140 प्रवाशांसह 36,000 फूट उंचीवरून विमान अचानक खाली कोसळले; उल्कापिंड विमानाला धडकला आणि...

Us boeing 737 flight windshield shatters : डेन्व्हरहून लॉस एंजेलिस, अमेरिकेला जाणाऱ्या विमानाला भयानक अपघात झाला आहे. विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. डेन्व्हरहून लॉस एंजेलिसला जाणाऱ्या युनायटेड एअरलाइन्सच्या बोईंग 737 मॅक्स 8 विमानाला हा अपघात झाला. 36,000 फूट उंचीवरून विमान अचानक खाली कोसळले. उड्डाणादरम्यान विमानाचा विंडशील्ड तुटला, ज्यामुळे एक पायलट जखमी झाला. तातडीने आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले.
16 ऑक्टोबर रोजी ही घटना फ्लाइट UA1093 मध्ये ही घटना घडली आहे. विमानात 140 प्रवासी आणि कर्मचारी होते. विमान 36,000 फूट उंचीवर उड्डाण करत असताना अचानक विंडशील्ड तुटली. विंडशील्ड तुटल्याने पायलट जखमी झाला आणि या घटनेचे फोटो समोर आले आहेत. विमान 26,000 फूट उंचीवर खाली आणल्यानंतर तात्काळ अलर्ट जारी करण्यात आला आणि वैमानिकांनी आपत्कालीन लँडिंग प्रक्रिया सुरू केली.
हवाई वाहतूक नियंत्रणाच्या मदतीने, विमान साल्ट लेक सिटीच्या आग्नेयेस अंदाजे 322 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या साल्ट लेक सिटी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमान सुरक्षितपणे उतरले. लँडिंगनंतर, प्रवाशांना दुसऱ्या बोईंग 737 मॅक्स-9 फ्लाइटने लॉस एंजेलिसला हलवण्यात आले, ज्याला सुमारे सहा तास विलंब झाला.
ऑनलाइन शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये विंडशील्डवर जळण्याच्या खुणा आणि खोल भेगा दिसून येतात. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ही साधी तांत्रिक बिघाड नव्हती. खरं तर, जेव्हा एखादी वेगवान वस्तू विमानाच्या एखाद्या भागावर आदळते तेव्हा अशा खुणा आणि जळण्याचे नमुने सामान्यतः तयार होतात. विमानाच्या विंडशील्ड सामान्यतः पक्ष्यांचा आघात किंवा दाब बदल यासारख्या घटनांना तोंड देण्यासाठी डिझाइन केल्या जातात. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ही दुर्घटना अंतराळातून आलेल्या लहान उल्कापिंडामुळे किंवा उपग्रहाच्या ढिगाऱ्यामुळे झाली असावी.
युनायटेड एअरलाइन्सने पुष्टी केली की कोणताही प्रवासी जखमी झाला नाही आणि जखमी पायलटला किरकोळ ओरखडे पडले आहेत. कंपनीने अद्याप अधिकृतपणे काचेच्या तुटण्याचे नेमके कारण सांगितलेले नाही. फक्त दोन दिवसांनी, 18 ऑक्टोबर रोजी, शिकागोच्या ओ'हेअर विमानतळावर टॅक्सी चालवत असताना युनायटेड एअरलाइन्सचे आणखी एक विमान दुसऱ्या विमानाच्या शेपटीला धडकले. या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही आणि 113 प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.