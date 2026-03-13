तिसरं महायुद्ध झालं तरी झळ न बसणाऱ्या देशात राहायचंय? प्रवेशासाठी 6 प्रकारचे व्हीसा; संपूर्ण तपशील!

Newzealand Work Visa: सध्या इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे जगात तणावाचे वातावरण आहे. तिसरं महायुद्ध होणार, अण्वस्त्र हल्ला होऊ शकतो अशा चर्चा सुरु झाल्यायत. पण जगाच्या पाठीवर न्यूझीलंड असा देश आहे, ज्यावर महायुद्धाचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे म्हटले जाते. त्यामुळे हा देश नोकरी, राहण्यासाठी सुरक्षित मानला जातोय. पण मग इथे नोकरी हवी असेल तर व्हीसा कसा मिळतो? त्याचे किती प्रकार असतात? सविस्तर समजून घेऊया.
न्यूझिलंड हा जगातील शांत आणि सुंदर देशांपैकी एक आहे. येथे नोकरीच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत आणि भारतीय नागरिकांनाही येथे काम करण्याची संधी मिळते. इमिग्रेशन न्यूझीलंडद्वारे विविध प्रकारचे वर्क व्हिसा दिले जातात, जे तात्पुरते असतात आणि ठराविक काळासाठी नोकरी करण्याची परवानगी देतात. विद्यार्थी आणि कामगारांसाठी हे व्हिसा फायद्याचे आहेत. हे व्हिसा मिळवण्यासाठी योग्य अर्ज आणि कागदपत्रे आवश्यक आहेत. न्यूझीलंडमध्ये फुल-टाइम किंवा पार्ट-टाइम नोकरी मिळवण्यासाठी हे व्हिसा उपयुक्त आहेत.
हा व्हिसा न्यूझीलंड आणि भारत यांच्यातील करारानुसार दिला जातो. याच्या मदतीने 18 ते 30 वर्षे वयोगटातील व्यक्ती 12 महिने न्यूझीलंडमध्ये काम करू शकतात. हा व्हिसा कायमस्वरूपी नोकरीसाठी नाही, पण तात्पुरत्या नोकरीसाठी उत्तम आहे. यासाठी विशेष कंपनीचे ऑफर लेटर आवश्यक नाही. हा व्हिसा मिळवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो आणि आरोग्य तपासणी आणि पोलिस व्हेरिफिकेशन करावे लागते. भारतीय युवकांसाठी ही एक चांगली संधी आहे, ज्यामुळे ते न्यूझीलंडमध्ये अनुभव घेऊ शकतात आणि पैसे कमावू शकतात. या व्हिसावर काम करताना अभ्यासही करता येतो.
हा व्हिसा न्यूझीलंडमधील मान्यताप्राप्त कंपनीत नोकरी मिळाल्यानंतर मिळतो. कंपनीकडून जॉब ऑफर लेटर मिळाल्यावर या व्हिसासाठी अर्ज करता येतो. या व्हिसावर फक्त त्या कंपनीतच काम करण्याची परवानगी असते. हा व्हिसा 2 ते 3 वर्षांसाठी असतो आणि नंतर रिन्यू करता येतो. पात्रतेसाठी शिक्षण, अनुभव आणि कंपनीचे ऑफर आवश्यक आहे. भारतीय कामगारांसाठी हा व्हिसा लोकप्रिय आहे कारण यामुळे स्थिर नोकरी मिळते. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन आहे आणि फी भरावी लागते. हा व्हिसा मिळवण्यासाठी कौशल्यपूर्ण नोकरी असणे गरजेचे आहे.
हा व्हिसा जोडीदारासाठी (पती किंवा पत्नी) दिला जातो. जर मुख्य व्यक्तीकडे न्यूझीलंडचा वर्क व्हिसा असेल, तर त्याच्या जोडीदाराला हा व्हिसा मिळू शकतो. याच्या मदतीने जोडीदार न्यूझीलंडमध्ये काम करू शकतो. उदाहरणार्थ, जर पती न्यूझीलंडमध्ये काम करत असेल तर पत्नीला कामाची परवानगी मिळते. हा व्हिसा मुख्य व्हिसाच्या कालावधीनुसार असतो. पात्रतेसाठी लग्नाचे प्रमाणपत्र आणि मुख्य व्हिसाची कॉपी आवश्यक आहे. भारतीय कुटुंबांसाठी हा व्हिसा फायद्याचा आहे कारण कुटुंब एकत्र राहू शकते आणि दोघेही कमावू शकतात. अर्ज प्रक्रिया सोपी आहे.
हा व्हिसा शेती, बागकाम किंवा मौसमी कामांसाठी दिला जातो. विदेशी कामगारांना कमी काळासाठी हायर करण्यासाठी हा व्हिसा उपयुक्त आहे. याचा कालावधी काही महिने ते 2 वर्षांपर्यंत असतो. पात्रतेसाठी मौसमी कामातील रुची आणि कौशल्य आवश्यक आहे. कंपनीचे ऑफर लेटर नसले तरी अर्ज करता येतो. भारतीय कामगारांसाठी शेती क्षेत्रातील संधी मिळतात. या व्हिसावर काम करताना राहण्याची आणि कमाईची व्यवस्था होते. अर्जासाठी आरोग्य आणि चारित्र्य प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. हा व्हिसा तात्पुरता असतो पण अनुभव देतो.
न्यूझीलंडमध्ये अभ्यासासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्टुडंट व्हिसा मिळतो. या व्हिसावर अभ्यासासोबत पार्ट-टाइम नोकरी करण्याची परवानगी असते. फुल-टाइम अभ्यास करताना आठवड्यात 20 तास काम करता येतो आणि सुट्टीत फुल-टाइम. पात्रतेसाठी न्यूझीलंडच्या शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश आवश्यक आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी ही संधी चांगली आहे कारण अभ्यास आणि कमाई दोन्ही करता येतात. अर्जासाठी प्रवेश पत्र, आर्थिक पुरावा आणि आरोग्य तपासणी गरजेची आहे. हा व्हिसा अभ्यास पूर्ण झाल्यावर पोस्ट-स्टडी वर्क व्हिसात बदलता येतो.
हा व्हिसा पर्यटनासाठी असतो पण त्यावर छोटी-मोठी कामे करण्याची परवानगी मिळू शकते. मुख्यतः रोजगारासाठी नाही, पण तात्पुरत्या कामांसाठी वापरता येतो. कालावधी 9 महिने असतो. पात्रतेसाठी पर्यटन उद्देश आणि आर्थिक पुरावा आवश्यक आहे. भारतीयांसाठी हा व्हिसा सुरुवातीला उपयुक्त आहे ज्यामुळे न्यूझीलंड पाहता येतो आणि छोटी नोकरीही करता येते. अर्ज ऑनलाइन आहे आणि फी भरावी लागते. इतर व्हिसा मिळवण्यापूर्वी हा एक पर्याय आहे. मात्र, पूर्ण रोजगारासाठी इतर व्हिसा चांगले.