  • नाटक सुरु असतानाच अभिनेत्याने राष्ट्राध्यक्षांच्या डोक्यात गोळी झाडली अन्... हादरवणारा रक्तरंजित घटनाक्रम

Today In History: आजच्याच दिवशी एका बड्या नेत्याने जगाचा निरोप घेतला. नाटक पाहत असताना अचानक एका अभिनेत्याने केलेल्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या या नेत्याने उपचारादरम्यान प्राण सोडले. नेमकं घडलेलं काय पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 15, 2026, 08:38 AM IST
कोणाला काही समजण्याआधीच हल्ला (फोटो रॉयटर्सवरुन साभार)

Today In History: अमेरिकेचे 16 वे राष्ट्राध्यक्ष तसेच पहिले अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांचा आजच्याच दिवशी म्हणजेच 15 एप्रिल 1865 रोजी मृत्यू झाला. त्यांची एका अभिनेत्याने डोक्यात गोळी झाडून हत्या केली. हा सारा थरारक घटनाक्रम आजही अमेरिकेतील रक्तरंजित राजकारणामधील सर्वात धक्कादायक प्रकार म्हणून ओळखला जातो. लिंकन यांच्यावर आदल्या रात्री म्हणजेच 14 एप्रिलच्या रात्री सव्वा दहाच्या सुमारास गोळीबार करण्यात आला आणि 15 तारखेला सकाळी 7.22 मिनिटांनी लिंकन यांनी जगाचा निरोप घेतला. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमका हल्ला झाला कसा?

14 एप्रिल रोजी लिंकन हे पत्नी मेरी टॉड लिंकन, मेजर हेनरी रॅथबोन आणि क्लारा हॅरिस यांच्यासोबत वॉशिंग्टन डी.सी. येथील फोर्ड्स थिएटरमध्ये 'अवर अमेरिकन कझिन' नावाचं नाटक पाहत होते. त्यावेळी जॉन विल्क्स बूथ नावाचा अभिनेता थिएटरच्या प्रेसिडेन्शियल बॉक्समध्ये शिरला. नाटकात एक विनोदी प्रसंग सुरु असताना सर्व प्रेक्षक जोरजोरात हसत होते तेव्हाच जॉनने लिंकन यांच्या डोक्याच्या मागील भागावर 44 कॅलिबरची ड्रीरिंगर पिस्तुल ठेवून गोळी झाडली. ही गोळी थेट लिंकन यांच्या डोक्यात घुसली आणि ते बेशुद्ध पडले. त्यानंतर जॉनने लिंकन यांचे सहकारी रॅथबोनवर चाकूने हल्ला केला. पुढे त्याने स्टेजजवळच्या बाल्कनीमधून स्टेजवर उडी मारुन पळ काढला. 

रात्रभर डॉक्टरांचे प्रयत्न पण...

लिंकन यांना थिएटरच्या समोरील पीटरसन हाऊस या बोर्डिंग हाऊसमध्ये नेण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी रात्रभर लिंकन यांना वाचवण्याचे प्रयत्न केले, पण जखम घातक होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी लिंकन यांनी प्राण सोडला. 

हल्ल्याचं कारण काय?

अमेरिकन गृहयुद्ध संपत आले होते. 9 एप्रिल 1865 रोजी जनरल रॉबर्ट ई. ली यांनी सरेंडर केले होते. लिंकन यांची हत्या करणारा जॉन हा कॉन्फेडरेट म्हणजेच दक्षिणी राज्यांचा समर्थक होता. लिंकन यांच्या गुलामगिरीविरोधी धोरणामुळे आणि युद्धातील विजयामुळे जॉन त्यांच्यावर रागावला होता. त्यातूनच त्याने हा हल्ला केला. जॉनने लिंकन यांच्यासोबतच उपराष्ट्राध्यक्ष अँड्र्यू जॉन्सन आणि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल्यम सिवर्ड यांनाही मारण्याचा प्रयत्न केलेला. पण सुदैवाने ते वाचले. 

आरोपीचं काय झालं?

राष्ट्राध्यक्षांची हत्या करुन जॉन तब्बल 12 दिवस फरार होता. 26 एप्रिल 1865 रोजी व्हर्जिनियात सैनिकांनी त्याला घेरले आणि तो गोळीबारात मारला गेला. लिंकन यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी आठ जणांना अटक झाली. त्यापैकी चौघांना फाशी देण्यात आली.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

