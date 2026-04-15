नाटक सुरु असतानाच अभिनेत्याने राष्ट्राध्यक्षांच्या डोक्यात गोळी झाडली अन्... हादरवणारा रक्तरंजित घटनाक्रम

Today In History: अमेरिकेचे 16 वे राष्ट्राध्यक्ष तसेच पहिले अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांचा आजच्याच दिवशी म्हणजेच 15 एप्रिल 1865 रोजी मृत्यू झाला. त्यांची एका अभिनेत्याने डोक्यात गोळी झाडून हत्या केली. हा सारा थरारक घटनाक्रम आजही अमेरिकेतील रक्तरंजित राजकारणामधील सर्वात धक्कादायक प्रकार म्हणून ओळखला जातो. लिंकन यांच्यावर आदल्या रात्री म्हणजेच 14 एप्रिलच्या रात्री सव्वा दहाच्या सुमारास गोळीबार करण्यात आला आणि 15 तारखेला सकाळी 7.22 मिनिटांनी लिंकन यांनी जगाचा निरोप घेतला.
14 एप्रिल रोजी लिंकन हे पत्नी मेरी टॉड लिंकन, मेजर हेनरी रॅथबोन आणि क्लारा हॅरिस यांच्यासोबत वॉशिंग्टन डी.सी. येथील फोर्ड्स थिएटरमध्ये 'अवर अमेरिकन कझिन' नावाचं नाटक पाहत होते. त्यावेळी जॉन विल्क्स बूथ नावाचा अभिनेता थिएटरच्या प्रेसिडेन्शियल बॉक्समध्ये शिरला. नाटकात एक विनोदी प्रसंग सुरु असताना सर्व प्रेक्षक जोरजोरात हसत होते तेव्हाच जॉनने लिंकन यांच्या डोक्याच्या मागील भागावर 44 कॅलिबरची ड्रीरिंगर पिस्तुल ठेवून गोळी झाडली. ही गोळी थेट लिंकन यांच्या डोक्यात घुसली आणि ते बेशुद्ध पडले. त्यानंतर जॉनने लिंकन यांचे सहकारी रॅथबोनवर चाकूने हल्ला केला. पुढे त्याने स्टेजजवळच्या बाल्कनीमधून स्टेजवर उडी मारुन पळ काढला.
लिंकन यांना थिएटरच्या समोरील पीटरसन हाऊस या बोर्डिंग हाऊसमध्ये नेण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी रात्रभर लिंकन यांना वाचवण्याचे प्रयत्न केले, पण जखम घातक होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी लिंकन यांनी प्राण सोडला.
अमेरिकन गृहयुद्ध संपत आले होते. 9 एप्रिल 1865 रोजी जनरल रॉबर्ट ई. ली यांनी सरेंडर केले होते. लिंकन यांची हत्या करणारा जॉन हा कॉन्फेडरेट म्हणजेच दक्षिणी राज्यांचा समर्थक होता. लिंकन यांच्या गुलामगिरीविरोधी धोरणामुळे आणि युद्धातील विजयामुळे जॉन त्यांच्यावर रागावला होता. त्यातूनच त्याने हा हल्ला केला. जॉनने लिंकन यांच्यासोबतच उपराष्ट्राध्यक्ष अँड्र्यू जॉन्सन आणि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल्यम सिवर्ड यांनाही मारण्याचा प्रयत्न केलेला. पण सुदैवाने ते वाचले.
राष्ट्राध्यक्षांची हत्या करुन जॉन तब्बल 12 दिवस फरार होता. 26 एप्रिल 1865 रोजी व्हर्जिनियात सैनिकांनी त्याला घेरले आणि तो गोळीबारात मारला गेला. लिंकन यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी आठ जणांना अटक झाली. त्यापैकी चौघांना फाशी देण्यात आली.