अमेरिकेच्या 'टाईम्स स्क्वेअर'मध्ये संत सिंग चटवाल यांच्याकडून 'लंगर'चं आयोजन; हजारोंच्या समुदायासाठी अन्नदान करणारी ही व्यक्ती कोण?

Sant Singh Chatwal Organizes langar at Times Square: परदेशात जाऊन आतापर्यंत अनेक भारतीयांनी या देशाची संस्कृती आणि शिकवण सातासमुद्रापार पोहोचवली आहे. अशाच भारतीयांमध्ये येणारं आणि प्रसिद्धीझोतात असणारं एक यशस्वी नाव म्हणजे भारतीय- अमेरिकी व्यावसायिक संत सिंग चटवाल. ‘लेट्स शेयर अ मील’च्या ओंकार सिंह आणि त्यांच्या शेकडो स्वयंसेवकांच्या मदतीनं संत सिंग यांनी 15 नोव्हेंबर रोजी न्यूयॉर्कच्या विश्वविख्यात आणि अतीव महत्त्वाच्या अशा टाईम्स स्क्वेअर या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या ठिकाणी हजारोंच्या समुदायाला अन्नदान केलं. अर्थात त्यांनी इथं 'लंगर'चं आयोजन केलं होतं.
गुरू नानक देवजी यांच्या शिकवणीला सातासमुद्रापार नेत संत सिंग यांनी हे उल्लेखनीय काम केलं. ज्यामाध्यमातून 'वंड छकना' म्हणजेच तुमच्याकडे जे काही आहे, ते इतरांसमवेत वाटून त्याचा उपभोग घेण्याची गुरु नानक यांची शिकवण त्यांनी जगापर्यंत पोहोचवली. शीख समुदायात लंगर किंवा अन्नदानाची ही परंपरा अतिशय महत्त्वाची मानली जात असून, इथं कोणत्याही धर्म, पंथाच्या धर्तीवर भेदभाव न होता प्रत्येक व्यक्तीला कोणत्याही खर्चाशिवाय अन्न दिलं जातं. अन्नदानाचा संदेशच ही शिकवण देऊन जाते.
संत सिंग चटवाल यांच्या या कृतीतून समता, एकता आणि करुणेचा संदेश संपूर्ण जगभर गेला. जगभरातील नागरिकांनी प्रेमानं एकजुटीनं वावरत याच भावनेनं सेवा आणि दातृत्त्वाचं महत्त्वं समजण्यास मोलाचं योगदान देण्यात आलं. यासाठी अनेक कुटुंबांचं योगदानही स्वागतार्ह असल्याचं पाहायला मिळालं. शनिवारी पार पडललेल्या या भव्य लंगरची जगभरात चर्चा पाहायला मिळाली.
संत सिंग चटवाल लोकप्रिय भारतीय उद्योजक असून, एक हॉटेल व्यावसायिक आहेत. भारत सरकारकडून त्यांना पद्म भूषणनंही गौरवण्यात आलं आहे. 'Hampshire Hotels & Resorts' चे संस्थापक असणाऱ्या संत सिंग यांनी 'Bombay Palace' या रेस्तराँ चेनची स्थापना केली होती. जगभरात त्यांची ओळख एक प्रभावी व्यक्तीमत्त्वं म्हणून असून, ते बिल क्लिंटन फाउंडेशनमध्ये विश्वस्त म्हणूनही कार्यरत असल्याचं म्हटलं जातं.
#WATCH | New York: Padma Bhushan Indian-American businessman Sant Singh Chatwal, along with Onkar Singh, Coordinator 'Let’s Share a Meal' and hundreds of volunteers, distributed thousands of meals 'Langar' (Free Food) at Times Square on November 15, celebrating the teachings of… pic.twitter.com/nO7tVkQy3Q
— ANI (@ANI) November 16, 2025
दरम्यान, नुकतीच 5 नोव्हेंबर रोजी 'गुरु नानक देव जयंती (गुरपुरब)' जगभरात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आली. गुरू नानक हे शीख धर्माचे संस्थापक असून, शिखांच्या 10 गुरुंपैकी ते प्रथम गुरू म्हणून पुजनीय आहेत. त्यांच्या जयंतीनिमित्त भारतात आणि भारताबाहेरही किर्तन, मिरवणूक आणि अनेक सेवापर उपक्रमांचं आयोजन केलं जातं ज्यामाध्यमातून समानता, विनम्रता आणि ईश्वरभक्तिचा संदेश दिला जातो.