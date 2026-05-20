/जगातील टॉप 10 वर्दळीची एअरपोर्ट्स, 2025 मध्ये कोट्यवधी प्रवाशांची विक्रमी गर्दी; भारताचा नंबर कुठे?

Top 10 Busiest Airports: जागतिक हवाई प्रवासाने 2025 मध्ये नवा उच्चांक गाठला आहे. पर्यटन, व्यवसाय, शिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी वाढल्यामुळे जगातील प्रमुख विमानतळांवर प्रवाशांची मोठी वाढ दिसून आली. Airports Council International (ACI) आणि आंतरराष्ट्रीय एव्हिएशन अहवालांनुसार 2025 मधील सर्वाधिक व्यस्त विमानतळांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत अमेरिकेचा दबदबा कायम असताना आशिया आणि मध्यपूर्वेतील विमानतळांनीही मोठी झेप घेतली आहे.
2025 प्रवासी संख्या: 10.63 कोटी
2024 प्रवासी संख्या: 10.80 कोटी
तुलना: सुमारे 1.6% घट
अटलांटा विमानतळाने पुन्हा एकदा जगातील सर्वाधिक व्यस्त विमानतळाचा किताब कायम ठेवला. अमेरिकेतील देशांतर्गत उड्डाणांचे हे मोठे केंद्र मानले जाते. Delta Air Lines चे प्रमुख हब असल्यामुळे येथे सतत मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी वाहतूक असते.
2025 प्रवासी संख्या: 9.52 कोटी
2024 प्रवासी संख्या: 9.23 कोटी
तुलना: सुमारे 3.1% वाढ
दुबई विमानतळाने मध्यपूर्वेतील सर्वात मोठे ट्रान्झिट हब म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेला जोडणारा हा प्रमुख दुवा मानला जातो. Emirates Airlines मुळे येथे आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची मोठी वर्दळ असते.
2025 प्रवासी संख्या: 9.16 कोटी
2024 प्रवासी संख्या: 8.59 कोटी
तुलना: सुमारे 6.7% वाढ
टोकियो हनेडा विमानतळाने मोठी झेप घेत तिसरे स्थान मिळवले. वेळेचे काटेकोर पालन, स्वच्छता आणि उच्च दर्जाच्या सुविधा यामुळे हे विमानतळ जगभर प्रसिद्ध आहे.
2025 प्रवासी संख्या: 8.56 कोटी
2024 प्रवासी संख्या: 8.78 कोटी
तुलना: सुमारे 2.5% घट
अमेरिकेच्या दक्षिण भागातील हे महत्त्वाचे विमानतळ American Airlines चे मोठे हब आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही उड्डाणांसाठी याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.
2025 प्रवासी संख्या: 8.49 कोटी
2024 प्रवासी संख्या: अंदाजे 7.67 कोटी
तुलना: सुमारे 10.7% वाढ
|क्रमांक
|विमानतळ
|देश
|प्रवासी संख्या
|1
|हार्ट्सफिल्ड-जॅक्सन अटलांटा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
|अमेरिका
|10.63 कोटी
|2
|दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
|यूएई
|9.51 कोटी
|3
|टोकियो हानेडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
|जपान
|9.16 कोटी
|4
|डॅलस/फोर्ट वर्थ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
|अमेरिका
|8.56 कोटी
|5
|शांघाय पुडोंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
|चीन
|8.49 कोटी
|6
|शिकागो ओ'हारे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
|अमेरिका
|8.48 कोटी
|7
|लंडन हीथ्रो विमानतळ
|युनायटेड किंगडम
|8.44 कोटी
|8
|इस्तंबूल विमानतळ
|तुर्की
|8.44 कोटी
|9
|ग्वांगझो बाययुन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
|चीन
|8.35 कोटी
|10
|डेन्व्हर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
|अमेरिका
|8.24 कोटी
चीनमधील सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवेशद्वारांपैकी एक असलेल्या शांघाय पुदोंग विमानतळाने 2025 मध्ये वेगाने वाढ नोंदवली. चीनमधील पर्यटन आणि व्यावसायिक प्रवास पुन्हा वाढल्याचा फायदा या विमानतळाला झाला.
2025 प्रवासी संख्या: 8.48 कोटी
2024 प्रवासी संख्या: अंदाजे 8.00 कोटी
तुलना: सुमारे 6% वाढ
शिकागो ओ’हेअर हे उत्तर अमेरिकेतील महत्त्वाचे विमान वाहतूक केंद्र मानले जाते. विमानांच्या हालचालींच्या बाबतीतही हे विमानतळ जगात अग्रस्थानी आहे.
2025 प्रवासी संख्या: 8.44 कोटी
2024 प्रवासी संख्या: 8.39 कोटी
तुलना: सुमारे 0.7% वाढ
लंडन हीथ्रो हे युरोपमधील सर्वाधिक व्यस्त विमानतळ मानले जाते. जगातील अनेक देशांना जोडणारे हे प्रमुख आंतरराष्ट्रीय केंद्र आहे.
2025 प्रवासी संख्या: 8.44 कोटी
2024 प्रवासी संख्या: अंदाजे 8.00 कोटी
तुलना: सुमारे 5.5% वाढ
युरोप आणि आशियाच्या मध्यभागी असलेले इस्तंबूल विमानतळ जलद गतीने विकसित होत आहे. Turkish Airlines मुळे या विमानतळाचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.
2025 प्रवासी संख्या: 8.35 कोटी
2024 प्रवासी संख्या: अंदाजे 7.63 कोटी
तुलना: सुमारे 9.5% वाढ
चीनमधील ग्वांगझोउ विमानतळानेही 2025 मध्ये मोठी वाढ नोंदवली. व्यावसायिक प्रवास आणि निर्यात उद्योगामुळे या विमानतळावरील वाहतूक वाढली आहे.
2025 प्रवासी संख्या: 8.24 कोटी
2024 प्रवासी संख्या: 8.23 कोटी
तुलना: सुमारे 0.1% वाढ
डेन्वर विमानतळ अमेरिकेतील मोठ्या देशांतर्गत नेटवर्कमुळे सतत व्यस्त राहते. आधुनिक सुविधा आणि विस्तार प्रकल्पांमुळे या विमानतळाची क्षमता सातत्याने वाढत आहे.
2025 मध्ये जागतिक प्रवासी संख्या जवळपास 9.8 अब्जांपर्यंत पोहोचल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वाधिक प्रवासी असलेल्या विमानतळांच्या यादीत भारताचा क्रमांक नाही येत. दिल्ली विमानतळ साधारणपणे जगात 10–20 च्या दरम्यान येतो तरमुंबई विमानतळ त्यानंतर टॉप 20–30च्या यादीत येते. कोविडनंतर हवाई प्रवास क्षेत्राने पूर्ण पुनरागमन केले असून आशिया-पॅसिफिक भागात सर्वाधिक वेगाने वाढ होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. जगातील सर्वाधिक वर्दळीची विमानतळे ही केवळ प्रवासासाठी नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेची प्रमुख केंद्रे बनली आहेत. वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे या विमानतळांची भूमिका अधिक महत्त्वाची होतेय. आधुनिक सुविधा आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ही विमानतळे भविष्यात अधिक कार्यक्षम आणि प्रवासी-अनुकूल होण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहेत.