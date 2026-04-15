आजच्याच दिवशी बुडालेल्या 'टायटॅनिक'मध्ये किती सोनं सापडलेलं? 73 वर्षांनी सापडलेल्या कार्गोत काय मिळालं?

How Much Gold Was Found In Titanic Wreckage: जागतील सर्वात प्रसिद्ध जहाज अपघांतापैकी एक म्हणजे 'टायटॅनिक'चा अपघात. 'कधीही बुडणार नाही' असा दावा करण्यात आलेलं हे जहाज पहिल्याच फेरीत अपघात होऊन बुडालं. 14 एप्रिलच्या रात्री हिमनगाला धडकल्यानंतर आजच्याच दिवशी म्हणजेच 15 एप्रिल रोजी 1912 साली पहाटे उत्तर अटलांटिक महासागरात 'टायटॅनिक' बुडाले. मात्र 'टायटॅनिक'संदर्भात अनेक दावे केले जातात. यामधील एक दावा म्हणजे बुडालेल्या 'टायटॅनिक'मधून मोठ्या प्रमाणात सोनं मिळालं. या दाव्यामध्ये किती तथ्य आहे? नेमकं बुडालेल्या 'टायटॅनिक'मध्ये काय सापडलं? यासंदर्भातील सत्य जाणून घेऊयात...
'टायटॅनिक' जहाज इंग्लंडमधील साउथॅम्प्टन येथून अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहराकडे आपल्या पहिल्याच प्रवासासाठी निघाले होते. 14 एप्रिल 1912 रोजी रात्री 11 वाजून 40 वाजता 'टायटॅनिक' एका महाकाय हिमनगाला धडकले. धडक झाल्यानंतर सुमारे 2 तास 40 मिनिटांनी, म्हणजेच 15 एप्रिलच्या पहाटे 2 वाजून 20 वाजता 'टायटॅनिक' पूर्णपणे समुद्रात बुडालं. या भीषण अपघातात सुमारे 1500 हून अधिक प्रवाशांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला.
बुडालेल्या 'टायटॅनिक'मधून मोठ्या प्रमाणात सोन्याच्या विटा सापडल्याचा दावा केला जातो. मात्र हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. 'टायटॅनिक'च्या कार्गोमध्ये सोन्याचा कोणताही साठा नव्हता. 'टायटॅनिक'चा कार्गो कंटेनर 1985 साली सापडला. त्यामध्ये सोनं सापडलेलं नाही. त्यामध्ये विशेष मैल्यवान अशी एकही गोष्ट सापडलेली नाही. जहाजामध्ये प्रामुख्याने लोकांच्या दैनंदिन वापरातील गोष्टी मोठ्या प्रमाणात सापडल्या. इतिहासकार चार्ल्स हास यांनी 'टायटॅनिक'मध्ये कोणतंही सोनं सापडलेलं नाही असं स्पष्ट केलेलं.
'टायटॅनिक'मध्ये सोन्याचा साठा सापडला नसला तरी प्रवास करणाऱ्यांच्या मालकीचे सोन्याचे दागिने मात्र सापडले. तब्बल 73 वर्षांनी म्हणजेच 1985 साली समुद्राच्या तळाशी बुडालेल्या या जहाजाचा शोध लागला तेव्हा त्यामधून साडेपाच हजारांहून अधिक छोट्या-मोठ्या गोष्टी सापडलd/e. यामध्ये काही प्रवाशांच्या पार्समध्ये सोन्याचे दागिने सापडले. एका पार्समध्ये 300 हून अधिक सोन्याची नाणी सापडली. त्याप्रमाणे डायमंड ज्वेलरी, 65 हजार अमेरिकी डॉलर्सची कॅश, दोन सोन्याची घड्याळं सापडली. ही बॅग लाइफ बोट्समध्ये देण्याचा इरादा असेल असं या बॅगमधील सामना पाहिल्यावर वाटतं. मात्र त्यापूर्वीच ही बॅग पाण्यात बुडाल्याने त्यातील ऐवज तसाच राहिला.
प्रवाशांच्या सोन्याच्या दागिन्यांमध्ये अंगठ्या, ब्रोच, पेंडंट्स आणि पॉकेट वॉचेस म्हणजेच छोटी घड्याळं सापडली. या गोष्टी आजही प्रदर्शनांमध्ये दाखवल्या जातात. तसेच यापैकी काही गोष्टी लाखो डॉलर्सला विकण्यात आल्या आहेत.
'टायटॅनिक'मध्ये एकूण किती सोनं सापडलं हे वजनानुसार सांगता येणार नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे हे सोनं फार छोट्या छोट्या स्वरुपात म्हणजे अंगठ्या, हार, नाणी अशा स्वरुपात सापडल्याने एकत्रित वजन सांगणं शक्य नाही. मात्र एकत्रित विचार केल्यास हे सोनं काही किलोचं असू शकतं. पण हे सोनं कोणत्याही खजिन्याचा भाग नाही तर लोकांच्या वैयक्तिक मालकीचं सोनं होतं. विशेष म्हणजे काही सोन्याच्या गोष्टी आजही समुद्राच्या तळाशी असू शकतात, असं सांगितलं जातं.