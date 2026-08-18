/2026 च्या थंडीत पहायला मिळणार 2027 च्या भयानक उष्णतेचा ट्रेलर! पॅसिफिक महासागराच्या तापमानात 2 अंशांची वाढ

अल निनो : अल निनो वेगाने सक्रिय होत आहे. याचा भयानक परिणाम जागतिक हवामानवर होण्याची भिती हवामान संस्थांनी व्यक्त केली आहे. मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागरातील समुद्राचे पाणी सामान्य तापमानापेक्षा 1 अंश सेल्सिअसने अधिक गरम झाले आहे. जर अल निनो आणखी मजबूत झाला, तर 2026-27 चा हिवाळा अनेक भागांमध्ये सामान्यपेक्षा अधिक उष्ण असू शकतो. याचा परिणाम 2027 च्या उन्हाळ्यावरही होऊ शकतो.
अल निनोच्या प्रभाव वाढत असल्याने पॅसिफिक महासागराचे पाणी सामान्यपेक्षा जास्त उष्ण होत आहे. यामुळे जगाच्या अनेक भागांमध्ये हवामानात बदल होत आहेत. भारतावर याचा मोटा परिणाम दिसू शकतो. पर्जन्यमान, मान्सून आणि तापमान यात लक्षणीय बदल होऊ शकतो. यावेळी चिंता अधिक आहे, कारण हवामान बदलामुळे जागतिक तापमान आधीच वाढत असतानाच अल निनो अधिक तीव्र होत आहे.
या बातमीमुळे जगभरात चिंता निर्माण झाली असली तरी, भारताला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. हवामानशास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, पॅसिफिक महासागरातील हे बदल आणि उष्णतेच्या लाटा भारतात पोहोचायला 40 ते 45 दिवस लागतात. अल निनोच्या प्रभावामुळे येत्या काही महिन्यांत हिवाळी पावसात घट होऊ शकते.
अल निनोचे परिणाम प्रामुख्याने पश्चिम पॅसिफिक महासागरात जाणवतात. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या हवामान संस्थांनी इशारा दिला आहे की इंडोनेशिया, मलेशिया आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये पर्जन्यमानात लक्षणीय घट होईल, ज्यामुळे तीव्र दुष्काळ पडेल आणि विनाशकारी वणव्यांचा धोका वाढेल.
यंदाचा अल निनो सामान्यतः जगातील सर्वात उष्ण वर्ष ठरणार आहे. 2026-27 दरम्यान महासागरांमधून मुक्त होणारी प्रचंड ऊर्जा जागतिक तापमानवाढ आणि उष्णतेचे सर्व मागील विक्रम मोडून काढू शकते. दिल्ली आणि पाटणासारख्या मैदानी भागांमध्ये, तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहिल्यास थंडी कमी जाणवू शकते. विशेषतः रात्रीचे तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहू शकते. राजस्थानमधील चुरूसारख्या भागांमध्येही काही रात्री सामान्यपेक्षा जास्त थंड असू शकतात, जिथे हिवाळ्यात तापमानात सामान्यतः लक्षणीय घट होते.
श्रीनगर आणि लडाखसारख्या थंड प्रदेशातही तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, या बदलाचे प्रमाण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. लडाखमधील तापमान उंची आणि ठिकाणानुसार लक्षणीयरीत्या बदलते. त्यामुळे, सध्या तेथील निश्चित तापमानाचा अंदाज वर्तवणे चुकीचे ठरेल.
अल निनोचे परिणाम केवळ हिवाळ्यापुरते मर्यादित राहणार नाहीत. शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, मार्च ते मे 2027 दरम्यान उन्हाळ्याची उष्णता अधिक तीव्र होऊ शकते. तीव्र अल निनोमुळे भारतातील मान्सून कमकुवत होऊ शकतो, ज्यामुळे कमी किंवा अनियमित पाऊस पडेल. यामुळे पाणीटंचाईचा धोका वाढू शकतो आणि पिकांवर परिणाम होऊ शकतो. वाढत्या तापमानामुळे उष्णतेच्या लाटा देखील अधिक तीव्र होऊ शकतात. अल निनो आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्याचा सर्वाधिक परिणाम ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2026 दरम्यान जाणवू शकतो. यानंतर, 2027 मध्ये तो हळूहळू कमकुवत होऊ शकतो. तथापि, भारताच्या हवामानावर होणाऱ्या त्याच्या परिणामाची व्याप्ती येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल.