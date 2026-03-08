English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • विश्व
  • जगातील TOP 10 जगातील सर्वात सुरक्षित देश आणि शहर; एका देशाची 5 शहरं सुरक्षित पण या देशाचे नाव सुरक्षित देशांच्या यादीत नाही

 इराण आणि अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील युद्ध पेटले आहे. अशातच जगातील 10 सर्वात सुरक्षित देश आणि शहरांची यादी चर्चत आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 8, 2026, 08:30 PM IST
TOP 10 safest countries and cities in the world : मागील काही दिवसांपासून मध्य पूर्वेत अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष वाढला आहे. इराण यांनी इस्त्रायल याच्यातील युद्ध पेटले आहे.  या संघर्षाचा परिणाम संयुक्त अरब अमिरातीमधील अबुधाबी आणि दुबई या आलिशान शहरांवरही होत आहे. ही शहर जगातील सुरक्षित शहरांच्या यादीत गणली जातात.  जागतिक संघर्षांपासून ही शहर दूर असतात. मात्र, अमेरिका-इस्रायली लष्करी कारवायांमध्ये अनेक प्रमुख इराणी प्रतिष्ठानांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. प्रत्युत्तरादाखल, इराणने आखाती देश आणि अमेरिकन लष्करी तळांसह संपूर्ण प्रदेशात प्रत्युत्तरात्मक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले सुरू केले आहेत. अशातच जगातील TOP 10 जगातील सर्वात सुरक्षित देश आणि शहरांची यादी चर्चेत आली आहे. 

नुम्बेओने या संस्थेने सेफ्टी इंडेक्स 2026 च्या आधारे ही यादी प्रसिद्ध केली आहे.  नुम्बेओचा डेटा वेबसाइट अभ्यागतांनी पूर्ण केलेल्या सर्वेक्षणांवर आधारित आहे,  संयुक्त अरब अमिरातीचा जगातील 10 सर्वात सुरक्षित देशांच्या यादीत समावेश नाही. इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक्स अँड पीस (IEP) ने जारी केलेल्या ग्लोबल पीस इंडेक्स (2025) नुसार, जगातील 10 सर्वात सुरक्षित देशांची यादी जाणून घेऊया. 

जगातील 10 सर्वात सुरक्षित देश

आइसलँड: जागतिक शांतता निर्देशांकात अव्वल, 1.10 गुण (अंदाजे)
आयर्लंड: स्कोअर 1.26
न्यूझीलंड: स्कोअर 1.28
ऑस्ट्रिया: स्कोअर 1.29
स्वित्झर्लंड: स्कोअर 1.29
सिंगापूर: स्कोअर 1.36

हे देखील वाचा... GK: फक्त बँकांमुळे श्रीमंत झालेला जगातील सर्वात लोकप्रिय देश! जगभरातील लोकांनी आपल्या पैसा याच देशाच्या बँकांमध्ये ठेवलाय?   

पोर्तुगाल: स्कोअर 1.37
डेन्मार्क: स्कोअर 1.39
स्लोव्हेनिया: स्कोअर 1.409 (अंदाजे)
फिनलंड: स्कोअर 1.442 (अंदाजे)

जागतिक शांतता निर्देशांक 23 परिमाणात्मक आणि गुणात्मक निर्देशकांवर आधारित आहे, ज्यांचा स्कोर 1-5 च्या प्रमाणात आहे. गुण जितका कमी असेल तितकाच शांत आणि सुरक्षित देश मानला जातो. हा निर्देशांक जगातील 99.7 टक्के लोकसंख्येला व्यापतो आणि अत्यंत आदरणीय स्त्रोतांकडून मिळालेल्या डेटाचा वापर करून संकलित केला जातो.

जगातील 10 सर्वात सुरक्षित शहरे

Qingdao (Qingdao), Shandong, China
अबू धाबी, संयुक्त अरब अमिराती
दोहा, कतार
शारजाह, संयुक्त अरब अमिराती
दुबई, संयुक्त अरब अमिराती
तैपेई, तैवान
मनामा, बहरीन
मस्कत, ओमान
हेग (डेन हाग), नेदरलँड
आइंडहोव्हन, नेदरलँड्स

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

