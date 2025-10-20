English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

140 प्रवाशांसह 36,000 फूट उंचीवरून विमान अचानक खाली कोसळले; उल्कापिंड विमानाला धडकला आणि...

अमेरिकेतील युनायटेड एअरलाइन्सच्या बोईंग 737 मॅक्स-8 विमानाचे उड्डाण दरम्यानच आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले. विमानाची विंडशील्ड हवेतच तुटली. एका वैमानिकाला दुखापत झाली. विमानात 140 प्रवासी होते. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 20, 2025, 04:46 PM IST
140 प्रवाशांसह 36,000 फूट उंचीवरून विमान अचानक खाली कोसळले; उल्कापिंड विमानाला धडकला आणि...

 Us boeing 737 flight windshield shatters  : डेन्व्हरहून लॉस एंजेलिस, अमेरिकेला जाणाऱ्या विमानाला भयानक अपघात झाला आहे. विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. डेन्व्हरहून लॉस एंजेलिसला जाणाऱ्या युनायटेड एअरलाइन्सच्या बोईंग 737 मॅक्स 8 विमानाला हा अपघात झाला. 36,000 फूट उंचीवरून विमान अचानक खाली कोसळले. उड्डाणादरम्यान विमानाचा विंडशील्ड तुटला, ज्यामुळे एक पायलट जखमी झाला. तातडीने आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले.

Add Zee News as a Preferred Source

16 ऑक्टोबर रोजी ही घटना  फ्लाइट UA1093 मध्ये ही घटना घडली आहे. विमानात 140 प्रवासी आणि कर्मचारी होते. विमान 36,000 फूट उंचीवर उड्डाण करत असताना अचानक विंडशील्ड तुटली. विंडशील्ड तुटल्याने पायलट जखमी झाला आणि या घटनेचे फोटो समोर आले आहेत. विमान 26,000 फूट उंचीवर खाली आणल्यानंतर तात्काळ अलर्ट जारी करण्यात आला आणि वैमानिकांनी आपत्कालीन लँडिंग प्रक्रिया सुरू केली. 

हवाई वाहतूक नियंत्रणाच्या मदतीने, विमान साल्ट लेक सिटीच्या आग्नेयेस अंदाजे 322 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या साल्ट लेक सिटी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमान सुरक्षितपणे उतरले. लँडिंगनंतर, प्रवाशांना दुसऱ्या बोईंग 737 मॅक्स-9 फ्लाइटने लॉस एंजेलिसला हलवण्यात आले, ज्याला सुमारे सहा तास विलंब झाला.
ऑनलाइन शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये विंडशील्डवर जळण्याच्या खुणा आणि खोल भेगा दिसून येतात. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ही साधी तांत्रिक बिघाड नव्हती. खरं तर, जेव्हा एखादी वेगवान वस्तू विमानाच्या एखाद्या भागावर आदळते तेव्हा अशा खुणा आणि जळण्याचे नमुने सामान्यतः तयार होतात. विमानाच्या विंडशील्ड सामान्यतः पक्ष्यांचा आघात किंवा दाब बदल यासारख्या घटनांना तोंड देण्यासाठी डिझाइन केल्या जातात. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ही दुर्घटना अंतराळातून आलेल्या लहान उल्कापिंडामुळे किंवा उपग्रहाच्या ढिगाऱ्यामुळे झाली असावी.

युनायटेड एअरलाइन्सने पुष्टी केली की कोणताही प्रवासी जखमी झाला नाही आणि जखमी पायलटला किरकोळ ओरखडे पडले आहेत. कंपनीने अद्याप अधिकृतपणे काचेच्या तुटण्याचे नेमके कारण सांगितलेले नाही. फक्त दोन दिवसांनी, 18 ऑक्टोबर रोजी, शिकागोच्या ओ'हेअर विमानतळावर टॅक्सी चालवत असताना युनायटेड एअरलाइन्सचे आणखी एक विमान दुसऱ्या विमानाच्या शेपटीला धडकले. या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही आणि 113 प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
The plane suddenly crashed at an altitude of 36000 feetUs boeing 737 flight windshield shattersworld newsअमेरिकेतील युनायटेड एअरलाइन्सबोईंग 737 मॅक्स-8 विमान

इतर बातम्या

दिवाळी सर्वात आवडता सण असूनही साजरा करत नाही 'हा'...

मनोरंजन