CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Top 10 Asia Richest Family : आशियातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबांच्या यादीत अंबानी नंबर 1 वर, लिस्टमध्ये भारतातील इतर कोण कोण?

Asia Richest Family In 2026 :  

पूजा पवार | Updated: Apr 14, 2026, 07:05 PM IST
Photo Credit - Social Media

Asia Richest Family In 2026 :  2026 मध्ये आशियातील टॉप 10 सर्वात श्रीमंत कुटुंबांच्या संपत्तीत मोठी वाढ झालेली आहे. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार ही माहिती समोर आली असून या कुटुंबांच्या संपत्तीत वाढ होण्याचं प्रमुख कारण त्यांनी AI इंफ्रास्ट्रक्चर सारख्या डेटा सेंटर, ऊर्जा आणि कच्चा माल यांची वाढती मागणी आहे. यासोबतच हॉंगकॉंगच्या रियल इस्टेट सेक्टरमध्ये सुधारणा दिसून आली असून याचा फायदा श्रीमंत कुटुंबांच्या लिस्टमधील काहींना झालेला आहे. 

अंबानी कुटुंब नंबर 1 वर : 

आशियातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबांच्या यादीत अंबानी कुटुंब नंबर १ वर येतं. त्यांची एकूण संपत्तीचा आकडा अनेकांच्या भुवया उंचावेल असा आहे. अंबानी कुटुंबाची एकूण संपत्ती ही जवळपास $89.7 बिलियन म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये 7.4 लाख कोटी इतकी आहे. त्यांची कंपनी ही रिलायन्स इंडस्ट्रीज ऊर्जा, टेलिकॉम, रिटेल आणि फायनेन्शियल सर्व्हिसमध्ये वेगाने पुढे जातेय. मुकेश अंबानी यांनी एआय इंफ्रास्ट्रक्चरमध्ये पुढील 7 वर्षात जवळपास 10 लाख कोटींची गुंतवणुकीची योजना बनवली आहे. 

क्वोक कुटुंबाचा दुसरा क्रमांक : 

आशियातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर क्वोक कुटुंब आहे. ज्यांची एकूण संपत्ती ही $50.2 बिलियन म्हणजे 4.15 लाख कोटी रुपये आहे. त्याचा व्यवसाय हाँगकाँगमधील स्थावर मालमत्तेशी संबंधित आहे, जिथे आता सुधारणा दिसून येत आहे.

ली कुटुंब तिसऱ्या स्थानावर : 

आशियातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर सॅमसंगचं ली कुटुंब आहे. ज्याची एकूण संपत्ती ही $45.5 बिलियन आहे. सेमीकंडक्टर  आणि स्मार्टफोनच्या क्षेत्रात सॅमसनने चांगली पकड निर्माण केली असून एआय आणि रोबोटिक्स क्षेत्रात त्यांची वाढ सुरु आहे. 

हेही वाचा : पाकिस्तानात एक किलो पीठ किती रुपयांना मिळतं? उत्तर ऐकून विश्वास बसणार नाही

 

चेरावनोंट कुटुंब चौथ्या स्थानी : 

चेरावनोंट कुटुंब या लिस्टमध्ये चौथ्या क्रमांकावर असून त्यांची संपत्ती ही $44.8 बिलियन इतकी आहे. त्यांचा चारोएन पोकफांड ग्रुप अन्न, किरकोळ विक्री आणि दूरसंचार यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे. 

झांग कुटुंब श्रीमंतीत पाचव्या स्थानी : 

झांग कुटुंब यांची संपत्ती ही एकूण $44.7 बिलियनची आहे. झांग कुटुंबाची कंपनी ही China Hongqiao Group शी जोडलेली असून AI, इलेक्ट्रिक गाड्या आणि रिन्यूएबल एनर्जीमध्ये एल्युमीनियमच्या वाढत्या मागणीने त्यांच्या कमाईत सुद्धा वाढ केली आहे. 

त्साई कुटुंबाच्या संपत्तीत सुद्धा वाढ : 

ताइवानच्या त्साई कुटुंबाकडे $34.3 बिलियन म्हणजेच 2.85 लाख  कोटी रुपयांची संपत्ती असून फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सारख्या बँकिंग आणि इन्शुरन्स लागोपाठ नफा कमवत आहेत. 

यूविदया कुटुंब सातव्या स्थानी : 

यूविदया कुटुंबाकडे एकूण $32.9 ची संपत्ती असून त्यांचा रेड बुल हा ब्रँड एका स्थानिक पेयापासून ते एक जागतिक ब्रँड बनला आहे. व्यवसायातून कुटुंब सातत्याने नफा कमवत आहे. 

हार्टोनो कुटुंब आठव्या स्थानी : 

इंडोनेशिया हार्टोनो कुटुंब हे बँकिंग स्केटरमध्ये पाय रोवून उभं आहे. त्यांच्या कुटुंबाची एकूण संपत्ती ही जवळपास $30.2 बिलियन एवढी आहे. Bank Central Asia यामध्ये असलेली त्यांची भागीदारी कमाईचा मोठा स्रोत आहे. 

हेही वाचा : अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर खरेदी करा 'या' 8 वस्तू, आयुष्यात होईल भरभराट

 

मिस्त्री कुटुंब : 

मिस्त्री कुटुंबाची एकूण संपत्ती  $29.5 बिलियन म्हणजेच 2.45 लाख कोटी रुपयेअसून, हे कुटुंब शापूरजी पालोनजी ग्रुपशी संबंधित आहे.

जिंदल कुटुंब : 

जिंदल कुटुंबाची एकूण संपत्ती ही $29.5 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 2.44 लाख कोटी रुपये) इतकी आहे.  जिंदाल कुटुंब पोलाद, ऊर्जा आणि सिमेंट यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

पाकिस्तान संतप्त, PSL ला लाथ मारल्यानंतर KKR च्या वेगवान गो...

स्पोर्ट्स