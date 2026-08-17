/13 लाख फॉलोअर्स असणाऱ्या प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरची हत्या; रस्त्यात गोळ्या घालून केलं ठार; कोण आहे आयेशा?

पाकिस्तानात 28 वर्षीय प्रसिद्ध टिकटॉक स्टार आयशा शम्सूची (आयशा गिलामाना) हत्या करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. पाकिस्तानमधील टॅक्सिला येथील जीटी रोडवर ही हत्या करण्यात आली. तिचे टिकटॉकला तब्बल 1.30 मिलिअन फॉलोअर्स होते. भररस्त्यात गोळ्या घालून तिला ठार कऱण्यात आलं. दुचाकीवरुन आलेल्या हल्लेखोरांनी आयशाच्या धावत्या कारवर गोळीबार केला. गोळीबारात तिचा जागीच मृत्यू झाला. तसंच तिची 15 वर्षांची धाकटी बहीण गंभीर जखमी झाली. पोलिसांना मात्र अद्याप या हत्येप्रकरणी कोणताही पुरावा सापडलेला नसून, आरोपी फरार आहेत.
ही दुर्दैवी घटना टॅक्सिला येथील गजबजलेल्या जी.टी. रोडवर, ॲटॉक पेट्रोल पंपाजवळ सायंकाळी 5 च्या सुमारास घडली. आयशा शम्सू ही तिची 15 वर्षांची बहीण आसामिया आणि धाकटा भाऊ नेमतुल्ला यांच्यासह तिच्या होंडा कारमधून प्रवास करत होती. आयशा गाडी चालवत असतानाच, मोटारसायकलवरून आलेल्या दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी अचानक तिच्या कारच्या उजव्या बाजूला येऊन गाडी थांबवली. यावेळी मोटारसायकलवर मागे बसलेल्या हल्लेखोराने थेट आयशाच्या मानेचा वेध घेत गोळीबार केला.
गोळी लागताच आयेशाचे कारवरील नियंत्रण सुटले. नियंत्रण सुटल्यानंतर कार रस्त्यावरून वेगाने जाणाऱ्या एका मोठ्या डंपर ट्रकवर जाऊन आदळली. या भीषण धडकेत आयेशाची कार पूर्णपणे चक्काचूर झाली आणि कारमध्ये तिच्यासोबत असलेली 15 वर्षांची बहीण आसामिया गंभीर जखमी झाली. तिचा भाऊ नेमतुल्ला मात्र सुदैवाने बचावला. यानंतर तिथे लोकांची गर्दी झाली होती. लोकांच्या मदतीने जखमी बहिणीला उपचारासाठी इस्लामाबादमधील 'पिम्स' (PIMS) रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे तिची प्रकृती अजूनही चिंताजनक आहे.
टॅक्सिला पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये (FIR) आयेशाचे वडील फजल साहिबजादा यांनी सांगितले की, शुक्रवारी संध्याकाळी ते घरी असताना आयेशाला काशिफ (उर्फ काशी) नावाच्या व्यक्तीचा फोन आला. काशिफने तिला तातडीने घराबाहेर येण्यास सांगितले. फोन आल्यानंतर काही वेळातच आयेशा तिची बहीण आणि भावासोबत कार घेऊन बाहेर पडली. या जीवघेण्या कटात आणि हत्येमध्ये काशिफचा मुख्य सहभाग असू शकतो, असा आरोप तिच्या वडिलांनी केला आहे.
मृत तरुणीच्या वडिलांनी पोलिसांना सांगितले की, त्यांची मुलगी आयशा गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून टिकटॉकवर (TikTok) व्हिडिओ बनवत होती आणि तिचे 13 लाख फॉलोअर्स होते. आयशाचे कौसर आणि जावेद (उर्फ शाहीन) या दोन व्यक्तींशी मोठे आर्थिक व्यवहार होते. तिचे पैसे परत न करता, जेव्हा जेव्हा ती पैशांची मागणी करायची, तेव्हा तिला जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात होत्या. यासंदर्भात आयशाने यापूर्वी इस्लामाबाद पोलिसांकडे तक्रारही केली होती. याच आर्थिक वादामुळे त्या व्यक्तींनीच आपल्या मुलीचा जीव घेतला, असा तिच्या वडिलांचा आरोप आहे.
वडिलांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. मात्र, घटनेला बराच काळ उलटूनही पोलिसांच्या हाती कोणताही ठोस पुरावा लागलेला नाही. पोलीस परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत, परंतु मुख्य संशयित काशिफ, कौसर आणि जावेद हे अद्याप फरार आहेत.