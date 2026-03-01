जगातील सर्वात धोकादायक नेत्यासह TOP 10 लिडर ठार झाले; इराण आणि इस्रायल युद्ध अत्यंत धोकादायक वळणावर

Iran Israel War : अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला जात आहे. अयातुल्ला अली खमेनी हे जगातील सर्वात धोकादायक नेत्यांपैकी एक मानले जायचे. अयातुल्ला अली खमेनी यांच्यासह इराणमधील TOP 10 लिडर ठार झाले आहेत. इराण आणि इस्रायल युद्ध अत्यंत धोकादायक वळणावर पोहचले असून जगभरात याची झळ पोहचू शकते. आधीच 8 देशांवर इराणने हल्ले केल्याने खळबळ माजली आहे.
शनिवारी इराणने केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यात खमेनी यांच्यासोबत इतर 10 वरिष्ठ इराणी नेतेही मारले गेल्याचे वृत्त आहे. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेने असा अंदाज लावला आहे की सर्वोच्च नेत्यासह 5 ते 10 वरिष्ठ इराणी नेते मारले गेले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणी नेतृत्वासह अनेक नेते मारले गेल्याचा दावा केला. हा एक अतिशय शक्तिशाली हल्ला होता असे ट्रम्प म्हणाले." लष्करी कारवाई सुरू झाल्यापासून खामेनी सार्वजनिक ठिकाणी दिसले नाहीत.
1अझीझ नासिरजादेह, संरक्षण आणि सशस्त्र दल लॉजिस्टिक्स मंत्री
नासिरजादेह हे तेहरानच्या संरक्षण आस्थापनेतील एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व होते.
2. मोहम्मद शिराजी, सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्या लष्करी ब्युरोचे प्रमुख
हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. 1989 पासून ब्युरोमध्ये आहे.
3 अली समखानी, सर्वोच्च नेत्याचे सुरक्षा व्यवहार सल्लागार आणि संरक्षण परिषदेचे सचिव
ते माजी आयआरजीसी नौदल प्रमुख आणि इराणी लष्कर प्रमुख होते. ते इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या सर्वोच्च सल्लागारांपैकी एक होते.
4 हुसेन जबल अमेलियन, एसपीएनडीचे अध्यक्ष
आयडीएफनुसार, होसेन जबल-अमेलियन हे "शासनासाठी प्रगत तंत्रज्ञान आणि शस्त्रे विकसित करण्यासाठी" आणि "अणु, जैविक आणि रासायनिक शस्त्रांच्या क्षेत्रात वर्षानुवर्षे प्रकल्प" विकसित करण्यासाठी त्यांचा सहभाग होता.
5 मोहम्मद पाकपौर, आयआरजीसीचे प्रमुख
मोहम्मद पाकपौर इस्रायलवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांचे नेतृत्व करत होते. इराणच्या प्रॉक्सी गटांना पाठिंबा देत होता आणि "गेल्या महिन्यात झालेल्या अंतर्गत निदर्शनांदरम्यान इराणी निदर्शकांवर हिंसक दडपशाहीचे प्रभावीपणे आदेश त्यांनी दिले होते.
6 रजा मुझफारी-निया, एसपीएनडीचे माजी अध्यक्ष
रेझा मुझफारी-निया यांनी “अण्वस्त्रे विकसित करण्याच्या प्रयोगात त्यांचा सहभाग होता.
7. सलाह असादी, खतेम अलानबीह कमांडचे गुप्तचर विभागाचे प्रमुख
ते इराणच्या सशस्त्र दलाच्या जनरल स्टाफचा एक वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी होते.