'या' देशात राहतात जगातील सर्वात हँडसम पुरुष; TOP 10 देशांच्या यादीत भारताचे स्थान पाहून चकित व्हाल

Most Handsome Men : सुंदर महिलांची जगभर चर्चा असते त्याच प्रमाणे हँडसम पुरुषांचीही चर्चा असते. पुरुषांबाबत सौंदर्याची व्याख्या फक्त देखण्या रुपावर अवलंबून नसते. फिटनेस, स्टाईल, आत्मविश्वास हे गुण देखील पुरुषांचे व्यक्तीमत्व अधिक आकर्षक बनवतात. जाणून घेऊया जगातील सर्वात सुंदर पुरुष कोणत्या देशांमध्ये राहतात. TOP 10 देशांच्या यादीत भारत कितव्या स्थानावर आहे.
इन्सायडरमंकीने एक अहवाल प्रसिद्ध केला. जानेवारी 2026 च्या अहवालानुसार, या यादीत 25 देशांचा समावेश आहे. स्पेन पहिल्या क्रमांकावर आहे. स्पॅनिश पुरुष जगातील सर्वात हँडसम मानले जातात. या देशातील पुरुषांच्या डोळ्यांचे रंग वेगवेगळे आहेत. त्यांची शरीरयष्टी सडपातळ आहे. याची उंची देखील 6 फुटांपर्यंत असते. दुसऱ्या क्रमांकावर स्वीडन आहे. येथील पुरुषांचे डोळे निळे आणि केस सोनेरी असतात. यामुळे हे पुरुष खूपच सुंदर दिसतात
या यादीत फ्रान्स तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. येथील पुरुष फॅशन फ्रीक आहे. फ्रेंच पुरुष अनेकदा साधे पण स्टायलिश कपडे घालतात. फ्रेंच कट दाढी, हेअरकट अनेकजण फॉलो करतात. फॅशन प्रमाणेच हे पुरुष फिटनेस डेही विशेष लक्ष देतात. शिवाय, त्यांचा आत्मविश्वास, नम्र वागणूक आणि संभाषणाची शैली त्यांना इतरांपेक्षा वेगळे ठरवते. ब्राझिलियन पुरुष स्पोर्टी लुकमुळे सर्वांना आकर्षित करतात. जबरदस्त शरीरयष्टी, फिटनेस आणि उत्साही जीवनशैलीसाठी ओळखले जातात. आत्मविश्वास, मनमोकळा स्वभाव आणि हसरा चेहरा यामुळे त्यांचे आकर्षण वाटते.
इटालियन पुरुष त्यांच्या उत्कृष्ट फॅशन सेन्स, आकर्षक व्यक्तिमत्त्व आणि आत्मविश्वासासाठी जगभरात प्रसिद्ध आहेत. फॅशनची राजधानी मानल्या जाणाऱ्या मिलानचा प्रभाव त्यांच्या पोशाखात स्पष्टपणे दिसून येतो. याउलट, तुर्की पुरुष त्यांच्या भारदस्त लुकने सर्वांना आकर्षित करतात. चेहऱ्याची ठेवण, दाट केस, भेदक डोळे आणि कणखर व्यक्तिमत्त्वासाठी ते ओळखले जातात. आशिया आणि युरोपच्या संगमावर वसलेल्या या देशाचा वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक आणि अनुवांशिक वारसा त्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण विविधतेला हातभार लावतो.
या यादीत भारत सातव्या क्रमांकावर आहे. भारतीयांमध्ये त्वचेचे रंग, चेहऱ्याची ठेवण, डोळ्यांचे आकार आणि व्यक्तिमत्त्वे यांची विविधता आढळते. अनेक लोकांना भारतीय पुरुषांचा आत्मविश्वास, शैली आणि नीटनेटकेपणा सर्वांना आकर्षित करतो.
अमेरिका आठव्या क्रमांकावर, जपान नवव्या क्रमांकावर आणि जर्मनी दहाव्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकन पुरुष त्यांच्या फिटनेस, आत्मविश्वास आणि आधुनिक जीवनशैलीसाठी ओळखले जातात. तिथे जिम संस्कृती, मैदानी खेळ आणि निरोगी जीवनशैली खूप लोकप्रिय आहे, जे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात स्पष्टपणे दिसून येते. जपानी पुरुष त्यांच्या स्वच्छ पेहराव, ट्रेंडी केशभूषा आणि मिनिमलिस्ट फॅशनसाठी ओळखले जातात. जर्मन पुरुष त्यांच्या उंच शरीरयष्टी, मजबूत बांधा आणि साध्या पण प्रभावी व्यक्तिमत्त्वासाठी ओळखले जातात.
या यादीत पाकिस्तान 19 व्या क्रमांकावर आहे. सौदी अरेबिया 11 व्या, युनायटेड किंगडम 12 व्या, कॅनडा 13 व्या, डेन्मार्क 14 व्या, दक्षिण आफ्रिका 15 व्या, चीन 16 व्या, नॉर्वे 17 व्या आणि लेबनॉन 18 व्या क्रमांकावर आहेत. चेक प्रजासत्ताक 20 व्या आणि व्हेनेझुएला 21 व्या स्थानावर आहेत. व्हिएतनाम 22 व्या, सोमालिया 23 व्या, अंगोला 24 व्या आणि दक्षिण कोरिया 25 व्या क्रमांकावर आहेत.