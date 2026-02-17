English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जगातील सर्वात मोठा धर्म, पण अचानक 'याच' धर्माची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होतेय? धर्माचे नाव जाणून शॉक व्हाल

 प्यू रिसर्च सेंटरने जागतिक धर्मांची आकडेवारी जाहीर केली आहे. या अहवालात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे, जगातील एका मोठ्या धर्माची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होत आहे. या धर्माचे नाव जाणून शॉक व्हाल.   

वनिता कांबळे | Updated: Feb 17, 2026, 05:59 PM IST
Global Christian Population:   प्यू रिसर्च सेंटरने जागतिक धार्मिक विविधता आणि विविध धर्मांच्या अनुयायांवर एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार जगभरातील धर्मांची लोकसंख्या प्रसिद्ध करण्यात आली. या अहवालात जगातील एका मोठ्या धर्मांची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होत आहे. आकडेवारी अत्यंत आहे. या धर्माचे नाव जाणून शॉक व्हाल. 
 अहवालानुसार, जगभरातील ख्रिश्चन धर्माची लोकसंख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. या अहवालानुसार, ख्रिश्चन धर्म हा आता जगातील सर्वात मोठा धर्म ठरला आहे. मात्र, या धर्माची एकूण लोकसंख्येतील त्याचा टक्केवारीचा वाटा कमी होत आहे. हा अभ्यास 201 देश आणि प्रदेशांमधील 2,700 हून अधिक जनगणना आणि सर्वेक्षणांच्या डेटावर आधारित आहे.

अहवालानुसार, 2020 पर्यंत, अंदाजे 2.3 अब्ज लोक, किंवा जागतिक लोकसंख्येच्या 28.8 टक्के, ख्रिश्चन म्हणून ओळखले जातील. 2010 ते 2020 दरम्यान, ख्रिश्चनांची संख्या 2.1 अब्ज वरून 2.3 अब्ज झाली, म्हणजे अंदाजे 6 टक्के वाढ झाली आहे. तथापि, या काळात, जागतिक लोकसंख्या आणि ख्रिश्चन नसलेल्यांची संख्या 15 टक्क्यांनी वाढली. परिणामी, ख्रिश्चनांचा जागतिक वाटा 31 टक्क्यांवरून 28.8 टक्क्यांवर घसरला.

घटते जन्मदर आणि धर्मांतर ही मुख्य कारणे 

अहवालात म्हटले आहे की ख्रिश्चन लोकसंख्येतील घटामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले, अनेक प्रदेशांमध्ये घटणारा जन्मदर आणि दुसरे, प्रौढत्वापर्यंत पोहोचल्यानंतर लोकांचा धर्म बदलण्याची किंवा त्यांचा धर्म सोडण्याची प्रवृत्ती. आकडेवारीनुसार, अलिकडच्या काळात प्रत्येक नवीन ख्रिश्चनसाठी 3.1 लोकांनी ख्रिश्चन धर्म सोडला आहे. यापैकी बहुतेक लोकांनी दुसरा धर्म स्वीकारलेला नाही, परंतु त्यांनी स्वतःला कोणत्याही धर्मापासून वेगळे घोषित केले आहे.

युरोप आणि अमेरिकेपासून दूर जात आफ्रिका केंद्र बनले

ख्रिश्चन धर्माचे भौगोलिक केंद्रबिंदू बदलत आहे. युरोपमधील ख्रिश्चनांची संख्या सुमारे 500 दशलक्ष इतकी कमी झाली आहे, जी सुमारे 9 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. उत्तर अमेरिकेतही ही संख्या सुमारे 230 दशलक्ष इतकी कमी झाली आहे. याउलट, उप-सहारा आफ्रिकेतील ख्रिश्चनांची संख्या 31 टक्क्यांनी वाढून सुमारे 690 दशलक्ष झाली आहे. 2020 च्या आकडेवारीनुसार, 31 टक्के ख्रिश्चन आफ्रिकेत, 22 टक्के युरोपमध्ये, 24 टक्के लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनमध्ये आणि १० टक्के उत्तर अमेरिकेत राहत होते. अहवालात असेही म्हटले आहे की 41 देशांमध्ये किमान 5 टक्के पॉइंट्सचा लक्षणीय बदल झाला आहे, ज्यामध्ये बहुतेक देशांमध्ये ख्रिश्चन लोकसंख्येत घट झाली आहे.

इतर धर्मांचा जागतिक वाटा

2020 च्या धार्मिक अहवालानुसार, इतर धर्मांचा जागतिक वाटा खालीलप्रमाणे आहे.
28.8 टक्के लोकसंख्या ख्रिश्चन आहे.
25.6 टक्के मुस्लिम
14.9 टक्के हिंदू
4.1 टक्के बौद्ध
24.2 टक्के लोक कोणत्याही धर्माशी स्वतःला जोडत नाहीत. अशा लोकांना नास्तिक म्हणतात.
जागतिक लोकसंख्येपैकी 75.8 टक्के लोक कोणत्या ना कोणत्या धर्माशी संबंधित आहेत, तर जवळजवळ एक चतुर्थांश लोक स्वतःला नास्तिक किंवा धार्मिकदृष्ट्या असंबद्ध म्हणून ओळखतात. अहवालात असे सूचित केले आहे की जागतिक धार्मिक परिदृश्य मोठ्या भौगोलिक आणि सामाजिक बदलांमधून जात आहे, ख्रिश्चन धर्माचे केंद्र वाढत्या प्रमाणात आफ्रिकेत सरकत आहे.

