Marathi News
  • विश्व
  • आता युद्ध नाही जिहाद होणार, इराणमधील मौलाना आक्रमक, हत्येचा बदला हत्येनेच घेणार, काढला फतवा

आता युद्ध नाही जिहाद होणार, इराणमधील मौलाना आक्रमक, 'हत्येचा बदला हत्येनेच घेणार', काढला फतवा

Iran Vows to take revenge of Ayatollah Ali Khamenei Death: ट्रम्प आणि नेत्यान्याहून यांचा खात्मा करा, तसंच आता युद्ध नको तर जिहाद होणार असं म्हणत मौलानांनी इराणी जनतेला एकजूट करण्याचं काम केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 6, 2026, 07:57 AM IST
Iran Vows to take revenge of Ayatollah Ali Khamenei Death: अमेरिका आणि इस्त्रायलनं आयातुल्ला खामेनींचा खात्मा केल्यानंतर इराण चांगलाच आक्रमक झालाय, हत्येचा बदला हत्येनेच घेऊ असा इशारा आता शिया धर्मगुरू यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मौलानांनी दिला आहे. ट्रम्प आणि नेत्यान्याहून यांचा खात्मा करा, तसंच आता युद्ध नको तर जिहाद होणार असं म्हणत मौलानांनी इराणी जनतेला एकजूट करण्याचं काम केलं आहे. 

इराण, इस्त्रायल, अमेरिका यांच्यात हवाई हल्ले सुरूच आहेत, मात्र आता या देशांमध्ये जमिनीवरची लढाई देखील सुरू होऊ शकते, कारण तसा इशारा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे, तसंच अमेरिका आणि इस्त्रायल यांनी इराणचे सर्वोच्चे नेते आयातुल्ला खामेनींचा खात्माही केलाय, दरम्यान यानंतर आता इराणचे मौलाना चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. इराणमध्ये मौलांनामध्ये बैठक झाली, दरम्यान या बैठकीत मौलानांनी ट्रम्प आणि नेत्यान्याहून यांना इशारा दिला आहे. 

Israel US Iran War: अमेरिकेने युद्धनौका बुडवल्यानंतर इराणने उडवला तेलाचा टँकर! समुद्र रक्ताने लाल, जशास तसं प्रत्युत्तर

 

दरम्यान या बैठकींमध्ये मौलानांनी त्यांची भूमिका मांडली आहे, आता युद्ध नाही जिहाद होणार. तर बाकी म्हणतात इराणला ट्रम्पचं रक्त हवं आहे. नेत्यान्याहूनचं डोकं कलम करून आणण्याचं आव्हान काही मौलानांनी केलं आहे. तर काही मौलानांनी इस्त्रायली सैनिकांना उद्धवस्त करून टाकण्याचं आव्हान केलं आहे. 

'तिसरं महायुद्ध सुरु होईल,' इराण-इस्त्रायल युद्धात रशियाची उडी! पुतिन यांचा अमेरिकेला जाहीर इशारा

 

इराणमध्ये जिहाद काही नवीन नाही. त्यामुळे फतवा काढून जिहादची घोषणा करणा-या मौलानांना हे युद्ध कोणत्या वळणावर घेऊन जायचंय असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. 

'आता वेळ आली आहे, इस्रायली, अमेरिकेचं रक्त सांडण्याची'

'ख-या शिया मुसलमानांसाठी हे गरजेचं आहे'

'ट्रम्प आणि नेत्यान्याहून यांचं डोकं छाटून आणा'

ट्रम्प आणि इराणला इशारा देणारे मौलाना अब्दुला अमोलींची इराणसह आखाती देशांमध्ये मोठी ताकद आहे.. 

मौलाना अब्दुला जवादी कोण? 

87 वर्षाचे मौलाना अब्दुला जवादी इराणचे मोठे शिया धर्मगुरू आहेत. मौलाना अब्दुला जवादी यांनी इराणमध्ये जिहादचा फतवा काढला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प आणि नेत्यान्याहून यांना मारण्याची धमकी देखील मौलाना अब्दुला जवादी यांनी दिली आहे. 

आखाती देशांपासून ते पाकिस्तानपर्यंत शिया मुसलमानांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. इराणव्यतीरिक्त इतर देशांमध्येही शिया मुसलमानांची संख्या मोठी आहे. त्यात सिरिया, यमन, तुर्की, लॅबनॉन, या देशांचा समावेश आहे.

जवादी यांचं फतवा काढण्यामागचं कारण आहे, इराणच्या जनतेला एकजूट करणं, दरम्यान खामेनींच्या मृत्यूनंतर इराण आक्रमक झाला आहे, त्यात आता मौलानांनी देखील जिहादची ठिणगी टाकलीय, त्यामुळे इराण अमेरिका आणि इस्त्रायलविरोधात आगामी काळात कोणतं पाऊल उचलतो, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Iran Israel WarIsrael Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin Netanyahu

