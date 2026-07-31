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'या' देशात राहतात जगातील सर्वात हँडसम पुरुष; TOP 10 देशांच्या यादीत भारताचे स्थान पाहून चकित व्हाल

जगातील सर्वात हँडसम पुरुष कोणत्या देशात राहतात याची यादी समोर आली आहे. पहिल्या क्रमाकांवर कोणता देश आहे.  TOP 10 देशांच्या यादीत भारत कोणत्या स्थानावर आहे जाणून घेवूया. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 31, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:01 PM IST
'या' देशात राहतात जगातील सर्वात हँडसम पुरुष; TOP 10 देशांच्या यादीत भारताचे स्थान पाहून चकित व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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