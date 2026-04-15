शून्यातून ₹27 लाख कोटींची झेप घेणाऱ्या कंपनीचा 134 वा वाढदिवस! संस्थापकाचं नाव तुम्हीही ऐकलंय

Today In History: तुम्ही आतापर्यंत अनेक कंपन्यांची यशोगाथा ऐकली, वाचली किंवा पाहिली असेल मात्र मागील 134 वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या एका कंपनीने बल्बपासून सुरुवात करुन आज जागतिक स्तरावर साम्राज्य निर्माण करण्यापर्यंत मजल मारली आहे. या कंपनीचा आज स्थापना दिवस आहे. विशेष म्हणजे आपल्यापैकी प्रत्येकाने या कंपनीच्या संस्थापकाचं नाव कधी ना कधी ऐकलं आहे. ही कंपनी कोणी ती कशी सुरु झाली हे आज आपण कंपनीच्या स्थापना दिनानिमित्त जाणून घेणार आहोत.
1990 ते 2000 सालादरम्यान जन्मलेल्या आणि महाराष्ट्र शिक्षण बोर्डाच्या शाळांमध्ये शिकलेल्या प्रत्येकाला बालभारतीच्या पुस्तकातील थॉमस अल्वा एडिसनसंदर्भातील धडा आजही लक्षात असेल. याच थॉमस अल्वा एडिसनची एडिनस जनरल इलेक्ट्रीक कंपनी आणि थॉमस-हुस्टन इलेक्ट्रीक कंपन्यांचं विलीनीकरण करुन आजच्याच दिवशी 1892 मध्ये 'जनरल इलेट्रॉनिक्स' कंपनीची स्थापना झाली. जे. पी. मॉर्गनसारख्या बड्या अर्थविषयक कंपनीने या विलिनिकरणामध्ये मोठी मोलाची भूमिका बजावली. इलेक्ट्रिक क्षेत्रामध्ये त्या काळात अमेरिकेत सुरु असलेलं विद्युत क्षेत्रातील पेटंट युद्ध संपवण्याच्या उद्देशाने या दोन्ही कंपन्या एकत्र आल्या. न्यूयॉर्कमधून सुरु झालेल्या कंपनीचं मुख्य कार्यालय नंतर बोस्टनला हलवण्यात आलं असून आजही इथून ही कंपनी काम करतो.
एडिसन यांनी बल्बचा शोध लावून सुरू झालेल्या कंपनीने पुढे विद्युत उत्पादन, दिवे, जनरेटर्स इत्यादी क्षेत्रात क्रांती घडवली. 'जनरल इलेट्रॉनिक्स' सध्या 'जीई अरोस्पेस' कंपनीच्या माध्यमातून विमान इंजिन आणि एव्हिएशन तंत्रज्ञान निर्मिती क्षेत्रात कार्यरत आहे. यापूर्वी ही कंपनी अनेक कंपन्यांचा समूह म्हणून कार्यरत होती. मात्र 2010 नंतरच्या पुनर्रचनेनंतर कंपनीने हवाई क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा निर्णय घेतला. मागील 16 वर्षांपासून याच कंपनीच्या जीई हेल्थकेअर, जीई व्हेर्नोव्हा यासारख्या वेगवेगळ्या उप-कंपन्याही कार्यरत आहेत. जगातील एव्हिएशन क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपन्यांपैकी एक म्हणून आज 'जीई अरोस्पेस'कडे पाहिलं जातं.
'जनरल इलेट्रॉनिक्स' या कंपनीमध्ये एकूण सव्वा लाखांहून अधिक कर्मचारी काम करतात. यापैकी 57 हजारांच्या आसपास कर्मचारी 'जीई एरोस्पेस' कंपनीमध्ये काम करतात. सध्या ही कंपनी एव्हिएशन सेवा, डिफेन्स आणि संबंधित तंत्रज्ञान पुरवण्याचं काम करते. बोइंग, एअरबस सारख्या विमान कंपन्या 'जीई अरोस्पेस'च्या क्लायंट्स आहेत. या कंपन्यांना 'जीई अरोस्पेस' इंजिन पुरवते.
'जनरल इलेट्रॉनिक्स' कंपनीची आजची किंमत 325 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स ते 330 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सदरम्यान आहे. भारतीय चलनानुसार या कंपनीची किंमत 27 लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. जगातील सर्वात महागड्या कंपन्यांच्या यादीत ही कंपनी 40 व्या स्थानी आहे. 2025 मध्ये कंपनीच्या नफ्यामध्ये 18 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.