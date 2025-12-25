English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'या' देशाने भगवान विष्णूच्या मूर्तीवर चालवला बुलडोझर; सीमेवर उभी मूर्ती पाडण्यात आली, भारताने नोंदवला आक्षेप

Lord Vishnu Statue Destroyed: थायलंडच्या सैन्याने भगवान विष्णूची मूर्ती नष्ट केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 25, 2025, 03:00 PM IST
Lord Vishnu Statue Destroyed: थायलंडमध्ये भगवान भगवान विष्णूची मूर्ती तोडण्यात आली आहे. थायलंड-कंबोडिया सीमेवर असणाऱ्या या मूर्तीवर बुलडोझर चालवण्यात आला. दोन्ही देशांमध्ये मागील दोन आठवड्यांपासून लष्करी संघर्ष सुरु आहे. याच संघर्षातून ही मूर्ती पाडल्याचा आरोप आहे. बुलडोझरच्या सहाय्याने मूर्ती पाडली जात असल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यानंतर नेटकरी संताप व्यक्त करत आहेत. 

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) बुधवारी भगवान विष्णूच्या मूर्तीच्या विटंबनेवर आपली नाराजी जाहीर केली आहे. "अशा अनादरपूर्ण कृत्यांमुळे जगभरातील अनुयायांच्या भावना दुखावल्या जातात," असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, थायलंड-कंबोडिया सीमेवरील देवाची त्या प्रदेशातील लोकांकडून अत्यंत आदराने पूजा केली जाते आणि ती सामायिक सांस्कृतिक वारशाचा एक भाग आहे.

"आम्ही अलीकडच्या काळात बांधलेल्या आणि थायलंड-कंबोडिया सीमावादाने प्रभावित असलेल्या भागात असलेल्या एका हिंदू धार्मिक देवाच्या पुतळ्याच्या विध्वंसाबाबतचे रिपोर्ट पाहिले आहेत. हिंदू आणि बौद्ध देवतांना या संपूर्ण प्रदेशातील लोकांकडून आपल्या सामायिक सांस्कृतिक वारशाचा भाग म्हणून अत्यंत आदरपूर्वक पूजले जाते," असं परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

भारताने दोन्ही बाजूंना शांतता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन केलं आहे. तसंच  अशा अपमानजनक कृत्यांमुळे जगभरातील अनुयायांच्या भावना दुखावतात असंही म्हटलं आहे.

“प्रादेशिक सीमांची पर्वा न करता, अशा अपमानजनक कृत्यांमुळे जगभरातील अनुयायांच्या भावना दुखावतात आणि असे प्रकार घडता कामा नयेत. आम्ही दोन्ही बाजूंना पुन्हा एकदा संवाद आणि मुत्सद्देगिरीकडे परतण्याचं तसंच शांतता प्रस्थापित करण्याचं आणि जीवितहानी, मालमत्तेचे व वारशाचे पुढील नुकसान टाळण्याचं आवाहन करतो,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.

2014 मध्ये उभारण्यात आलेली विष्णूची मूर्ती थाई लष्करी अभियंत्यांनी बुलडोझरच्या सहाय्याने पाडली. विष्णूची मूर्ती पाडल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर ज्यामुळे संतापाची लाट उसळली. या घटनेबाबत थाई अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यापूर्वी, कंबोडियानेही वादग्रस्त सीमाभागात हिंदू मूर्ती नष्ट केल्याबद्दल थायलंडवर टीका केली होती.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

