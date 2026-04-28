जमिनीच्या खाली वसलेली जगातील TOP 5 सिक्रेट शहरं! 18 मजले खाली लोकवस्ती, रस्ते, घरं, चर्च, स्मशानभूमी सर्व काही जमिनीच्या आत, पूर्ण सिस्टम पाहून थक्क व्हाल

जमिनीच्या खाली वसलेली जगातील TOP 5 सिक्रेट शहरं. या शहरात  रस्ते, मार्केट, घरं, शाळा, चर्च, स्मशानभूमी सर्व काही जमिनीच्या आत आहे.  पूर्ण सिस्टम पाहून थक्क व्हाल.    

वनिता कांबळे | Updated: Apr 28, 2026, 11:38 PM IST
World TOP 5 Underground Cities : राजमहल तसेच मोठ मोठ्या इमारतींमध्ये तळघर असल्याचे आपण नेहमीच पाहतो. पण जगात अशी काठी ठिकाणे आहेत जिथे पूर्ण शहर   जमिनीच्या खाली वसलेले आहे. रस्ते, मार्केट, घरं, शाळा, चर्च, स्मशानभूमी सर्व काही जमिनीच्या आत, पूर्ण सिस्टम पाहून थक्क व्हाल. जमिनीच्या खाली वसलेल्या जगातील TOP 5 शहरांबद्दल जाणून घेऊया. 

संपूर्ण जगात 195 देश आहेत. यांपैकी 193 देश संयुक्त राष्ट्रांचे (UN) सदस्य आहेत. व्हॅटिकन सिटी आणि तैवान हे 2 देश स्वतंत्र आहेत. अंदाजानुसार, जगात लहान-मोठी मिळून 1,00,000 पेक्षा जास्त शहर अस्तित्वात आहेत. जळपास सर्वच शहरं जमिनीच्या वर वसलेली आहेत.  जगात अशी 5 शहरे आहेत जी जमिनीच्या वर नसून अंडरग्राऊंड आहेत. ही शहर अतिशय सुंदर आहेत. जमिनीच्या खाली वसलेल्या या शहरांमध्ये रस्ते, मार्केट, शाळा, दवाखाने. चर्च यापासून  मनोरंजनापर्यंत सर्व सोई सुविधा उपलब्ध आहेत. या अंडरग्राऊंड शहरांमध्ये कोणत्याच वस्तूची कमतरता भासत नाही. 

जगातील अंडग्राऊंड शहर विविध कारणांमुळे वसली गेलेली आहेत.   सुरक्षेच्या कारणास्तव, काही हवामानापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी, तर काही विशिष्ट भौगोलिक वैशिष्ट्यांमुळे बांधली गेली आहेत. 

डिक्सिया चेंग 

डिक्सिया चेंग हे सर्वात मोठे अंडरग्राऊंड शहर आहे. हे शहर बीजिंगमध्ये आहे. बॉम्ब हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी हे शहर बांधण्यात आले.  हवाई हल्ले आणि अणुहल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी बांधले गेलेले हे शहर आता जगातील सर्वात लोकप्रिय  पर्यनस्थळ बनले आहे.  येथे  शाळा, चित्रपटगृहे, दवाखाने आणि रोलर स्केटिंग रिंक्ससुद्धा आढळतील.

मात्माता

ट्युनिशियाच्या दक्षिण टोकावर वसलेले मात्माता हे छोटे शहर जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करते. या प्रदेशात तीव्र असते. यामुळे तीव्र उष्णतेपासून वाचण्यासाठी स्थानिक लोकांनू भूमीगत शहराची निर्मिती केली. भौगोलिक स्थानामुळे या शहराची लोकप्रियता वाढली आहे.

बर्लिन 

जर्मनीमध्ये देखील बर्लिन नावाचे गुप्त भूमिगत शहर  आहे.  बर्लिन जमिनीखाली दडलेले आहे. हे शहर 1945 च्या हवाई हल्ल्यांदरम्यान बांधले गेले होते. आजही येथे जमिनीवर गंजलेला दारुगोळा, चमकणारे बाण आणि नाझी चित्रे विखुरलेली दिसतील.

डेरिंकुयू

तुर्कस्तानच्या पाच परस्पर जोडलेल्या भूमिगत संकुलांपैकी एक असलेले डेरिंकुयू हे देखील एक लोकप्रिय भूमिगत शहर आहे. 780 ते 1180 दरम्यान हे शहर  बांधले गेले. येथे झालेल्या युद्धांदरम्यान एक संरक्षण स्थळ म्हणून वापरले गेले. येथे  20,000 लोक राहत होते.20 व्या शतकात, या स्थळाचे एका पर्यटन स्थळात रूपांतर झाले. येथे तबेले, तळघरे आणि कोठारे सर्व सोई सुविधा मिळतात.

कुबर पेडी

दक्षिण ऑस्ट्रेलियात कुबर पेडी हे देखील भूमीगत शहर आहे. येथे फक्त घरचं नाहीत तर जमिनीखाली  कॅफे आणि रेस्टॉरंट्सदेखील आहेत. या भूमिगत जागांना "डगआउट्स" म्हटले जाते.  ओपलच्या खाणकामादरम्यान खोदलेल्या बोगद्यांचे नूतनीकरण केले जाते. हे भूमिगत कॅफे केवळ लोकप्रिय आहेत.  नैसर्गिक खडकांपासून बनवलेल्या भिंती, मंद प्रकाश आणि शांत वातावरण यामुळे हे शहर पर्यटकांना आकर्षित करते.

डेरिंकुयू  

तुर्कस्तानच्या कपाडोसिया प्रदेशात वसलेले डेरिंकुयू  शहर  जगातील सर्वात रहस्यमय भूमिगत शहरांपैकी एक आहे. हे शहर जमिनीखाली 18 मजले खाली वसलेले आहे.  या शहरात एकाच वेळी हजारो लोक राहतात. अरुंद बोगदे, वायुवीजन नलिका, पाण्याच्या विहिरी आणि निवासस्थाने बांधण्यात आली होती. काही खोल्या अशाही आहेत, जिथे मृतांसाठी धार्मिक विधी आणि धार्मिक कार्ये केली जात असत.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

World TOP 5 Underground CitiesTOP 5 secret cities of the world located undergroundUnique citiesWorld Tourismभूमीगत शहरं

