  1,38,866 जणांचा मृत्यू, 1 कोटी लोक बेघर अन्... आजच 250 किमी वेगाने धडकलेलं ते डेंजर वादळ

1,38,866 जणांचा मृत्यू, 1 कोटी लोक बेघर अन्... आजच 250 किमी वेगाने धडकलेलं 'ते' डेंजर वादळ

Today In History Super Cyclone: अचानक आलेल्या या वादळामुळे अनेकांना सावरण्यासही वेळ मिळाला नाही. वादळ एवढं भयानक होतं की यात एक कोटींहून अधिक लोक बेघर झाले.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 29, 2026, 03:04 PM IST
1,38,866 जणांचा मृत्यू, 1 कोटी लोक बेघर अन्... आजच 250 किमी वेगाने धडकलेलं 'ते' डेंजर वादळ
जगातील चौथं सर्वात मोठं वादळ (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य एआयवरुन साभार)

Today In History Super Cyclone: महाराष्ट्रामध्ये सध्या ऊन-पावसाचा खेळ चालू आहे. काही ठिकाणी अवकाळी पावसाने शेतीचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. तर दुसरीकडे तापमान 45 अंशांहून अधिक झालं आहे. राज्यातील हवामानाची स्थिती अनाकलनीय असली तरी थोडं इतिहासात डोकावून पाहिलं तर एप्रिल आणि मे महिन्याच्या सुरुवातील भारतीय उपखंडामध्ये वातावरणाची स्थिती अशीच काहीशी होते. अनेकदा समुद्रातील पाणी तापल्याने समुद्रावरुन वाहणारे वारे आणि इतर अनेक घटकांमुळे चक्रीवादळ सदृष्य परिस्थितीही निर्माण होते. असेच एक वादळ आजच्याच दिवशी म्हणजेच 29 एप्रिल रोजी भारताच्या शेजारच्या देशाला धडकलं होतं. या वादळाचा वेग एवढा प्रचंड होता की त्यामुळे 1 लाख 38 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झालेला. या वादळासंदर्भातील रंजक माहिती आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत

सुपर सायक्लॉन

29 एप्रिल 1991 रोजी बांगलादेशमधील चितगाव आणि आजूबाजूच्या परिसराला एका अत्यंत शक्तिशाली वादळाचा तडाखा बसला. तांत्रिक भाषेत सांगायचं झालं तर हे वादळ 'सुपर सायक्लॉन' प्रकारातील होतं. या वादळामुळे वाहत असलेले वारे आणि नद्यांनी पातळी ओलांडल्याने सुमारे 1 लाख 38 हजारांहून अधिक जणांनी प्राण गमावले. अधिकृत आकडेवारीनुसार मयत लोकांनी नेमकी संख्या 1 लाख 38 लाख 866 इतकी होती. 

233 ते 250 किलोमीटर प्रती तास वेगाने वारे

हे वादळ एवढं भीषण होतं की त्यावेळी 233 ते 250 किलोमीटर प्रती तास वेगाने वारे वाहत होते. या वादळामुळे समुद्र किनाऱ्यावजळ सुमारे 6 मीटर उंचीच्या म्हणजेच 20 फुटांचा लाटा उठल्या होत्या. बंगालच्या उपसागरातील उथळ समुद्र आणि नद्यांच्या पसरट क्षेत्रामुळे हा वादळादरम्यान समुद्राचं पाणी फार आतपर्यंत शिरलं. या वादळाचा सर्वाधिक फटका चितगाव, मोहेशखाली, बांशखाली, कॉक्स बझार, कुटुबदिया या भागांना पडला. कुटुबदिया या एकाच बेटावर 20 हजारांहून अधिक लोक मरण पावले.  एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक मृत्यू का पावले? असा प्रश्न पडणं सहाजिक आहे. या मागेही येथील भौगोलिक रचना कारणीभूत होती असं नंतर समोर आलं. 

1 कोटी लोक बेघर

या वादळामुळे 1 कोटी लोक बेघर झाले. पडलेली घरं, दगावलेली जनावरे, वाहून गेलेल्या मासेमारीच्या नौका असे चित्र या भीषण वादळानंतर दिसत होतं. 1.5 ते 1.7 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकं नुकसान या वादळामुळे झालं होतं. या वादळानंतर अमेरिकेबरोबरच भारत आणि इतर देशांनी राबवलेल्या मदतकार्याला ऑपरेशन सी एंजल असं नाव देण्यात आलं. 

का इतके जास्त मृत्यू झाले?

बांगलादेशातील अनेक भाग समुद्रसपाटीपासून फारच कमी उंचीवर आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून दोन दशकंही पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळेच अनेक गरीब लोक नारळाच्या झाडांवर किंवा छोट्या घरांमध्ये राहायचे. 1970 च्या चक्रीवादळानंतर काही प्रमाणात बेघरांसाठी आश्रयस्थाने बांधण्यात आली होती. मात्र 1991 चं वादळ एवढं जोरदार होतं की कोणत्याही उपाययोजना करता आल्या नाहीत. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

