बांगलादेशकडे सर्वात जास्त सैनिक,आकडा पाहून चकित व्हाल; सर्वात मोठे सैन्य असलेले जगातील TOP 10 देश; यादीत भारत आणि पाकिस्तान आहेत का?

World Largest Top 10 Armies : कोणत्याही देशाच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने शस्त्रांसह सैनिक देखील तितकेतच महत्वाचे असतात. सर्वात मोठे सैन्य असलेले जगातील TOP 10 देशांची यादी जाहीर झाली आहे. बांगलादेशकडे सर्वात जास्त सैनिक आहेत. बांगलादेशकडे असलेल्या सैनिकांच्या आकेडवारीने जगाला अंचबित केले आहे. जाणून घेऊया या यादीत भारत आणि पाकिस्तान कितव्या स्थानावर आहेत.
ग्लोबल फायरपॉवर इंडेक्स 2026 ने सर्वात मोठे सैन्य असलेले जगातील TOP 10 देशांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. या यादीत बांगलादेश पहिल्या स्थानावर आहे. बांगलादेशकडे 70 लाखांहून अधिक लष्करी जवान आहेत. तर, चीनकडे जगातील सर्वात मोठे सक्रिय सैन्य आहे. ग्लोबल फायरपॉवरच्या मार्च २०२६ च्या अहवालानुसार या यादीत जगातील सर्वात मोठ्या सैन्यांना त्यांच्या एकूण सैनिकांच्या संख्येच्या आधारावर दर्शवते. यामध्ये सक्रिय सैन्य, राखीव सैन्य आणि निमलष्करी दलांचा समावेश आहे.
ग्लोबल फायरपॉवर इंडेक्स 2026 ने प्रसिद्ध केलेली यादी खूपच आश्चर्यकारक आहे. बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांमध्ये सक्रिय सैनिकांची संख्या तुलनेने कमी आहे. मात्र, येथील राखीव दलांमध्ये लाखो सैनिक आहेत. राखीव आणि निमलष्करी दलांच्या व्याख्या देशानुसार बदलतात. बांगलादेशमध्ये जरी दोन लाखांहून अधिक सक्रिय लष्करी जवान असले, तरी त्याच्या राखीव दलात जवळपास 70 लाख जवान आहेत. यामुळेच बांगलादेश सर्वात जास्त सैनिक असलेल्या देशांच्या यादीत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. विशाल निमलष्करी सैनिकांच्या आकडेवारीमुळे बांगलादेशने प्रथम स्थान मिळवले आहे.
व्हिएतनाम या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. व्हिएतनामने बांगलादेशसारख्याच मॉडेलचे अनुसरण केल्याचे पहायला मिळत आहे. युक्रेनमध्ये देखील असेच काहीसे चित्र पहायला मिळते. रशियासोबतचा संघर्ष वाढल्यानंतर युक्रेनने लष्करी यंत्रणेत मोठे बदल केले. सक्रिय सैनिकांचा विचार केला जातो, तेव्हा ही क्रमवारी पूर्णपणे बदलते. चीन सुमारे 20 लाख सैनिकांसह आघाडीवर आहे, त्यानंतर भारत, रशिया आणि अमेरिका यांचा क्रमांक लागतो, या प्रत्येकाकडे 10 लाखांहून अधिक सक्रिय लष्करी सैनिक आहेत.
1 बांगलादेशकडे 240,000 सक्रिय तर 68 लाख राखीव सैनिक आहेत. एकूण 7,004,000 सैनिक आहेत.
2 व्हिएतनामकडे 450,000 सक्रिय सैनिक तर 53 लाख राखीव सैनिक आहेत. एकूण 5,750,000 सैनिक आहेत.
3 युक्रेनकडे 900,000 सक्रिय सैनिक तर 41 लाख राखीव सैनिक आहेत. एकूण 5,000,000 सैनिक आहेत.
4 भारताकडे 14 लाख सक्रिय सैनिक आणि 35 लाख राखीव सैनिक आहेत. म्हणजेच एकूण 49 लाख सैनिक आहेत.
5 दक्षिण कोरियाकडे 450,000 सक्रिय सैनिक तर 35 लाख राखीव सैनिक आहेत. एकूण 3,650,000 सैनिक आहेत.
6 रशियाकडे 13 लाख सक्रिय सैनिक तर 23 लाख राखीव सैनिक आहेत. एकूण 36 लाख सैनिक आहेत.
7 चीनकडे 20 लाख सक्रिय तर, 11 लाख राखीव सैनिक आहेत. एकूण 31 लाख सैनिक आहेत.
8 अमेरिकेकडे 13 लाख सक्रिय तर 8 लाख राखीव सैनिक आहेत. एकूण 2,100,000 सैनिक आहेत.
9 उत्तर कोरियाकडे 13 लाख सक्रिय तर 6 लाख राखीव सैनिक आहेत. म्हणजेच एकूण 1,960,000 सैनिक आहेत.
10 तैवानकडे 2 लाख 30 हजार तर सक्रिय 17 लाख राखीव सैनिक आहेत. एकूण 1,930,000 सैनिक आहेत.