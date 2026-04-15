Costliest Painting Most Expensive Artwork Ever Sold: जगातील सर्वात महागडं चित्र कोणी विकत घेतलं आहे? या चित्रामध्ये नक्की आहे का? जाणून घ्या सविस्तर माहिती...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 15, 2026, 03:18 PM IST
अबब... ₹37000000000 चं जगातील सर्वात महाग चित्र! येशूचं पेंटिंग ख्रिश्चन नव्हे तर 'या' इस्लामिक देशात
हे चित्र सध्या कोणाकडे आहे?

Leonardo Da Vinci Most Expensive Artwork : इटलीमधील जगप्रसिद्ध चित्रकार लिओनार्दो दा विंची यांचा आज वाढदिवस आहे. 1452 साली आजच्या दिवशी म्हणजेच 15 एप्रिल रोजी लिओनार्दो दा विंची यांचा फ्लोरेन्सजवळच्या व्हिची गावात झाला. हा दिवस जगभरामध्ये जागतिक कला दिन म्हणून साजरा केला जातो. खरं तर लिओनार्दो दा विंची हे चित्रकार असण्यासोबतच कलाकार, वैज्ञानिक, संशोधक, संगीतकार होते. 'मोनालिसा' या चित्रकृतीमुळे जगप्रसिद्ध झालेल्या लिओनार्दो दा विंची यांचं सर्वात महागडं चित्र मात्र 'मोनालिसा'चं नाहीये, असं सांगितल्यास तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल पण हे खरं आहे. तर या श्रेष्ठ चित्रकाराने काढलेलं सर्वात महागडं चित्र हे मानवी इतिहासातील सर्वात महागडी कलाकृती म्हणून ओळखलं जातं. त्याबद्दलच आज लिओनार्दो दा विंची यांच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊयात...

लिओनार्दो दा विंची यांचे सर्वात महागडे चित्र कोणते?

लिओनार्दो दा विंची यांचे सर्वात महागडे चित्र सॅल्व्हेटर मुंदी (Salvator Mundi) नावाने ओळखलं जातं. सॅल्व्हेटर मुंदी या शब्दांचा अर्थ 'जगाचा तारणहार' असा होतो. लिओनार्दो दा विंची यांच्या या सर्वात महागड्या चित्रात येशू ख्रिस्त दिसतात. चित्रामध्ये येशू ख्रिस्त निळ्या वस्त्रात, एका हाताने आशीर्वाद देताना आणि दुसऱ्या हातात क्रिस्टल ग्लोब (जगाचे प्रतीक) धरलेला. पार्श्वभूमी गडद, चेहरा शांत आणि रहस्यमयी आहे. 

हे चित्र कितीला विकलं गेलं?

हे चित्र तब्बल 450.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर्सला विकलं गेलं. 2017 साली 15 नोव्हेंबर रोजी हे चित्र विकण्यात आलं त्यावेळी भारतीय चलनानुसार त्याची किंमत 3700 कोटी रुपये इतकी होती. न्यूयॉर्कमधील क्रिस्टीजच्या माध्यमातून हा लिलाव करण्यात आला. हे जगातील कोणत्याही कलाकृतींपैकी लिलावात विकले गेलेले सर्वाधिक किंमतचे चित्र आहे. आजही हा विक्रम कोणाला मोडता आलेला नाही. 

हे चित्र विकत घेणारा व्यक्ती कोण?

आता एवढी रक्कम देऊन हे चित्र कोणी विकत घेतलं असा प्रश्न पडला असेल तर त्याचं उत्तर आहे, इस्लामिक देश असलेल्या सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान! प्रिन्स बद्र बिन अब्दुल्लाह यांनी सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्यावतीने हे चित्र खरेदी केलं. सध्या येशूचं हे चित्र सौदी अरेबियामध्ये असून ते सार्वजनिकरित्या प्रदर्शनात ठेवण्यात आलेलं नाही. विशेष म्हणझे ख्रिश्चन देवाचं हे चित्र मुस्लिम देशातील राज्याकडे आहे.

1500 वर्षांपूर्वीचं चित्र

लिओनार्दो दा विंची यांनी रेखाटलेलं हे चित्र इसवी सन 1500 वर्षांपूर्वीचं आहे. या चित्राचा आकार 65.7 X 45.7 सेंटीमीटर इतका आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

