांनी त्यांच्या संभाषणाचा व्हिडिओ एका लांबलचक कॅप्शनसह शेअर केला. त्यांनी लिहिले, "एक माणूस ज्याने सर्वकाही पाहिले आहे - संपत्ती, व्यवसाय, वारसा - तरीही दयाळूपणा आणि चांगल्या हेतूने तो स्थिर आहे. त्यांनी मला आठवण करून दिली की खरे यश तुम्ही किती उंचीवर पोहोचता यावर अवलंबून नाही, तर तुम्ही तुमच्यासोबत किती लोकांना उचलता यावर आहे." हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. हजारो लोकांनी त्याचे कौतुक केले. यावर अवेक कमेंट्स देखील आल्या आहेत. तो एक अद्भुत व्यक्ती आहे. त्याचे योगदान खूप मोठे आहे. 32,0000 लोकांनी ही पोस्ट शेअर केली आहे.

FAQ

1 हा ८६ वर्षीय माणूस कोण आहे आणि त्याचा व्यवसाय काय आहे?
हा ८६ वर्षीय माणूस एक यशस्वी उद्योजक आहे ज्याची कंपनीची वार्षिक उलाढाल १७५ मिलियन डॉलर (अंदाजे १६०० कोटी रुपये) आहे. त्याची १३ दागिन्यांची दुकाने, ६ रेस्टॉरंट्स, एक स्थानिक वृत्तपत्र आणि चार सुपरमार्केट आहेत. तो फिजीमध्ये राहतो आणि उबर कॅब चालवतो.

2  या माणसाची कहाणी कोणी शेअर केली?
भारतीय उद्योगपती नव शाह यांनी या माणसाची कहाणी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर शेअर केली. नव शाह फिजीमध्ये प्रवास करताना या माणसाला भेटले आणि कॅब राईड दरम्यान व्हिडिओ शूट करून पोस्ट केली, जी व्हायरल झाली. 

3 नव शाह आणि या उबर ड्रायव्हरमध्ये काय संभाषण झाले?
नव शाहने विचारले की तुम्ही कसे उदरनिर्वाह करता? ड्रायव्हरने उत्तर दिले की मी एक व्यापारी आहे आणि माझ्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल १६०० कोटी रुपये आहे. त्याने आपला व्यवसाय सांगितला, ज्यात १३ दागिन्यांची दुकाने, ६ रेस्टॉरंट्स, एक वृत्तपत्र आणि चार सुपरमार्केट समाविष्ट आहेत.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

