टेक ऑफ केल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत विमान क्रॅश; मोठी विमान दुर्घटना

अमेरिकेत एक मोठी विमान दुर्घटना घडली आहे. टेक ऑफ करताच विमान कोसळले आहे. या विमानात 8 प्रवासी होते. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 26, 2026, 04:42 PM IST
Bombardier Challenger 600 Crash :  अमेरिकेत एक मोठी विमान दुर्घटना घडली आहे. अमेरिकेतील बांगोर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर टेकऑफ दरम्यान एक खाजगी विमान कोसळले आहे. Federal Aviation Administration (FAA) ने दिलेल्या माहितीनुसार, Bombardier Challenger 600 हे विमान दुर्घटनाग्रस्त झाले आहे. या विमानात 8 प्रवासी प्रवास करत होते.

रविवारी स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी 7:45 वाजता बॉम्बार्डियर चॅलेंजर 600 विमान क्रॅश झाले आहे. विमानात असलेल्या लोकांबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. अमेरिकेला सध्या मोठ्या हिमवादळाचा तडाखा बसला आहे. या हिमवादळामुळे अमेरिकेत मोठा कहर झाला आहे.  देशभरात 12,000 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. देशाच्या इतर भागांप्रमाणे, बांगोरमध्येही रविवारी बर्फवृष्टी झाली. अशातच ही विमान दुर्घचना घडली आहे. 

विमानतळ प्रशासनाने निवेदन जारी केले की विमानतळावर आपत्कालीन पथके उपस्थित होती. अपघातानंतर हवाई वाहतूक तात्काळ बंद करण्यात आली. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, अपघातग्रस्त झालेले व्यावसायिक जेट ह्यूस्टनमधील मर्यादित दायित्व महामंडळाच्या नावावर नोंदणीकृत होते. बांगोर विमानतळाने फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "विमानतळावरील घटनेची चौकशी सुरू आहे. प्रथम प्रतिसाद पथके घटनास्थळी पोहोचली आहेत आणि परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. त्यात असेही म्हटले आहे की, 'कृपया विमानतळाजवळ जाणे टाळा. धावपट्टी सध्या बंद आहे.'" बांगोर विमानतळ ऑर्लँडो, फ्लोरिडा, वॉशिंग्टन डीसी आणि उत्तर कॅरोलिनाला थेट उड्डाणे देते. हे बोस्टनच्या उत्तरेस सुमारे 320 किलोमीटर अंतरावर आहे.
या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. एका प्रत्यक्षदर्शीने फेसबुकवर लिहिले की, "आम्ही फ्लोरिडाहून बांगोर येथे एका अस्पष्ट धावपट्टीवर उतरलो. आम्ही सर्व सुरक्षित आहोत, पण आम्हाला आमच्या मागे 8 जणांसह एक विमान कोसळताना दिसले! कृपया त्या विमानातील सर्वांसाठी प्रार्थना करा. अशा प्रकारची पोस्ट केली आहे. 

 

