English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • 23 ते 27 फेब्रुवारी सोने-चांदीच्या किंमतीत मोठा फेर बदल होणार? जागतिक स्तरावर काहीतरी मोठे घडणार!

23 ते 27 फेब्रुवारी सोने-चांदीच्या किंमतीत मोठा फेर बदल होणार? जागतिक स्तरावर काहीतरी मोठे घडणार!

23 ते 27 फेब्रुवारी सोने-चांदीच्या किंमतीत  मोठा फेर बदल होणार आहे. जागतिक स्तरावर काहीतरी मोठे घडणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 23, 2026, 06:17 PM IST
23 ते 27 फेब्रुवारी सोने-चांदीच्या किंमतीत मोठा फेर बदल होणार? जागतिक स्तरावर काहीतरी मोठे घडणार!

Gold-Silver Rate  February 2026:  जगभरात सोनं चांदीच्या किंमतीचा भडका उडाला आहे. सोनं चांदीच्या किंचीत घसरण होत असली तरी दर वाढीचा आलेख मात्र अतिशय वेगवान आहे. अशातच आता  23 ते 27 फेब्रुवारी सोने-चांदीच्या किंमतीत  मोठा फेर बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफनंतर सोनं चांदीच्या किमती पुन्हा वाढू लागल्या आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

23 फेब्रुवारी रोजी, 24 कॅरेट सोन्याच्या किमतीत 3,000 रुपयांची आणि चांदीच्या किमतीत 15,600 रुपयांची वाढ झाली.  2025 या वर्षात सोने आणि चांदीच्या दरात  लक्षणीय वाढ पहायला मिळाली.  दोन्ही धातूंच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की 2025 मध्ये सोने 75 टक्के महाग झाले, तर चांदी 167 टक्केने वाढली. 
24 कॅरेट सोन्याची किंमत 76,000  वरून 1.33 लाख प्रति किलो झाली. चांदी 86,000 वरून 2.30 लाख प्रति किलो झाली. 2026 मध्येही ही वाढ सुरूच आहे. या वर्षी आतापर्यंत सोन्याच्या किमती 25,000  हजार तर चांदी 35,000 रुपयांनी महाग झाली. . सर्वकालीन उच्चांकांमध्ये 29 जानेवारी रोजी सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1.92 लाख ची विक्रमी उच्चांकी पातळी समाविष्ट आहे, तर चांदीने प्रति किलो  4.20 लाख ची विक्रमी उच्चांकी पातळी गाठली आहे.  

अमेरिका आणि इराण युद्धाचा परिणाम

भूराजकीय तणाव वाढत असताना, अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाची शक्यता अधिकाधिक गंभीर होत जाते. या आठवड्याच्या अखेरीस अमेरिका इराणवर हल्ल करु शकते. डोनाल्ड ट्रम्प यांना आयात शुल्कावर झटका देण्याच्या अमेरिकन न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अस्थिरता आणखी वाढली आहे. शिवाय, चीनची मध्यवर्ती बँक या आठवड्यात व्याजदर जाहीर करणार आहे, ज्यावर बाजार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी 15 टक्के जागतिक आयात शुल्क लादल्याने जागतिक व्यापारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. हे सर्व घटक सुरक्षित पर्याय म्हणून सोने आणि चांदीची मागणी वाढवत आहेत. मागणी वाढल्याने किंमती वाढतात.23 ते 27 फेब्रुवारी दरम्यान या सर्व घडामोडी घडणार आहेत. यामुळे 23 ते 27 फेब्रुवारी दरम्यान सोन चांदीच्या दरात मोठे बदल होवू शकतात.

सोन्याचे दर पुन्हा विक्रम मोडणार?  

बाजार तज्ज्ञ शरद कोहली यांच्या मते, बाजारातील अनिश्चिततेचा मोठा परिणाम सोने आणि चांदीच्या दरावर होत आहे.  अशा परिस्थितीत सोने आणि चांदीच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. अमेरिकेतील जकातींवरील वाद, मध्य पूर्वेतील युद्ध आणि रशिया-युक्रेन संघर्ष यामुळे सर्व बाजूंनी सोने आणि चांदीच्या किमती वाढू शकतात. बाजार तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की या आठवड्यात सोने आणि चांदी झपाट्याने वाढू शकते. सध्याच्या परिस्थितीत, सोन्याचे दर नवीन उच्चांक (₹१.९२ लाख/१० ग्रॅम) गाठू शकतात. त्याचप्रमाणे, वाढत्या औद्योगिक मागणीमुळे चांदीला पाठिंबा मिळत आहे.

सोन्याची किंमत कितीपर्यंत जाईल?  

सामान्य लोकांपासून ते मोठ्या गुंतवणूकदारांपर्यंत, सर्वांचे लक्ष बाजाराच्या दिशेकडे लागले आहे. सोने आणखी एक विक्रम प्रस्थापित करेल का, ते आता खरेदी करण्यासारखे आहे का, किंवा किंमती आणखी घसरण्याची शक्यता आहे का याबद्दल सामान्य लोकांना चिंता आहे. सोने किती महाग किंवा स्वस्त होईल हे सांगणे कठीण आहे. गुंतवणूक बँकिंग फर्म यूबीएसच्या मते, २०२६ मध्ये सोन्याचे दर प्रति औंस 6,000 ते 6,200 डॉलरच्या नवीन उच्चांकावर पोहोचू शकतात. भारतीय चलनात रूपांतरित केल्यास, सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 180,000 पर्यंत पोहोचू शकते.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Gold-Silver Rate February 2026big change in the price of gold and silver from 23rd to 27th FebruaryInstability on a global scaleसोन चांदीचे दर वाढणार

इतर बातम्या

पती घरात नसताना महिलेच्या मर्जीने तिच्या घरात प्रवेश करणार...

भारत