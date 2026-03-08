जगातील TOP 10 जगातील सर्वात सुरक्षित देश आणि शहर; एका देशाची 5 शहरं सुरक्षित पण या देशाचे नाव सुरक्षित देशांच्या यादीत नाही

TOP 10 safest countries and cities in the world : मागील काही दिवसांपासून मध्य पूर्वेत अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष वाढला आहे. इराण यांनी इस्त्रायल याच्यातील युद्ध पेटले आहे. या संघर्षाचा परिणाम संयुक्त अरब अमिरातीमधील अबुधाबी आणि दुबई या आलिशान शहरांवरही होत आहे. ही शहर जगातील सुरक्षित शहरांच्या यादीत गणली जातात. जागतिक संघर्षांपासून ही शहर दूर असतात. मात्र, अमेरिका-इस्रायली लष्करी कारवायांमध्ये अनेक प्रमुख इराणी प्रतिष्ठानांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. प्रत्युत्तरादाखल, इराणने आखाती देश आणि अमेरिकन लष्करी तळांसह संपूर्ण प्रदेशात प्रत्युत्तरात्मक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले सुरू केले आहेत. अशातच जगातील TOP 10 जगातील सर्वात सुरक्षित देश आणि शहरांची यादी चर्चेत आली आहे.
नुम्बेओने या संस्थेने सेफ्टी इंडेक्स 2026 च्या आधारे ही यादी प्रसिद्ध केली आहे. नुम्बेओचा डेटा वेबसाइट अभ्यागतांनी पूर्ण केलेल्या सर्वेक्षणांवर आधारित आहे, संयुक्त अरब अमिरातीचा जगातील 10 सर्वात सुरक्षित देशांच्या यादीत समावेश नाही. इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक्स अँड पीस (IEP) ने जारी केलेल्या ग्लोबल पीस इंडेक्स (2025) नुसार, जगातील 10 सर्वात सुरक्षित देशांची यादी जाणून घेऊया.
आइसलँड: जागतिक शांतता निर्देशांकात अव्वल, 1.10 गुण (अंदाजे)
आयर्लंड: स्कोअर 1.26
न्यूझीलंड: स्कोअर 1.28
ऑस्ट्रिया: स्कोअर 1.29
स्वित्झर्लंड: स्कोअर 1.29
सिंगापूर: स्कोअर 1.36
पोर्तुगाल: स्कोअर 1.37
डेन्मार्क: स्कोअर 1.39
स्लोव्हेनिया: स्कोअर 1.409 (अंदाजे)
फिनलंड: स्कोअर 1.442 (अंदाजे)
जागतिक शांतता निर्देशांक 23 परिमाणात्मक आणि गुणात्मक निर्देशकांवर आधारित आहे, ज्यांचा स्कोर 1-5 च्या प्रमाणात आहे. गुण जितका कमी असेल तितकाच शांत आणि सुरक्षित देश मानला जातो. हा निर्देशांक जगातील 99.7 टक्के लोकसंख्येला व्यापतो आणि अत्यंत आदरणीय स्त्रोतांकडून मिळालेल्या डेटाचा वापर करून संकलित केला जातो.
Qingdao (Qingdao), Shandong, China
अबू धाबी, संयुक्त अरब अमिराती
दोहा, कतार
शारजाह, संयुक्त अरब अमिराती
दुबई, संयुक्त अरब अमिराती
तैपेई, तैवान
मनामा, बहरीन
मस्कत, ओमान
हेग (डेन हाग), नेदरलँड
आइंडहोव्हन, नेदरलँड्स