जगातील सर्वात मोठा 'आर्थिक थ्रिलर'! भारताची 57 लाख लोकांची फौज चीनला धक्का देणार; खाण मंत्रालयाचा जबरदस्त प्लान

India Critical Minerals: पृथ्वीवरील दुर्मिळ खनिजांवरील चीनच्या निर्यात नियंत्रणामुळे महासत्ता अमेरिकेला देखील काहीसे नमते घ्यावे लागले आहे. भारत ही भविष्यातील कोणत्याही आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सज्ज झाले आहे. सरकार देशातील महत्त्वाच्या खनिजांच्या देशांतर्गत उत्खननाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कुशल कामगारांचा मोठा समूह तयार करण्यासाठी काम करत आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने आणि प्रगत उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांची वाढती मागणी पूर्ण करणे आहे, तसेच चीनवरील आयात अवलंबित्व कमी करणे आहे. भारत 57 लाख लोकांची फौज बनवणार आहे.
या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, खाण मंत्रालयाने कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या अंतर्गत खाण क्षेत्रासाठी कौशल्य परिषदेच्या सहकार्याने एक प्रकल्प सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. ही समिती राष्ट्रीय गंभीर खनिजे अभियान (NCMM) अंतर्गत 2025-30 साठी कौशल्य अंतर अभ्यास करेल. हा अभ्यास खाण क्षेत्रातील विविध नोकऱ्यांसाठी सध्याच्या आणि भविष्यातील कामगारांच्या गरजांचा शोध घेईल. यामध्ये खनिज उत्खनन, खाणकाम, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाच्या सर्व टप्प्यांचा समावेश असेल. कौशल्य आणि प्रशिक्षण पायाभूत सुविधांमधील तफावत ओळखणे आणि या क्षेत्राच्या जलद वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी तयार कामगार तयार करण्यासाठी ठोस उपाय सुचवणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अहवालात लाखो कामगारांना प्रशिक्षित करण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार केला जाईल. यामध्ये नवीन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे तसेच विद्यमान कामगारांना कौशल्य वाढवणे समाविष्ट असेल. भारत लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि दुर्मिळ पृथ्वी घटकांसारख्या खनिजांचे उत्पादन वाढवत असल्याने हे पाऊल महत्त्वपूर्ण आहे. सौर पॅनेल, पवन टर्बाइन, ईव्ही बॅटरी आणि प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी ही खनिजे महत्त्वाची आहेत.
2023 पर्यंत खाण क्षेत्रात 57 लाख कुशल कामगारांचा समूह निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे "मेक इन इंडिया" आणि "आत्मनिर्भर भारत" उपक्रमांतर्गत देशांतर्गत क्षमता बळकट करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. जर भारत आपल्या उद्दिष्टात यशस्वी झाला तर ते एक मोठे आर्थिक थ्रिलर ठरेल आणि पुरवठा साखळीत परिवर्तन घडवून आणेल.
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की कुशल कर्मचारीवर्ग विकसित केल्याने केवळ भारताला महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये स्वयंपूर्णता मिळेल असे नाही तर देशाच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणालाही पाठिंबा मिळेल. यामुळे भारताला महत्त्वाच्या कच्च्या मालाचा जागतिक पुरवठादार बनण्यास मदत होईल. महत्त्वाच्या खनिजांसाठी पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यात, आयात अवलंबित्व कमी करण्यात आणि शाश्वत खाण पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यात एनसीसीएम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. हा उपक्रम भारताला भविष्यातील ऊर्जेच्या गरजांसाठी तयार होण्यास आणि जागतिक स्तरावर त्याचे स्थान मजबूत करण्यास मदत करेल.