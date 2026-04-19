  • पाकिस्तानमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती; पाकिस्तानचा अंबानी म्हणून ओळखला जातो! याचे नाव आणि काम जाणून शॉक व्हाल

पाकिस्तानमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती; पाकिस्तानचा अंबानी म्हणून ओळखला जातो! याचे नाव आणि काम जाणून शॉक व्हाल

पाकिस्तानमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती कोण आहे जो  पाकिस्तानचा अंबानी म्हणून ओळखला जातो.  पाकिस्तानच्या या सर्वात श्रीमंत व्यक्ती किती रुपयांच्या संपत्तीचा मालक आहे.  याचे नाव आणि काम जाणून शॉक व्हाल. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 19, 2026, 09:24 PM IST
पाकिस्तानमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती; पाकिस्तानचा अंबानी म्हणून ओळखला जातो! याचे नाव आणि काम जाणून शॉक व्हाल

Pakistan Richest Man: रिलायन्स समुहाचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. जगभरातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत अंबानी यांचे नाव आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का पाकिस्तान मधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती कोण आहे. पाकिस्तानचा हा सर्वात श्रीमंत व्यक्ती पाकिस्तानचा अंबानी म्हणून ओळखला जातो! याचे नाव आणि काम जाणून शॉक व्हाल. 

पाकिस्तानची जागतिक स्तरावर प्रतिमा खूपच खराब आहे. पाकिस्तानवर खूप कर्ज आहे. येथील सरकार कर्ज काढून देश चालवत आहे. यामुळे पाकिस्तानमधील जतनेला महागाई आणि गरिबीचा सामना करावा लागत आहे. तर, दुसरीकडे इतर देशां प्रमाणे पाकिस्तानमध्येही आर्थिक विषमता पहायला मिळते. एकीकडे गरीब जनता तर, दुसरीकडे श्रीमंत व्यक्ती. पाकिस्तानमध्ये असे अनेक उद्योगपती आहेत जे अब्जावधी डॉलर्सच्या संपत्तीचे मालक आहेत. आर्थिक संकट असूनही, अनेक पाकिस्तानी उद्योगपती देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.  असे असेल तरी पाकिस्तानमधील उद्योगपती आणि श्रीमंत व्यक्तींची बरोबरी  भारताच्या अब्जाधीशांसह होवू शकत नाही. शाहिद खान हे पाकिस्तानचे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत.  

शाहिद खान हे पाकिस्तानचे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. अगदी सहज किंवा वडिलोपार्जित नव्हे तर स्वत:च्या मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी हे श्रीमंतीचे वैभव उभे केले आहे.  त्यांच्या यशाची कहाणी संघर्ष कहाणी  खूपच प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या यशाची किर्ती जागतिक व्यवसायापर्यंत पोहोचली आहे. शाहिद खान मूळचे पाकिस्तानचे आहेत पण आता अमेरिकेत राहतात. 'फ्लेक्स-एन-गेट' या कंपनीचे ते मालक आहेत. आपल्या कंपनीच्या माध्यमातून ऑटोमोबाइल क्षेत्रात त्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. 

 'फ्लेक्स-एन-गेट'  ही कंपनी जगातील सर्वात मोठ्या ऑटो पार्ट्स पुरवठादारांपैकी एक मानली जाते. शाहिद खान क्रीडाविश्वातही सक्रिय आहेत.  'जॅक्सनव्हिल जग्वार्स'चे मालक आहेत. तसेच इंग्लिश फुटबॉल क्लब 'फुलहॅम एफसी'मध्ये त्यांची भागीदारी आहे. त्यांच्याकडे अंदाजे 13.3 ते 17.7 अब्ज डॉलर्सची  संपत्ती आहे. विशेष म्हणजे तो शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेले होते. सुरुवातीच्या काळात उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी हॉटेल्समध्ये भांडी घासण्याचेही काम केले. 

पाकिस्तानचा सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असला तरी मुकेश अंबानींसोबत बरोबरी होऊ शकत नाही शाहिद खान हे पाकिस्तानचे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असेल तरी  त्यांची भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या  मुकेश अंबानी यांच्या श्रीमंतीसह बरोबरी होऊ शकत नाही.  तुलना केली असता मुकेश अंबानी यांची एकूण संपत्ती 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. तर, शाहिद खान यांच्याकडे अंदाजे 13 अब्ज डॉलर्स संपत्ती आहे. 

पाकिस्तानमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात श्रीमंत व्यक्ती कोण 

शाहिद खान हे पाकिस्तानातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असले तरी  पाकिस्तानमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात श्रीमंत व्यक्ती त्यांना टक्कर देत आहेय.  वस्त्रोद्योग, बँकिंग आणि ऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये व्यवसाय असलेल्या निशात ग्रुपचे मालक मियान मुहम्मद मंश हे पाकिस्तानमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत.  ते 5 अब्ज डॉलर्सच्या संपत्तीचे मालक आहेत.  बेस्टवे ग्रुपचे संस्थापक अन्वर परवेझ हे तिसऱ्या स्थानावार आहे. यांच्याकडे अंदाजे 3 अब्ज डॉलर्सची निव्वळ संपत्ती आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

