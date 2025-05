थरकाप उडवणारा व्हिडीओ! थायलंडमध्ये वाघासोबत सेल्फी काढण जीवावर बेतलंय... पाहा नेमकं काय झालं?

थायलंडमधील फुकेत येथे एका भारतीय पर्यटकावर वाघाने हल्ला केला. येथील प्रसिद्ध टायगर किंग्डममध्ये वाघासोबत सेल्फी घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या माणसावर वाघाने हल्ला केला. आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट केलेल्या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. अशा भागातील प्राण्यांच्या सुरक्षा नियमांवर आणि सुरक्षेवर अनेक लोक प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

25 सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये, एक माणूस वाघासोबत चालताना दिसत आहे. त्यानंतर तो वाघासोबत फोटो काढण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच फ्रेममध्ये, एक प्रशिक्षक वाघाला बसवण्यासाठी काठीचा वापर करताना दिसत आहे. पण वाघ आक्रमक होतो आणि त्या माणसावर हल्ला करतो आणि ओरड ऐकू येते.

Apparently an Indian man attacked by a tiger in Thailand.

TRENDING NOW news

This is one of those paces where they keep tigers like pets and people can take selfies, feed them etc etc.#Indians #tigers #thailand #AnimalAbuse pic.twitter.com/7Scx5eOSB4

— Sidharth Shukla (@sidhshuk) May 29, 2025